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"За Одесу", - піхотинці знищують російський танк на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Морські піхотинці на Херсонському напрямку знищили черговий російський танк за допомогою ПТРК "Стугна-П".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства оборони України.

"Протитанкісти бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку. І поки ви читаєте цей текст, наші славні морські піхотинці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Анна Судак
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Смажений москальчик,бройлер в майонезі!!!)))
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02.07.2022 17:47 Відповісти
Tod den kleinen russischen Schweinchen.
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02.07.2022 17:52 Відповісти
цак ! и кацапчики прямо на танке поедут к кобзону
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02.07.2022 17:59 Відповісти
Майже 100% - Стугна порошенковська!
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02.07.2022 18:28 Відповісти
Скільки часу та ресурсів витратили кацапи, на поливання гівном наших озброєнь!
Стугна, Корсар, Оплот, Нептун, Богдана: все не таке, все погане, все допотопне, примітивне, морально застаріле!
А як подивитися, скільки "***********" "не маючих аналогів", зразків кацапскьких озброєнь, іржавіє в Українських степах, аж дивно стає.
Звичайно, рашисти свою справу зробили: Нептунів в нас лише один дивізіон, а Богдана один екземпляр...
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02.07.2022 18:39 Відповісти
Надо дать орден тому кто смог сделать один екземпляр, под таким страшным давлением рашистов.
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02.07.2022 19:56 Відповісти
Файно хлопці , Усі ви вже Герої ! Головне бережіть власне життя .
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02.07.2022 18:44 Відповісти
 
 