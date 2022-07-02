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Воїни 28-ї ОМБр знищили склад російських окупантів на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу оприлюднили відео чергового знищення ворожого складу з боєкомплектом ворога на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+30 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар02.07.2022 17:01
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+20 Andrew Zamoroka 96c181b6
показати весь коментар02.07.2022 17:33
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https://twitter.com/i/status/1543186471531724800