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ЗСУ вивели з ладу одну з 4 військових баз окупантів в Мелітополі. Завдано понад 30 влучних ударів виключно по об'єкту, - мер Федоров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні вночі Збройні Сили України вивели з ладу одну з 4 військових баз рашистів в Мелітополі. Завдано понад 30 ударів виключно по російській військовій базі.

Про це повідомив у фейсбуці мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо великий потік мелітопольців на евакуацію. Наше завдання - допомогти розміститись людям, які хочуть виїхати до Запоріжжя. Також вчора завдяки силам спротиву рашистський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок", - зазначив він.

За його словами, наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру.

"Цього не було! ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти - тікати з нашого міста", - резюмує очільник міста. 

Читайте також: В окупованому Мелітополі повідомляють про вибухи на аеродромі, де базуються окупанти. ВIДЕО (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
Що ви мелете? Які такі "ще до них"?? Саме ,блаZнем Боневтіком, та його зеленою шоблою у 2019р. була повністю заморожена ракетна програма, як і запуск виробництва САУ "Богдана". Це факт, який легко перевіряється.
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03.07.2022 09:23
+25
Вот что Химрамс животворящий делает.
Ему бы ещё в помощь и "Ольху", и "Сапсан". Но , не судьба. Вован с Тараном ********.
Справедливости ради ******** не только они. Были ещё до них деятели.
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03.07.2022 09:02
+17
І Нептун. Після іспитів і прийняття на озброєння в квітні 2019 лишилось кілька бойових ракет. А нові були замовлені Зевладою аж 30 грудня 2021, і те- після резонансу який підняли "порохоботи"...
До 24 лютого встигли зібрати 17 ракет + ще якась кількість комплектів яку не встигли зібрати. Після цього Пашинський вивіз все що було можливо в інше безпечне місце (вчасно), а наступного дня в цеха заводу влучила російська ракета...
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03.07.2022 09:35
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В Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города начался пожар - https://www.rbc.ua/rus/news/belgorode-progremeli-moshchnye-vzryvy-tsentre-1656811036.html
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03.07.2022 08:49 Відповісти
удмурты и калмыки пришли в Белгород защищать рускоязычных
https://twitter.com/i/status/1543449073453355009
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03.07.2022 08:54 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1543448359104561152

https://twitter.com/i/status/1543448113653899267
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03.07.2022 08:56 Відповісти
Рязанський "цукор" він такий солодкий.
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03.07.2022 09:04 Відповісти
это круче--это рикошетик от харькова..правда панцирем..но то ни че шоб полуваттники полукровки в нашем городе булки не расслабляли а то ишь ватный застой при *****..ахалай махалай сиди ватник не зивай а торпедки принимай...)
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03.07.2022 11:18 Відповісти
Гори-гори ясно, что-бы не погасло !

