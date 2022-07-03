ЗСУ вивели з ладу одну з 4 військових баз окупантів в Мелітополі. Завдано понад 30 влучних ударів виключно по об'єкту, - мер Федоров. ВIДЕО
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Сьогодні вночі Збройні Сили України вивели з ладу одну з 4 військових баз рашистів в Мелітополі. Завдано понад 30 ударів виключно по російській військовій базі.
Про це повідомив у фейсбуці мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Очікуємо великий потік мелітопольців на евакуацію. Наше завдання - допомогти розміститись людям, які хочуть виїхати до Запоріжжя. Також вчора завдяки силам спротиву рашистський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок", - зазначив він.
За його словами, наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру.
"Цього не було! ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти - тікати з нашого міста", - резюмує очільник міста.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1543449073453355009
https://twitter.com/i/status/1543448113653899267
Не думаю, что это наши зафигачили по гражданских. На 99% уверен, что это кацапская гебня устроила взрывы, что-бы начать там мобилизацию Как во время войны в Чечне.
Ему бы ещё в помощь и "Ольху", и "Сапсан". Но , не судьба. Вован с Тараном ********.
Справедливости ради ******** не только они. Были ещё до них деятели.
До 24 лютого встигли зібрати 17 ракет + ще якась кількість комплектів яку не встигли зібрати. Після цього Пашинський вивіз все що було можливо в інше безпечне місце (вчасно), а наступного дня в цеха заводу влучила російська ракета...
Наверное после бодуна в лондонском элитном ресторане с семьёй одного ну очееень известного деятеля.
Дуже товстий натяк, що знаємо скільки там баз й іншим не довго залишилось.
- але де він має знаходитися якщо місто окуповано?
- чому він недомер якщо його обрали мешканці міста?
- його здається викрадали, і він звільнений в результаті обміну
- поставте собі питання, як би ви вчинили?
- як би вчинив мер вашого міста?
Хочу зазначити, що деякі люди, як то мери міст (не за Федорова кажу) поводять себе достойно, всупереч очікуванням. Деякі, при хороших очікуваннях поводять себе «негарно»(((
А… Вас чому це питання до 24го не хвилювало?
- Йєс, сер!