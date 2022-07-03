Українці завжди демонстрували відвагу на морі, - Наєв привітав моряків із Днем Військово-Морських Сил ЗСУ. ВIДЕО

Після розпаду СРСР та під час буремних подій 2014 року підступний ворог намагався відібрати у нас військово-морські потужності

Про це йдеться у зверненні Командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойові побратими! Військові моряки! Щиро вітаю вас із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України! Український флот має славну історію. І в часи Київської Русі, і в часи козацтва - українці завжди демонстрували відвагу на морі. Після розпаду Радянського Союзу та під час буремних подій 2014 року підступний ворог намагався відібрати у нас військово-морські потужності. Але завжди є ті, хто бореться і не здається", - зазначив він.

Наєв також висловив шану всім українським військовим морякам, які зберігають вірність присязі та боронять нашу країну.

"Військово-морські сили України це і корабельний склад, і морські піхотинці, і морська авіація, і підрозділи спеціального призначення. Це також всі, хто їх навчає та забезпечує.Імена героїв-моряків пройдуть крізь століття і будуть жити у віках. З нагоди свята бажаю, щоб Ваші очі дивилися з надією у морську далечінь, а рідні обов’язково дочекалися Вас з переможних походів. Бажаю, щоб у Ваших домівках панували мир і добробут, а море дарувало лише приємні емоції та спогади. Слава Україні! Разом переможемо!", - додає Наєв.

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