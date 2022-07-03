Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених унаслідок ворожого удару по Добропіллю на Донеччині, - Кириленко. ВIДЕО
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Росіяни завдали удару по Добропіллю на Донеччині, щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, зокрема маленькі діти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Донеччини Павло Кириленко.
"Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених – наслідки російського удару по Добропіллю. Серед поранених є двоє дітей – 4 і 7 років".
Як зазначається, також знищено один будинок, ще 6 зазнали пошкоджень різного ступеню.
"Росіяни точно знають, що б’ють по цивільних, – і роблять це усвідомлено і цілеспрямовано. Ці аморальні потвори ніколи не дотримувалися законів і звичаїв ведення війни, і ніколи не будуть", - зазначив Кириленко.
Крім того голова ОДА закликав мешканців евакуюватися.
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