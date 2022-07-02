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Воїни 28-ї ОМБр знищили склад російських окупантів на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу оприлюднили відео чергового знищення ворожого складу з боєкомплектом ворога на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 16 червня ЗСУ знищили щонайменше 8 складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі, - Бутусов

Воїни 28-ї ОМБр знищили склад російських окупантів на Херсонщині 01
Воїни 28-ї ОМБр знищили склад російських окупантів на Херсонщині 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Горіли лапті, палали!
Яка ж краса!
Слава ЗСУ!
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02.07.2022 17:01
+22
28-й ОМБр-респект...
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02.07.2022 17:00
+20
Ще один гриб! Тут гриб, у Попасній гриб, у Хрустальному гриб. Просто таки грибний сезон. І грибники на тихому полюванні...
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02.07.2022 17:33
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Schön!
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02.07.2022 16:59 Відповісти
Sogar sehr schön.
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02.07.2022 17:05 Відповісти
Zupa gut!
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02.07.2022 17:11 Відповісти
Слава Супер Героям ЗСУ❤️💙💛‼️🙏🙏🙏. 💥ГОРИТЕ В ПЕКЛИ РАШИСТЮГИ🇷🇺👹💥💥💥💥🔥
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02.07.2022 17:38 Відповісти
28-й ОМБр-респект...
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02.07.2022 17:00 Відповісти
Як кажуть німці: "русіш швайн, уйобен зі бітте!"
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02.07.2022 17:28 Відповісти
нормальок
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02.07.2022 17:00 Відповісти
Горіли лапті, палали!
Яка ж краса!
Слава ЗСУ!
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02.07.2022 17:01 Відповісти
запасливый экипаж попался
https://twitter.com/i/status/1543186471531724800
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02.07.2022 17:26 Відповісти
плохо, что физика не была моей специализацией в выше, теперь не могу понять - это неустойчивость Рэлея-Тейлора или всё-таки Рихтмайера-Мешкова?
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02.07.2022 17:33 Відповісти
Думаю, шойгу-герасімова...
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02.07.2022 17:53 Відповісти
Не копайте, батенька, так глубоко, насладитесь зрелищем и аудио!
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02.07.2022 17:57 Відповісти
так, чисто академический интерес. Хотя, кто-то мог бы и кандидатский диссер из наблюдений процесса извлечь.
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02.07.2022 18:02 Відповісти
Ще один гриб! Тут гриб, у Попасній гриб, у Хрустальному гриб. Просто таки грибний сезон. І грибники на тихому полюванні...
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02.07.2022 17:33 Відповісти
Тільки курява здійнялася.
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02.07.2022 17:34 Відповісти
Сказать что хорошо *******, ничего не сказать . ******* опуительно !
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02.07.2022 17:36 Відповісти
👍👍👍🔥🔥🔥
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02.07.2022 17:41 Відповісти
Наші "бавовнярі", бережи вас Господь
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02.07.2022 17:44 Відповісти
вот мне интересно: в совке был термин "хлопкоробы". А почему был не "хлопкоделы"? Вот понятие "бракоделы" было, но в украинском "бракороби" как-то не прижилось. Та же херня с хлеборобами. Подозреваю, процессы созидания и выращивания в кассабском языке были не предусмотрены.
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02.07.2022 18:11 Відповісти
У нас "бракороби" ще з Середньовіччя "партачами" іменувалися! Спочатку це були підмайстри що не змогли довести перед "цехом" свою майстерність Пізніше так стали іменувать "невмілих"
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02.07.2022 18:19 Відповісти
взагалі-то партачами почали називати невмілих цирульників, а вже потім це поняття розповсюдилось і на інші професіі.
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02.07.2022 18:41 Відповісти
Хлібороби, хлопкороби - похідні від українського "землероби". Бо справа на землі - споконвіку найперша і найважливіша для нашого народу.
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02.07.2022 18:42 Відповісти
І це про фах. Про важку селянську працю. Немає такого фаху - брак виробляти. Брак можна гнати незалежно від типу продукції. Пропоную таке слово - "бракогони". В совку би прижилося, бо там гнали і план, і брак.
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02.07.2022 18:48 Відповісти
Это советский язык разработан луначарским .
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02.07.2022 23:40 Відповісти
советский новояз, абырвалг.
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02.07.2022 23:48 Відповісти
акт доброй воли - отправить кацапа к кобзону
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02.07.2022 17:46 Відповісти
и тут неожиданно в кустах оказался рояль:

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02.07.2022 18:38 Відповісти
Шесть шагов доброй воли.
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03.07.2022 13:24 Відповісти
Хорошо ВСУшники за последние две недели складов пожгли, через неделю две будет результат- острая нехватка боеприпасов у кацапии
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02.07.2022 22:22 Відповісти
Гостра нестача бк в них вже більше місяця. Саме тому "наступ" рашкованів зосередився на "п'ятачку" 50х50км. Якби в них було достатньо БК, вони б гатили по всій лінії фронту та намагались би наступати на в мотлох розхєрачені позиції ЗСУ скрізь. Але БК вже давно не вистачає. Рашковани вже почали вигрібати склади снарядів з білорашки. Бо свої бази в європейській частині або вже вигребли, або стан снарядів там такий, що вже не відновити (тротил, взагалі-то, перезаливають раз на 25 років, а підривники треба зберігати реально за всіма правилами - там тонка машинерія, а в рашці "бази зберігання" - це глузування над здоровим глуздом).
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02.07.2022 23:35 Відповісти
Боже, яка краса. Немає москаля!
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02.07.2022 22:57 Відповісти
 
 