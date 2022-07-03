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В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

За одну ніч поліція в Черкасах виявила понад 30 порушників комендантської години. Їх доправили до райуправління поліції та вручили повістки.

Про це повідомляє поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті нічного відпрацювання до Черкаського районного управління поліції з метою фільтрації було доставлено понад тридцять порушників комендантської години, які нехтували заборонами та правилами безпеки. Також 34 громадянам військові вручили повістки", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські відзначили, що частина порушників перебували в стані алкогольного сп’яніння. Також вони перевірили 32 осіб, які перебувають під формальним, адміністративним наглядом та домашнім арештом.

Дивіться: Повісток через Дію не буде, - Федоров. ВIДЕО

"Дане відпрацювання спрямоване на профілактику правопорушень, попередження і розкриття злочинів, посилення безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї та наркотичних речовин, а також перевірки дотримання громадянами комендантської години", - пояснили у поліції.

Правооххоронці пообіцяли і надалі проводити на території міста та області такі рейди.

Також читайте: Правоохоронці та силовики провели рейди нічними клубами Києва та вручили 219 повісток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 01
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 02
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 03
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 04
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 05
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 06
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 07
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 08
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 09
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 10
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 11
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 12
В Черкасах роздали повістки 34 порушникам комендантської години 13

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
Це все правильно - і рейди, і покарання за недотримання обмежень. Але карати повісиками - це абсурд.карати потрібно так, як це ******** у відповідних кодексах. Осоьисто знаю двох алкозалежних, одному з яких вручили повістку а інший, безробітний пішов добровольцем. Бидва орієнтовно за тиждень були віьправлені додому вже з полігонів. Пора зрозуміти, що такий контингент становить небезпеку не лише для себе, а й для тих, зто поряд, мотивованих і адекватних, які через от таких можуть загинути.
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03.07.2022 11:30
+27
Армія-це тепер покарання а не почесна повинність ? Алкаші і наркомани в військо ?
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03.07.2022 11:28
+26
За порушення не повістки а штрафи чи примусові роботи а не ганьбити військових...
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03.07.2022 11:29
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03.07.2022 11:21 Відповісти
Мужчины смогут выехать за границу?

В Раду подали альтернативный законопроект по запрету на выезд мужчин с территории Украины во время военного положения. Предлагается существенно расширить перечень мужчин, которым можно покидать пределы Украины.

