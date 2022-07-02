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Популярна група Imagine Dragons потужно підтримали Україну на 200-тисячному концерті в Стокгольмі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

1 липня у столиці Швеції Стокгольмі відбувся концерт популярних виконавців Imagine Dragons. У присутності 200 тисяч глядачів лідери гурту із жовто-синім прапором України висловили слова підтримку нашому народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Зорян Шкіряк.

Він зазначив: "Друзі, це просто неймовірно і дуже сильно!

Вчора, на понад 200-тисячному концерті у Стокгольмі, одна з найкрутіших і найпопулярніших сучасних груп Imagine Dragons дуже потужно підтримали Україну.

Просто послухайте щиру промову Дена Рейнольдса (на другому відео), до сліз, до мурашок по шкірі Я

й так їх дуже любив, давно слухав і навіть був на концерті у Києві, але тепер просто в захваті. Респект, вдячність, повага". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Берліні відбувся благодійний концерт на підтримку України. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+43
А чем ты помог? Некоторые люди не умеют быть благодарными. Конкретно этот музыкант ничего никому не должен, он просто отдуши поддержал нашу страну и так как он весьма популярная персона судя по всему, ибо 200 к зрителей это ****** как много, то и финансовый эффект должен иметь место - многие его поклонники захотят помочь деньгами, гуманитаркой, беженцам и тд. Ну и разрыв срак свинособак безценен, для остального мастеркард.
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02.07.2022 19:37
+26
Imagine Dragons-респект...
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02.07.2022 19:30
+13
Соромно повинно бути за такі заяви.
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02.07.2022 19:29
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Ух ти! А це скільки снарядів, ракет, або ж танків для нас? Вибачте, але час змушує бути цинічним. І рахується лише реальна допомога. Слова, це справді дуже круто. Але наші люди гинуть по-справжньому, а не уявно
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02.07.2022 19:25 Відповісти
Соромно повинно бути за такі заяви.
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02.07.2022 19:29 Відповісти
А чем ты помог? Некоторые люди не умеют быть благодарными. Конкретно этот музыкант ничего никому не должен, он просто отдуши поддержал нашу страну и так как он весьма популярная персона судя по всему, ибо 200 к зрителей это ****** как много, то и финансовый эффект должен иметь место - многие его поклонники захотят помочь деньгами, гуманитаркой, беженцам и тд. Ну и разрыв срак свинособак безценен, для остального мастеркард.
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02.07.2022 19:37 Відповісти
Та чем он может помочь?серонул и в кусты
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02.07.2022 21:12 Відповісти
Imagine Dragons-респект...
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02.07.2022 19:30 Відповісти
Bandera Dragons чи Imagine Shukhevich?
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02.07.2022 19:50 Відповісти
Треба усих цих зірок, з жовтоблакитного потроху переводити на наш, бандерівський ЧОРНОЧЕРВОНИЙ...

Ото кацапів би коробило))))
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02.07.2022 19:59 Відповісти
Пісня дуже красива та дякую цьому гурту що підтримав Україну на весь світ.
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02.07.2022 20:05 Відповісти
Супер! ДЯКУЄМО БРАТИ!!!!!!!
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02.07.2022 20:10 Відповісти
А що, Шкіряк не знає, що пісня Forever Young - це пісня групи Alphaville:
https://youtu.be/t1TcDHrkQYg
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02.07.2022 20:27 Відповісти
Ну в новости про песню ничего неговорится, а про слова артиста. Они на третьем видео, а не на втором как говорится.
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02.07.2022 20:47 Відповісти
Це пісня групи Alphaville - Forever Young (Official Music Video)
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02.07.2022 21:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oNjQXmoxiQ8
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02.07.2022 22:11 Відповісти
Скоро серед рок зірок почнеться так , що хто не виступив відкрито в підримку нашему славетному війську , той ватний телепень !

То ж вам не попса якась типу українських "співаючих тріко" , що й зара співають на Московії .

Багато хто до 2014 року з тих , хто відкрито підтримав Україну любив їздити на гастролі до Москви й Пітеру . Хлопці з U2 навіть в Сочах були , коли Мєвєдєв запросив .
Та й Дейв Гилмор коли гастролював кілька разів був там .

Але , але , але -- навіть Боні-М би відмовилися , хоча теж були колись попсою !
Вони ж не Лолітка й не Наташа Корольова й навіть не Ані Лорак ... Вони не забажають соромити своє реноме , скільки би їм зараз лаве не запропонували !
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03.07.2022 02:21 Відповісти
 
 