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"За Одесу", - піхотинці знищують російський танк на Херсонщині. ВIДЕО
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Морські піхотинці на Херсонському напрямку знищили черговий російський танк за допомогою ПТРК "Стугна-П".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства оборони України.
"Протитанкісти бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку. І поки ви читаєте цей текст, наші славні морські піхотинці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком", - йдеться в повідомленні.
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Стугна, Корсар, Оплот, Нептун, Богдана: все не таке, все погане, все допотопне, примітивне, морально застаріле!
А як подивитися, скільки "***********" "не маючих аналогів", зразків кацапскьких озброєнь, іржавіє в Українських степах, аж дивно стає.
Звичайно, рашисти свою справу зробили: Нептунів в нас лише один дивізіон, а Богдана один екземпляр...