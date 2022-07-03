УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10939 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 959 3
війна (56949) обстріл (21421) Донецька область (5743) Кириленко Павло (868)

Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених унаслідок ворожого удару по Добропіллю на Донеччині, - Кириленко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни завдали удару по Добропіллю на Донеччині, щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, зокрема маленькі діти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Донеччини Павло Кириленко.

"Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених – наслідки російського удару по Добропіллю. Серед поранених є двоє дітей – 4 і 7 років".

Як зазначається, також знищено один будинок, ще 6 зазнали пошкоджень різного ступеню.

"Росіяни точно знають, що б’ють по цивільних, – і роблять це усвідомлено і цілеспрямовано. Ці аморальні потвори ніколи не дотримувалися законів і звичаїв ведення війни, і ніколи не будуть", - зазначив Кириленко.

Крім того голова ОДА закликав мешканців евакуюватися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу війська РФ вбили 4 і поранили 12 осіб на Донеччині, - ОВА. ВIДЕО+ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Орки заспокояться тільки в целофанових мішках , так як вони ведуть
бій або п'яні , або під наркотою !!
показати весь коментар
03.07.2022 07:11 Відповісти
..при всьому цьому особливо гірко чути, ще місяць тому мені звідти заявляли: "восемь лет Дамбили Бамбас".. нема вже сил таким щось казати, декого і бомдардировки, схоже, нічому не навчать "ху із ху"..(((
показати весь коментар
03.07.2022 09:10 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2022 09:40 Відповісти
 
 