Не думаю, что это наши зафигачили по гражданских. На 99% уверен, что это кацапская гебня устроила взрывы, что-бы начать там мобилизацию Как во время войны в Чечне.
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03.07.2022 09:33 Відповісти
однозначно. Проблемы с мобилизацией. Золкин всю мобилизацию под откос пускает, поэтому контуженым телевизором населению нужно придать новый импульс в приграничных районах, что укорачивает логистическое плечо поставок мяса.
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03.07.2022 09:46 Відповісти
Бий своїх,щоб чужі боялись!!!
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03.07.2022 10:00 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1543459693883949056
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03.07.2022 08:50 Відповісти
Пошла вода горячая...💪
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03.07.2022 08:53 Відповісти
радісно
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03.07.2022 08:56 Відповісти
Вааа, тут новина про Мелітополь а не про Бєлгород!
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03.07.2022 10:08 Відповісти
Вот что Химрамс животворящий делает.
Ему бы ещё в помощь и "Ольху", и "Сапсан". Но , не судьба. Вован с Тараном ********.
Справедливости ради ******** не только они. Были ещё до них деятели.
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03.07.2022 09:02 Відповісти
Що ви мелете? Які такі "ще до них"?? Саме ,блаZнем Боневтіком, та його зеленою шоблою у 2019р. була повністю заморожена ракетна програма, як і запуск виробництва САУ "Богдана". Це факт, який легко перевіряється.
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03.07.2022 09:23 Відповісти
І Нептун. Після іспитів і прийняття на озброєння в квітні 2019 лишилось кілька бойових ракет. А нові були замовлені Зевладою аж 30 грудня 2021, і те- після резонансу який підняли "порохоботи"...
До 24 лютого встигли зібрати 17 ракет + ще якась кількість комплектів яку не встигли зібрати. Після цього Пашинський вивіз все що було можливо в інше безпечне місце (вчасно), а наступного дня в цеха заводу влучила російська ракета...
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03.07.2022 09:35 Відповісти
Нептун и Богдану ******* лично Ваван, это бесспорно . Но отрк "Гром", "Сапсан"? Тут количество ********** поболе будет.
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03.07.2022 09:43 Відповісти
"Гром" , "Сапсан" . Изучи когда впервые появились эти проекты. И какие деятели при власти их ********. "Умник".
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03.07.2022 09:36 Відповісти
Так це ж ботяра.
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03.07.2022 11:34 Відповісти
зелені ***** поховали ольху як подарунок байдену та його корєшам з ВПК яким конкуренти у формі наших підприємств ***** не потрібні були
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03.07.2022 10:15 Відповісти
Ти "Хаймерс" вірно не здатен написати, а щось там про "деятелей" видумуєш незрозуміло чим.
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03.07.2022 09:42 Відповісти
Ну если на то пошло Химарс. А не Хаймерс. "Умник" ещё один выискался.
Наверное после бодуна в лондонском элитном ресторане с семьёй одного ну очееень известного деятеля.
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03.07.2022 09:47 Відповісти
Ти спитай що "дєятєль" робив у літаку Медвечука коли у Оман літав?
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03.07.2022 11:14 Відповісти
Крапка у же
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03.07.2022 12:30 Відповісти
Чому ця посадова особа вякає не державною мовою ???
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03.07.2022 09:04 Відповісти
...він не посадова особа, а малорос без почуття гідності та з ознаками невиліковності хвороби - какаяразніца, при цьому дешевий піарщик.
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03.07.2022 09:13 Відповісти
Мабуть мало пробув в полоні, дурь рашисти з нього не вибили.
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03.07.2022 10:09 Відповісти
"******@шили! Молодцы" - гарно сказано!
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03.07.2022 09:20 Відповісти
"ЗСУ вивели з ладу одну з 4 військових баз" -
Дуже товстий натяк, що знаємо скільки там баз й іншим не довго залишилось.
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03.07.2022 09:29 Відповісти
Цікаво де цей недомер зрадник знаходиться, сидить десь в тихому місці і патякає
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03.07.2022 09:36 Відповісти
Я не стороник,
- але де він має знаходитися якщо місто окуповано?
- чому він недомер якщо його обрали мешканці міста?
- його здається викрадали, і він звільнений в результаті обміну
- поставте собі питання, як би ви вчинили?
- як би вчинив мер вашого міста?
Хочу зазначити, що деякі люди, як то мери міст (не за Федорова кажу) поводять себе достойно, всупереч очікуванням. Деякі, при хороших очікуваннях поводять себе «негарно»(((
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03.07.2022 09:55 Відповісти
))) как там в окопах? берцы не жмут?
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03.07.2022 10:00 Відповісти
А коли цей "звільнений з полону" коментатор подій у Мелітополі, держслужбовець почне розмовляти державною мовою?
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03.07.2022 10:09 Відповісти
Питання риторичне )) Спитайте у комісії, яка приймала в нього іспит зі знання державної мови.
А… Вас чому це питання до 24го не хвилювало?
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03.07.2022 10:26 Відповісти
Ой, від таких новин із Запоріжжя душенька радіє!
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03.07.2022 10:10 Відповісти
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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03.07.2022 10:31 Відповісти
Слава мелітопільским партизанам! ЗСУ слава!
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03.07.2022 12:24 Відповісти
От жителей Мелитополя: После ракетно-артиллерийского удара по базе российских оккупантов, ни один российский вертолёт или самолёт, больше не поднялись в воздух. Штабы, казармы, техника уничтожены. А в жилых домах только повылетали окна. Люди удивлены точностью попаданий.
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03.07.2022 13:17 Відповісти
Раз @башили, то и раз@*******!
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03.07.2022 13:50 Відповісти
 
 