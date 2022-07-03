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В російському Курську вночі чули вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У російському місті Курськ повідомляють, що чули вночі вибухи. Губернатор регіону повідомив, що працювала ППО.

Про це губернатор Курської області Роман Старовойт написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі на підльоті до Курську російська ППО збила два українських безпілотники "Стриж". Він також опублікував фото нібито збитих БПЛА.

Мешканці Курська повідомляють у соцмережах, що чули вночі вибухи, а також публікують відповідні відео.

Дивіться: У Бєлгороді знову пролунали вибухи, повідомляється про 3 загиблих. ВIДЕО (оновлено)

Фото нібито збитих в Курську українських БПЛА:

В російському Курську вночі чули вибухи 01
В російському Курську вночі чули вибухи 02
В російському Курську вночі чули вибухи 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+50
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
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03.07.2022 10:11
+49
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03.07.2022 10:09
+47
Живите в страхе,суки...
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03.07.2022 10:12
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03.07.2022 10:09 Відповісти
Щі хоч *уй полощі
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03.07.2022 10:41 Відповісти
)) "в госдуре не захотели судиться за борщ после признания его украинским" (С)
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03.07.2022 10:45 Відповісти
Мем: "Щі - то вода, котрою помили тарілку від борщу."
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03.07.2022 11:55 Відповісти
Ні,щі то хоч яйця полощі!
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03.07.2022 12:37 Відповісти
бавовна
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03.07.2022 10:09 Відповісти
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03.07.2022 10:33 Відповісти
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
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03.07.2022 10:11 Відповісти
Живите в страхе,суки...
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03.07.2022 10:12 Відповісти
Хит сезона. Картина "Стрижи прилетели". Художник Саврасов, Третьяковская галерея.
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03.07.2022 10:13 Відповісти
То всьо курскіє салавйі...
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03.07.2022 10:13 Відповісти
Вибухи. В Курську. Это халасеее. Давай щэ.
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03.07.2022 10:14 Відповісти
Що сьогодні за свято ? Курськ , Бєлгород, Мелітополь , а до того Попасна.
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03.07.2022 10:37 Відповісти
Хай це свято не закiнчиться нiколи. Хоча нi. Залишимо окупанту можливiсть проявить "добру волю" , та ********* з нашоi краiни куди подалi.
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03.07.2022 10:42 Відповісти
А как вы суки хотели, война будет и на вашей территории, вы убиваете мирное население Украины, и к Вам ******* прилетит!!
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03.07.2022 10:20 Відповісти
Бавовняний сезон на кацапії... ))0)0))
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03.07.2022 10:22 Відповісти
З "атріцатєльним прірастам частічна паджарєнних кацапаффф" ))0))0000)))
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03.07.2022 12:02 Відповісти
*****. У нас ластівки і голуби. Чули дзвін і хз звідки він. Нажрався чорт кацапський, підпалив щось ..
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03.07.2022 10:23 Відповісти
Ці старі Рейси і Стрижи треба реально переробити на камікадзе.
Подяка моск@лям за підказку
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03.07.2022 10:25 Відповісти
Bavovna.
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03.07.2022 10:26 Відповісти
викликали духа війни буде і у вас розруха,смерть прийде і на ваші землі,тому що ви розпочали війну на знищення України!

Незважаючи на "фінансові труднощі", чоловікові подобається дивитися на свого президента. Відповідне опитування провів канал "Настоящее время" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами чоловіка, за час правління Путіна, в Росії стало краще навіть "небо над головою". Також громадянинові РФ подобається дивитися на свого правителя.

Після незв'язних дифірамб главі держави-агресора росіянин почав просити у журналістів грошей. Прибічник Путіна хотів отримати "копієчку", щоб купити їжу......

Працівники однієї зі шкіл в підмосковному Клині провели "суботник" під назвою "Праця очищує". Після облагородження території учасники акції сфотографуватися з плакатами з гаслами "Один народ, одна нація, один праVитель". Про це повідомив білоруський блогер Владислав Бохан.