В частности, такое право предлагается дать мужчинам, у которых не только трое несовершеннолетних детей, а и двое детей до 14 лет, один ребёнок до 14 лет и беременная супруга, или же один ребёнок до 3 лет.
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03.07.2022 11:36 Відповісти
кто размножился- пусть живет и дальше детьми обрастает. а у кого ни одного ребенка- пусть гибнет без своих детей ради чужих.
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03.07.2022 11:48 Відповісти
Да,уровень этого цинизма и дискриминации сопастовимый с нацистким.
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03.07.2022 12:00 Відповісти
Ради чужих детей так себе мотивация)
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03.07.2022 12:15 Відповісти
*** яке кончене
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03.07.2022 12:42 Відповісти
Це той мерзенний депутан подав соавтор Безумної по всії її "прожектах". Це знищення генофонду, молодих та кращіх.
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03.07.2022 12:21 Відповісти
Таке треба робити щоночі в кожному місті! Ну сил вже немає від цих бухих і з музикою щоночі! У них літо, розваги! війна? Де війна?
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03.07.2022 11:24 Відповісти
Це все правильно - і рейди, і покарання за недотримання обмежень. Але карати повісиками - це абсурд.карати потрібно так, як це ******** у відповідних кодексах. Осоьисто знаю двох алкозалежних, одному з яких вручили повістку а інший, безробітний пішов добровольцем. Бидва орієнтовно за тиждень були віьправлені додому вже з полігонів. Пора зрозуміти, що такий контингент становить небезпеку не лише для себе, а й для тих, зто поряд, мотивованих і адекватних, які через от таких можуть загинути.
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03.07.2022 11:30 Відповісти
Не факт що загребут до армії, але факт що вони цього дуже бояться, і гарний приклад для інших боягузів - сиди нижче трави і тихіше води
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03.07.2022 11:41 Відповісти
Як на мене, їх треба у Бучу, Ірпінь, Гостомель, Макарів і інші міста на примусівку розбирати завали.
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03.07.2022 11:43 Відповісти
І чим краще сидіти тихо?
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03.07.2022 12:13 Відповісти
В військо ні в якому разі. Чистити вулеці, туалети, риття канав і т.п.
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03.07.2022 11:37 Відповісти
Це будуть відбірні вояки,особливо на роліках-буде бетером...
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03.07.2022 11:24 Відповісти
Мажорный батальон ?
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03.07.2022 11:24 Відповісти
да, из батальных мажоров.
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03.07.2022 12:00 Відповісти
Пусть едут под Славянск окопы рыть. Можно даже не снимая роликов.
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03.07.2022 11:26 Відповісти
Та ніхто з цих осіб не піде в армію.Навіщо ці понти? Краще дайте великий штраф і все.
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03.07.2022 11:26 Відповісти
а кто их спрашивать должен? на обучение и вперед.
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03.07.2022 11:34 Відповісти
Якщо людина не хоче, то з неї буде поганий військовий.
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03.07.2022 11:36 Відповісти
не "плохой", а опасный для сослуживцев.
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03.07.2022 12:02 Відповісти
Але у свій час ,гранату в орків кине.
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03.07.2022 14:18 Відповісти
Саме цікаве, що в моєму місті вночі патрулі в 1-2 місяці війни їздили регулярно, але тоді ніхто і не порушував комендантську годину, хіба диверсанти. А тепер вночі зовсім поліції не видно, зате орущих-бухущих натовпи.
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03.07.2022 11:28 Відповісти
Шурину моєму,пришла повістка ,сходив мід комісія ,пройшов, і шо тиша 1,5 місяця,дзвонив ," і шо ? " - " чекайте"
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03.07.2022 14:27 Відповісти
Армія-це тепер покарання а не почесна повинність ? Алкаші і наркомани в військо ?
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03.07.2022 11:28 Відповісти
Повістка - не означає армія. Армія - не означає одразу на фронт, це тяжка праця в першу чергу. І воєнкомати мають відповідально ставитися до виконання обовязків, а не працювати по плановій системі.
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03.07.2022 14:58 Відповісти
За порушення не повістки а штрафи чи примусові роботи а не ганьбити військових...
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03.07.2022 11:29 Відповісти
Дивинним війскам коли роздадуть? Такий метод не найкращий вихід, повістка як покарання.
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03.07.2022 11:29 Відповісти
Ну і як завжди - борзі всі як один. Там мало повістки. Треба тим, хто їх затримав, потім до них навідатися у цивільному і натовкти пики їм добряче.
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03.07.2022 11:31 Відповісти
Маловато, маловато будя, аднако 🤔🧐😁 Надыть пафффтарить, в каждом областном центре, районном, кабаки вдоль трасс шерстить так, чтоб мох и болото летели, - можешь тварь бухать, - можешь и в окоп, ****** идти 😁 Особенно шерстить надо начиная с пятницы по воскресенье вечером, не можешь в армию идти, - ****** окопы рыть, улицы мести, не хочешь добровольно, - ********** резиновой дубиной по хребту... и, как бабка отшептала, будут твари работать, аж сопли на потолок лететь😁 Курорт себе гандоны устроили во время войны, забыли, суки, тяжёлую руку комбата, можна напомнить 😝😝😝😝😝😜🤪
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03.07.2022 11:32 Відповісти
Только рашистское быдло считает, что ударив человека, можно его заставить.
Меня бы если командир ударил, сразу бы ответку получил.
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03.07.2022 12:11 Відповісти
Пока не будет показательной порки у нас так и будут две страны в одной - одна воюет и помогает, другая чилит на роликах и сидит по Закарпатьям и Львова, в то время как за их малую родину гибнут днепряне, полтавчане и волыненя, которые в том чертовом Даунбасе и небыли никогда пока автомат в руки не взяли.

