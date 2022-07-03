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Гаубиці М777 інтенсивно працюють по всій лінії фронту, - ООС. ВIДЕО
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По всій лінії фронту сьогодні інтенсивно працюють передані нам союзниками 155 мм гаубиці М777.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних сил
"Ними успішно знищуються передові командні пункти противника, склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, скупчення ворожої техніки, артилерійські батареї противника. Команда Військового телебачення попрацювала разом з артилеристами, аби на власні очі впевнитись у ефективності цієї зброї на передовій", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+33 George Kozak 7bcb0b6f
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+22 Danilo Kosmina 10be22a1
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+18 Орест Крук
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https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2022/6/15/ukraine-to-us-defense-industry-we-need-long-range-precision-weapons
Це інтерв'ю заступника міністра оборони України Дениса Шарапова та генерала Карпенка (командувача логістики Сухопутних військ ЗСУ). Зокрема генерал сказав:
Ви повинні розуміти, чому сьогодні дуже важливим є технічне обслуговування. Більшість важкої техніки, яку ми використовуємо, експлуатується в умовах сильних артобстрілів і пожеж. Техніка перестає працювати не тому, що вона відпрацювала ваш ресурс. Вона перестає працювати через постійні артобстріли.
На жаль, сьогодні через нестачу часу у нас немає можливості відправити поставлену з-за кордону техніку на ремонт. Тому ми обговорюємо поставку запчастин, щоб можна було її обслуговувати і ремонтувати в польових умовах.
Наприклад, артилерійські системи M777 дуже легко пошкоджуються ворожою артилерією. На кажно батарею M777 припадає шість гаубиць. Після кожного артилерійського контакту нам доводиться везти дві артилерійські установки в тил на техобслуговування. І так щодня.
Технічне обслуговування техніки, відправленої в тил здійснюється виключно українськими спеціалістами, які пройшли відповідне навчання.
Только сдаём мы русским город за городом.
І коли це станеться, вони відразу дременуть аж до самісінької столиці орди.
Але поки що це не так, то сидіть тихенько і не скигліть.
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