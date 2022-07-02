Популярна група Imagine Dragons потужно підтримали Україну на 200-тисячному концерті в Стокгольмі. ВIДЕО

1 липня у столиці Швеції Стокгольмі відбувся концерт популярних виконавців Imagine Dragons. У присутності 200 тисяч глядачів лідери гурту із жовто-синім прапором України висловили слова підтримку нашому народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Зорян Шкіряк.

Він зазначив: "Друзі, це просто неймовірно і дуже сильно!

Вчора, на понад 200-тисячному концерті у Стокгольмі, одна з найкрутіших і найпопулярніших сучасних груп Imagine Dragons дуже потужно підтримали Україну.

Просто послухайте щиру промову Дена Рейнольдса (на другому відео), до сліз, до мурашок по шкірі Я

й так їх дуже любив, давно слухав і навіть був на концерті у Києві, але тепер просто в захваті. Респект, вдячність, повага".

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