Почему орки гонят даунбасовцев воевать а с нашей стороны эти чмони только слоняются без дела по городам западной Украины и ноют что у них нет нормального телефона ютубчик глянуть? Они должны в первых рядах идти отвоевывать свой Мариуполь, свой Донецк и свой Луганск, а не наши отцы и братья, которые не никогда не махали мерзкой трехцветной тряпкой!
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03.07.2022 11:33 Відповісти
Вы тоже можете пойти служить в ВСУ.У нас всех равные права,у вас даже равнее от недавна.Или будете здесь розкалывать страну,деля жителей на запада и востока?Помню уже кто-то ,когда-то подобным занимался.
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03.07.2022 11:53 Відповісти
Ця провокаторша, яка стравлює схід и захід країни, може з 1жовтня ставати на облів та йти до ЗСУ.
Там всі професії, тільки домогосподарок нема))
Але мені щось підказує, що вона цього не зробить.
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03.07.2022 12:04 Відповісти
На фронті під Ізюмом зараз мій брат та дядько. А казати з дивана жінці щоб вона йшла воювати - більше зганьбитися вже НЕМОЖЛИВО
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03.07.2022 12:18 Відповісти
І що?То звільняє вас особисто від обов'язку?І що ви кажете?Неможливо?А в Ізраїлі можливо.Хочете рівних прав з чоловіками,то і беріть на себе рівні з ними обов'язки.
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03.07.2022 12:28 Відповісти
Ага, як інших посилати, то ти "впєрєди планєти всей", а як тебе торкнулось "я здєсь причьом".
Мені достатньо, що ти, подляцька ботяра, вище висрала наратив ненависті до східняків. Стравлювати схід і захід і мати на цьому гешефти може тільки ВОРОГ.
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03.07.2022 12:29 Відповісти
Пісец, а за згвалтування скількі років ЗСУ дають?
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03.07.2022 11:33 Відповісти
дают одну каденцию в ВР в партии СН, иванисов про это всё знает.
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03.07.2022 12:07 Відповісти
З яких це пір служба в наших звитяжних ЗСУ перетворилась з почесного обов'язку у покарання?
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03.07.2022 11:33 Відповісти
так всегда было так там служить может только мазохист ...или так же в мусарке за 13 к ходить повестки давать)
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03.07.2022 19:15 Відповісти
І нах це все ??? Шо ці люди будуть робити в війську козацькому ?????
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03.07.2022 11:33 Відповісти
Знайдеться для них справа. На гашетку тиснути лише руки та пальці потрібні, так само як окопи рити або поранених вивозити.
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03.07.2022 11:37 Відповісти
Нісенітниця повна,бред.
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03.07.2022 11:48 Відповісти
Сначала сама попробуй , а потом говори)
Если у человека руки трусятся от алкоголя, никуда он не попадет в цель.
Если мозги прокуренные, от него больше вреда будет с оружием в руках.
Если человек никогда лопаты в руках не держал, ему месяц нужно минимум учиться копать. Иначе он полчаса покопает и сразу сдохнет.
Даже ящики нужно уметь таскать, опытные грузчики подтвердят.
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03.07.2022 12:08 Відповісти
Видати дрібнокаліберку ТОЗ-8, а то й саперну лопатку - і вперед у перших лавах у контратаки, кров'ю змивати порушення комендантської години і зубами вигризати зброю у кацапів. Поранення, отримане в бою, означатиме спокуту і право приєднатися до лав ЗСУ. Спроба втечі або самостріл означає, що покидьок заслуговує бути розстріляним безпосередньо в бою або потім перед строєм.
У будь-якому випадку цей допоміжний контингент не надто шкода. Україночки швидко компенсують ці демографічні втрати. Натомість це збереже багато життів захисників України.
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03.07.2022 12:12 Відповісти
Я вас не знаю, но вы мне не нравитесь - идите и умрите там, а я дальше коменты строчить буду, ага.
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03.07.2022 12:53 Відповісти
У нас відмінили адмін та кримінальний кодекс? Чи в ЗСУ набирають виключно наркоманів, алкоголіків та інший зброд?
Що це за дібільна совкова херня? Як може апріорі порушник законів, норм і т.д. бути мобілізованим?
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03.07.2022 11:34 Відповісти
Как писал ЗЕ , не рассла***йтесь идет война .. **** не ужели не понятно *** комендантский час ....
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03.07.2022 11:35 Відповісти
Випадок був не давно. Зібрали волонтери бус з мінеральною водою для солдатів що на фронті бо пекельна жара. По дорозі їхизупинили патрульні Нацполіції. В комфортному пріусу с кондиционером сидять поліцаї та причепились що страхівка не продовжена хоча ще є тиждень в запасі. Поки 1000 ГРИВЕНЬ не дали хабара не пускали. Вояки в окопах в жару під обстрілами а поліцаї як на курорті бабло стрижуть.
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03.07.2022 11:35 Відповісти
В ночі на Нижньоюрківській 31 вдерся "космодесант" до волонтерів. Поцупили шуруповерт і інші інструменти для наших хлопців.
І це на наші гроші утримуються ці зрадники.
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03.07.2022 12:33 Відповісти
во-во! цих мусорів паскудних першими на фронт треба! а то бач які морди відїли на наших бідах!
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03.07.2022 16:16 Відповісти
Окей, а в мене питання, а ***** повістки? Це в нас як покарання піти до армії захищати Батьківщину? Відправляли б на тиждень на громадські роботи і все + штраф та попередження
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03.07.2022 11:38 Відповісти
Армія не курорт, якщо ти не знав.