Він надіслав до школи фейковий лист від імені партії "Єдина Росія" з інструкціями до проведення акції. При цьому він попросив надіслати фотозвіт з плакатами. Відповідь йому надіслали вже наступного дня. "Щорічно люди, що стоять тут на фото з гаслом Третього рейху "Один народ, одна нація, один правитель" (Ein Volk, ein Reich, ein Führer), віщають про звільнення країни від фашистських загарбників. Цією ж маркою сьогодні вони паразитують на розумах дітей з метою виправдання загарбницької війни своєї імперії", - написав Бохан. При цьому він вказав, що саме такі люди стали співучасниками того, що "коричнева чума знову підняла голову в Росії (і в Білорусі)".
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03.07.2022 10:26 Відповісти
"Один Рейх, один народ" по-кацапському.

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03.07.2022 11:06 Відповісти
ну нормально. Всё идет по плану. Причём значительно быстрее, чем я даже надеялся, а иногда ускоряясь до невозможности.
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03.07.2022 12:48 Відповісти
Учитесь жить с прилетами, ССУЧКИ КАЦАПСКИЕ!
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03.07.2022 10:29 Відповісти
нормально так кацапсинські пси переполохались, гавкін шаленний стоїть на окупованих українських землях.
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03.07.2022 10:30 Відповісти
совкові "стрижі" виявлені тому, що у кацапів-містіфікаторів нема "байрактарів".. а тупорилий глибинний народ Мокші повірить у будь-яку муйню з голубого очка Скарабєєвих
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03.07.2022 10:31 Відповісти
закон "бумеранга" ще ніхто не відміняв
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03.07.2022 10:32 Відповісти
Кремль бомбардує власні міста. Але мені подобається!!! Давай маскву тепер!!!!
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03.07.2022 10:39 Відповісти
Рязанскава сахарку в мавзалей до живее всех живих нехай підкладуть. Так буде поскрєпнєє, покушение на устои, лишение сакральних символов
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03.07.2022 10:54 Відповісти
месть Белгородской Наротной Республики за подлый удар
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03.07.2022 10:42 Відповісти
Надеюсь в этот раз они не лоханулись, как в Загребе четыре месяца назад, и звезды уже зарисовали тризубом. Хотя уверен, что они не в состоянии правильно наш герб нарисовать, для кацапов это непосильная задача.
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03.07.2022 10:49 Відповісти
Туго в них з нібито збитими байрактарами, раніше був один випадок- показали безформенну купку брухту ( у вірмен купили ?)
Рейси, чижі, стрижі пішли в діло - то в пмп, румуній, хорватіі. Але розслідування до цього часу не повідомило чиі це апарати. Бояться зіпсувати стосунки з рахою.
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03.07.2022 10:49 Відповісти
"Фейк про Крапку-У. Эта вайска рф абстреляли Курск ракетами Крестик-22.. местные уже нашли фост.".))
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03.07.2022 11:00 Відповісти
Це їх мабуть бульбаши !
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03.07.2022 11:06 Відповісти
Опять самообстрелы... Необходимость в аргументах для мобилизации у орков растёт...
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03.07.2022 11:16 Відповісти
кацапська методичка пише для кацапів що то не вибухи а "всєго лішь громкіє хлопкі")
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03.07.2022 11:29 Відповісти
дайош КНР )курскую народную рєспубліку)
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03.07.2022 11:31 Відповісти
это выяснение отношений между белгородской и курской народными решпубликами!
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03.07.2022 11:32 Відповісти
100%! Свободолюбивый нарот Курской Наротной Республики (КНР) не хочет говорить на белгородском языке. За это хунта Белгородской Наротной Республики (БНР) бамбит нарот КНР! Нивчём не павинных людей!!!
Астанавитесь!!!
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03.07.2022 11:50 Відповісти
у них давнишний спор за право на щи, как нематериальное культурное наследие.
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03.07.2022 12:17 Відповісти
Самі себе,як гоміки,або білоруси валять! Ми тут ні до чого,ми взагалі захищаємось!!! Пішли на йух!!!
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03.07.2022 12:43 Відповісти
Что же делать рассеюшке - везде ХЛАПКИ и камни с нёба
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03.07.2022 13:38 Відповісти
Это путинский "прорыв"
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03.07.2022 13:56 Відповісти
Куряне!
Куряйте в отведенных для куряния местах! 📢
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03.07.2022 13:59 Відповісти
Это освобождение и жест доброй воли.
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03.07.2022 15:20 Відповісти
 
 