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Популярна група Imagine Dragons потужно підтримали Україну на 200-тисячному концерті в Стокгольмі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
1 липня у столиці Швеції Стокгольмі відбувся концерт популярних виконавців Imagine Dragons. У присутності 200 тисяч глядачів лідери гурту із жовто-синім прапором України висловили слова підтримку нашому народу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Зорян Шкіряк.
Він зазначив: "Друзі, це просто неймовірно і дуже сильно!
Вчора, на понад 200-тисячному концерті у Стокгольмі, одна з найкрутіших і найпопулярніших сучасних груп Imagine Dragons дуже потужно підтримали Україну.
Просто послухайте щиру промову Дена Рейнольдса (на другому відео), до сліз, до мурашок по шкірі Я
й так їх дуже любив, давно слухав і навіть був на концерті у Києві, але тепер просто в захваті. Респект, вдячність, повага".
Топ коментарі
+43 Игорь Билык
показати весь коментар02.07.2022 19:37
+26 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар02.07.2022 19:30
+13 Solomon c5c4359c
показати весь коментар02.07.2022 19:29
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Будь ласка, зачекайте...
Ото кацапів би коробило))))
https://youtu.be/t1TcDHrkQYg
То ж вам не попса якась типу українських "співаючих тріко" , що й зара співають на Московії .
Багато хто до 2014 року з тих , хто відкрито підтримав Україну любив їздити на гастролі до Москви й Пітеру . Хлопці з U2 навіть в Сочах були , коли Мєвєдєв запросив .
Та й Дейв Гилмор коли гастролював кілька разів був там .
Але , але , але -- навіть Боні-М би відмовилися , хоча теж були колись попсою !
Вони ж не Лолітка й не Наташа Корольова й навіть не Ані Лорак ... Вони не забажають соромити своє реноме , скільки би їм зараз лаве не запропонували !