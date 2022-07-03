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Українці завжди демонстрували відвагу на морі, - Наєв привітав моряків із Днем Військово-Морських Сил ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після розпаду СРСР та під час буремних подій 2014 року підступний ворог намагався відібрати у нас військово-морські потужності

Про це йдеться у зверненні Командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойові побратими! Військові моряки! Щиро вітаю вас із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України! Український флот має славну історію. І в часи Київської Русі, і в часи козацтва - українці завжди демонстрували відвагу на морі. Після розпаду Радянського Союзу та під час буремних подій 2014 року підступний ворог намагався відібрати у нас військово-морські потужності. Але завжди є ті, хто бореться і не здається", - зазначив він.

Наєв також висловив шану всім українським військовим морякам, які зберігають вірність присязі та боронять нашу країну.

"Військово-морські сили України це і корабельний склад, і морські піхотинці, і морська авіація, і підрозділи спеціального призначення. Це також всі, хто їх навчає та забезпечує.Імена героїв-моряків пройдуть крізь століття і будуть жити у віках. З нагоди свята бажаю, щоб Ваші очі дивилися з надією у морську далечінь, а рідні обов’язково дочекалися Вас з переможних походів. Бажаю, щоб у Ваших домівках панували мир і добробут, а море дарувало лише приємні емоції та спогади. Слава Україні! Разом переможемо!", - додає Наєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач ВМС Неїжпапа провів зустріч з керівником Морського командування НАТО Блаунтом

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Шана і повага всім українським військовим морякам, які зберігають вірність присязі та боронять нашу країну!!!
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03.07.2022 12:15
+10
Приєднуюсь до привітань!!!
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03.07.2022 12:14
+9
Вітаю усіх причетних! Разом переможемо!
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03.07.2022 12:22
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Опять Наев пиарится? Нечем заняться генералу с весьма неоднозначными отзывами, кроме поздравлений всех подряд, вручения мелких подарков и грамот?
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03.07.2022 11:56 Відповісти
пошо таке ******?...
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03.07.2022 12:02 Відповісти
Экипаж крейсера Мааац-Ква присоединяется к поздравлениям со дна моря.
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03.07.2022 11:56 Відповісти
Приєднуюсь до привітань!!!
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03.07.2022 12:14 Відповісти
Шана і повага всім українським військовим морякам, які зберігають вірність присязі та боронять нашу країну!!!
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03.07.2022 12:15 Відповісти
Вітаю усіх причетних! Разом переможемо!
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03.07.2022 12:22 Відповісти
Дай Бог всім здоров'я! Разом до перемоги! Зі святом!
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03.07.2022 12:28 Відповісти
Зі святом! Вітаю всіх, хто причетний! Разом до перемоги!
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03.07.2022 12:30 Відповісти
Усіх причетних зі святом! Наближаємо нашу перемогу! Разом переможемо!
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03.07.2022 12:30 Відповісти
Зі святом всіх причетних до Військово-Морських Сил Збройних Сил України
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03.07.2022 12:32 Відповісти
"Матроси, старшини, сержанти, мічмани, прапорщики, офіцери, адмірали, генерали... Всі вони вдень і вночі виконують надважливі завдання із захисту морського кордону країни. Їм доводиться охороняти Україну на одному із найнебезпечніших напрямків. Коли ворог не спить і намагається дестабілізувати ситуацію в Чорному та Азовському морях. Захопити країну з Півдня.
Але наші захисники дають ворогу по зубах. Як ось цей військовий моряк, що на фото, який збив із ПЗРК «Ігла» ворожу ракету.
Вдячний Станіславу і кожному з вас за захист морських рубежів та за готовність будь-якої хвилини захистити інтереси країни.
З Днем Військово-Морських Сил ЗСУ!"
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03.07.2022 12:38 Відповісти
Вітаю всіх військових моряків, зї святом. Бажаю здоров'я та перемоги над ворогом. Ви завжди були прикладом відваги, мужності та героїзму!
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03.07.2022 12:38 Відповісти
Вітаємо усіх військових моряків зі святом! Дякуємо за несення служби і вагомий внесок, обороняючи нашу державу. Разом до перемоги! Переможемо! Усе буде Україна!💙💛
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03.07.2022 12:53 Відповісти
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03.07.2022 13:23 Відповісти
Вітаю із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України!
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03.07.2022 15:54 Відповісти
Але Нептуни ми вам не дамо - бо Зеленський заборонив їх виробництво .
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03.07.2022 16:49 Відповісти
Наєв і медиків привітав, і моряків. Всюди встигає. Чекаємо в нашому колгості, нехай ще доярок і трактористів привітає. Бо в Україні ж немає війни, чим ще генерал-лейтенанту зайнятись, окрім дешевого піару?
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03.07.2022 22:39 Відповісти
Дешевий популізм. Ото велика відвага, бездарно просерити усе. Навіть флагмана кинули й затопили.
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04.07.2022 09:12 Відповісти
 
 