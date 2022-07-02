Воїни 28-ї ОМБр знищили склад російських окупантів на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО

Воїни 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу оприлюднили відео чергового знищення ворожого складу з боєкомплектом ворога на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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