Щось всі чмоні ниють по одному ж й тому шаблону: а що я буду в армії робити як я не служив, з мене там користі не буде, хник хник ... буде з тебе користь, не піклуйся, як на одеському пляжі на мінах стрибати то краще теж саме на фронті роботи, більше користі для країни.
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03.07.2022 11:45 Відповісти
Де Ви тут побачили ниття? Я кажу про те, що бухарики та оці типи які за закладками ночами вештаються не будуть нормально виконувати свої обов'язки, в армії мені здається від них буде більше шкоди
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03.07.2022 12:07 Відповісти
ну так бравих мєнтів хай і відправлять!
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03.07.2022 16:17 Відповісти
Весь силовий блок країни, за виключенням армії, під час війни спрямований не на її захист, а на відлов цивільного м'яса для відправки на фронт. Так принаймні для мене це виглядає.
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03.07.2022 11:39 Відповісти
Действительно, надо ночью ментам спать, а бухари и тусовщики пусть отдыхают, заодно диверсанты свинособачьи на прогулки повыходят - кого убьют, что взорвут, **** тут такого. Эти ограничения не просто так придуманы. А повестки правильно дают, в армию необязательно сразу или вообще заберут, но уже человек неотвертится и не сховается от своего долга. А хочет он защищать страну или нет это уже извините неважно. Одним ночные гульки, а другим ракеты в окопы - надо совесть иметь и делать хотябы элементарное, просто НЕНАРУШАТЬ закон , мешая этим тем, кто обеспечивает безопасность.
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03.07.2022 11:53 Відповісти
Как раз таким легче всего отвертеться, придет в военкомат бухой или накуренный.
Если такого возьмут, им же хуже.
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03.07.2022 12:02 Відповісти
Испокон веков такие умные находились откосить от армии, мало у кого получалось. А в военное время все просто, страдаешь херней - похоронят под умиротворяюшую музыку. Но опять же, те кто неимеет желания брать в руки оружие, те будут работать по своей специальности, от строительных работ, куховарения до перевозок и тд, армия тот же маленький мир, где любому человеку найдется занятие. А если человек полная мразь и будет байдыки бить и подводить людей, то выбьют зубы и посадят нахер, или ты думаешь кто-то панькаться будет?
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03.07.2022 12:29 Відповісти
єдиний здоровий коментар! тільки сбу, пограничники і прокурвори ще й гуманітаркою і всяким контрабасом зайняті! тай в зсу при воєнкоматах таких "хєроїв" повно!
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03.07.2022 16:19 Відповісти
Зате криворіжський мажор ніколи не отримає повістки за поливання брудом армії, бо видно свій.
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03.07.2022 11:41 Відповісти
Дуже прикро, що дотримувався порядку народ на мирній території лише 1.5-2 місяці війни. зараз знову мода - а якщо бої десь далеко на Донбасі, то я роблю що хочу. хочу йду на пляж попри міни, хочу коментантську порушу, хочу гуманітарку свисну. Так ми програємо...
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03.07.2022 11:41 Відповісти
Вчера я не успел вовремя вернуться домой, зашел в подъезд прмиерно в 23:10 (коммендатский час у нас начинается в 23:00). Прошу считать этот пост явкой с повинной и надеюсь на гуманность в наше непростое время.
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03.07.2022 11:42 Відповісти
А в нашому будинку в 23:00 двері в парадних закриваються на засув. Дуже дисциплінує тих, кто ******** порушувати комендантську годину.
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03.07.2022 22:30 Відповісти
Тобто,якщо щось,то зі спини будуть прикривати озброєні акозалежні гопники?Виходить,що зелені гниди прировняли ЗСУ до місць позбавленя волі?Дякою тобі,зелений виродок.
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03.07.2022 11:43 Відповісти
Не бійся чмоня ... мій брат зараз на фронті, таких підорів як ти боронить, хоч і не гопник, хоч і не служив досі, та пиво любить.
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03.07.2022 11:48 Відповісти
Думаю на фронті з таких бовдурів мало толку,а от в тилу нехай грузять розгружають миють казарми,чистять картоплю розбирають завали і т д.Якщо таким способом карати людину то боєздатність армії почне падати!Цей радянський підхід вже задовбав.Та ви наберіть 100тис воїнів але реально вмотивованих і озбройте до зубів навчіть по вищих зразках як має бути,а не наберайте купу мяса як в днр.
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03.07.2022 11:44 Відповісти
Очередной долб...***** от полиции и Монастырского вместе со всеми своими недоделанными советниками и замами. Нах..я в армии, во время войны, нарушители комендантского часа, да ещё и в алкогольном опьянении?... Там пить, а потом по пьяни получать травмы и государство всю жизнь плати этому инвалиду или его семейке? Когда эта дичь уже закончится и полиция займётся борьбой с преступностью? Рада чем занята, офис Прэжыдэнта куда смотрит?
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03.07.2022 11:46 Відповісти
Пропонує сформувати підрозділ окремий з порушників що "перебували в стані алкогольного сп'яніння " та тих кому прийшла ідея такої роздачі повісток
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03.07.2022 11:55 Відповісти
Побольше наркоманов и алкашей в армию набирайте, тогда точно победим.
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03.07.2022 11:58 Відповісти
Совковий підхід.Толку з них як з качки води.Штрафувати так,до примусових робіт так,а на фронт((Такі і зрадять при нагоді,або через власний страх,може загинути якась порядна людина.
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03.07.2022 11:58 Відповісти
Неправильно!
Армію роблять як срєдство залякування!
Наоборот, потрібно крутити ролики по телевізору, що служити в армії - це честь і гордість.
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03.07.2022 12:01 Відповісти
Уже никто не ведётся
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03.07.2022 12:06 Відповісти
Вони всі з глузду поз'їзжали??? І що робити з ними на фронті??? Дайте нам нормальних хлопців, грамотних досвідчених, і це значно посилить нас, та наблизить до перемоги!!! Чи то зовсім не вигідно Zе команді у київі????
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03.07.2022 12:03 Відповісти
Херня повна,а лікарі-то не справжні чоловіки?А комунальники,завдяки яким ви маєте безперебійно світло,воду-не справжні чоловіки?Типова та примитивна маніпуляція ображеної життям жінки...
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03.07.2022 12:33 Відповісти
Армія має бути добровільна.
Хочете набрати додаткові сили - крутіть рекламу по телевізору: "Вступайте в збройні сили України. Це поважна робота. І ще й зарплата 100 000 грн."
Наберете бистро!
Зараз свобода і капіталізм. Зараз такими методами все треба робити.
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03.07.2022 12:07 Відповісти
На неделе правительство тихо и молча по инициативе министерства финансов отказалось ограничить зарплаты руководителей и членов наблюдательных советов госкомпаний 97 тыс. грн. Это оказывается мало для важных людей!!!! Там суммы кратно больше. А Вы о 100 тыс.
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03.07.2022 12:11 Відповісти
Свобода зараз ***** ... зараз прийдуть до тебе орки і виб'ють твою свободу прикладом разом з зубами, а потім дадуть в руки автомат і ти швиденько побіжиш з ним уперед, зкидуючи баласт у труселя ... за свою свободу воювати треба а не по диванах ховатися.
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03.07.2022 12:12 Відповісти
Ви уявляєте скільки людей приходять до війскоматів.. щоб їх узяли .. З мотивацією.. здорові мужики. А їх м'яко кажучи.. посилають.. "ждите звонка" .. чотири місяці.. поспіль
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03.07.2022 13:40 Відповісти
Правильное пополнение штрафбатных частей....
ибонекуй....
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03.07.2022 12:09 Відповісти
крогда разрешат пестики посмотри на них когда их шпиговать будут тоже..)
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03.07.2022 19:14 Відповісти
Може хоть на фронті це бидло у людей перетвориться ? Хоча навряд чи ...
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03.07.2022 12:10 Відповісти
Мусорів можна зрозуміти - їм краще відловити "уклоністів" в тилу, ніж самим воювати.
Це зовсім НЕ на ДРГ полюють у Харкові.

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03.07.2022 12:12 Відповісти
точно шо, як було сказано одним бійцем - країна парадоксів. одні гинуть за майбутню свободу для всих, інші ворують все, шо стало доступним в новому відчинившомуся "вікні можливостей", здійснюючи свою давнішню мрію "піднятись" в князі та підкнязьки й кобеліровать цілодобово, впадаючи в депресняк від неможливості з тьолкою в барсу, париж чи рим зганять на уікенд, тратячи свіжонаграбоване.
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03.07.2022 12:20 Відповісти
ну піZdeць! з армії зробили пугало!! ну скільки можна млять?! це вже тренд пішов! хтось взаггалі візьметься за це?!!
дивно мені було чути шо і Мирослав Гай не проти нтакого покарання!

хочете покарати, на виправні роботи в Бучу/Ірпень розвалини розбирати!

дибіли, с*ка!
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03.07.2022 12:48 Відповісти
Цікаво... Я третій місяц поспіль приходжу до війскомата.. добровільно. Мені треба стати порушником, щоб взяли до лав збройних сил..?
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03.07.2022 13:37 Відповісти
Факт - мій син два рази ходив ще на початку вторгнення.
Взяли дані , записали телефон - сказали передзвонять ...
І ні гугу .
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03.07.2022 16:52 Відповісти
"Кинув 150 рублив". В Черкассах рублями пользуются?
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03.07.2022 14:17 Відповісти
ментяры муссора поганые и эти штабные прихлебатели с военкомата))
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03.07.2022 19:13 Відповісти
типа мент имеет право тыкать--одно это одлжно быть поводом для увольнения
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03.07.2022 19:19 Відповісти
Весь березень та половину квітня провів в окопах - не дай боже мати поряд такого "побратима" притягнутого примусово! У нас в підрозділі були всі добровольці.
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04.07.2022 11:56 Відповісти
 
 