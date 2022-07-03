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Гаубиці М777 інтенсивно працюють по всій лінії фронту, - ООС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

По всій лінії фронту сьогодні інтенсивно працюють передані нам союзниками 155 мм гаубиці М777.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних сил

"Ними успішно знищуються передові командні пункти противника, склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, скупчення ворожої техніки, артилерійські батареї противника. Команда Військового телебачення попрацювала разом з артилеристами, аби на власні очі впевнитись у ефективності цієї зброї на передовій", - йдеться у повідомленні.

Відео: Військове телебачення України

Читайте також: Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
Чудово! Слава зброярам та користувачам!
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03.07.2022 13:44
+22
..ну як ЦЕ може не сподобатися Українцю?
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03.07.2022 13:48
+18
Спалити їх нах. Москалі - то виплодки пекла.
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03.07.2022 13:49
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Чудово! Слава зброярам та користувачам!
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03.07.2022 13:44 Відповісти
..ну як ЦЕ може не сподобатися Українцю?
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03.07.2022 13:48 Відповісти
М777 - "москалям три топора" Абревіатура українськоюю, так свинособакам краще зайде.
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03.07.2022 14:25 Відповісти
Спалити їх нах. Москалі - то виплодки пекла.
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03.07.2022 13:49 Відповісти
Три сокири рубають кацапню.
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03.07.2022 13:52 Відповісти
Працюють і гарно. І незачем так орать. Блть.
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03.07.2022 13:52 Відповісти
А ти пробував проїхати на машині 100тис км без ремонту і техобслуговування?!
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03.07.2022 13:58 Відповісти
Наприклад? Можна хоч з десяток посилань навести?
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03.07.2022 14:10 Відповісти
Ось я знайшов дофіга посилань. І всі адреси закінчуються на .ru. Тупа пропаганда...
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03.07.2022 14:53 Відповісти
А ось звідки ноги ростуть цих чуток:

https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2022/6/15/ukraine-to-us-defense-industry-we-need-long-range-precision-weapons

Це інтерв'ю заступника міністра оборони України Дениса Шарапова та генерала Карпенка (командувача логістики Сухопутних військ ЗСУ). Зокрема генерал сказав:

Ви повинні розуміти, чому сьогодні дуже важливим є технічне обслуговування. Більшість важкої техніки, яку ми використовуємо, експлуатується в умовах сильних артобстрілів і пожеж. Техніка перестає працювати не тому, що вона відпрацювала ваш ресурс. Вона перестає працювати через постійні артобстріли.
На жаль, сьогодні через нестачу часу у нас немає можливості відправити поставлену з-за кордону техніку на ремонт. Тому ми обговорюємо поставку запчастин, щоб можна було її обслуговувати і ремонтувати в польових умовах.
Наприклад, артилерійські системи M777 дуже легко пошкоджуються ворожою артилерією. На кажно батарею M777 припадає шість гаубиць. Після кожного артилерійського контакту нам доводиться везти дві артилерійські установки в тил на техобслуговування. І так щодня.
Технічне обслуговування техніки, відправленої в тил здійснюється виключно українськими спеціалістами, які пройшли відповідне навчання.
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03.07.2022 15:12 Відповісти
А ще розказують що ти тріпло.
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03.07.2022 14:16 Відповісти
Это хорошо, конечно. Тем более удивляет скорость, с какой сдали Лисичанск и Луганскую область. Гайдай не успел свой рот открыть, а уже все..... Он с Безуглой без работы. Залужный почему-то Змеиным занимается, видимо Ермак сказал на Луганск не лезть.
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03.07.2022 14:03 Відповісти
Цікаво, коли настає той момент, після якого наші не витримують і відходять? Після потужних обстрілів чи після наступу їхньої піхоти? Тобто, де у нас найслабкіше місце? Артилерія ніби працює більш-менш нормально. Але ми постійно відступаємо. Принаймні, на Луганському напрямку.
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03.07.2022 14:14 Відповісти
Замечательно работает западная военная техника. И ленд-лиз идёт в полный рост.
Только сдаём мы русским город за городом.
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03.07.2022 14:23 Відповісти
Как в песни поется:" Сдают и сдают города... А подлый предатель сыграл свой последний гамбит." Но он до сих пор играет.
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03.07.2022 14:36 Відповісти
За останні три місяці звільнено приблизно дві області і втрачено кілька міст. Що переважає?
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03.07.2022 15:56 Відповісти
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03.07.2022 14:50 Відповісти
Андрей Лавриненко ******** Randall Flag da70119e та sashiksas Свинособаки сруться рідким, від однієї думки що ви прийдете на передову їх жмурити.
І коли це станеться, вони відразу дременуть аж до самісінької столиці орди.
Але поки що це не так, то сидіть тихенько і не скигліть.
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03.07.2022 14:56 Відповісти
М777 - "москальский Джек Пот".
 Украінске казино "24/7" гарантує виграші. і щeдpі вітaльні пaкeти з бeздeпoзитними бoнуcами та швидкими виплaтaми(можливо, родичам)
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03.07.2022 15:42 Відповісти
Сдача городов происходит после непосредственного вмешательства зелешоблы в процесс войны! Как только Зеленский дерет под личный контроль что то , у него выходит дерьмо !
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03.07.2022 15:48 Відповісти
Сьогодні, четвертого липня - День незалежності Сполучених Штатів Америки
 God Bless America! Слава Україні!
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04.07.2022 08:42 Відповісти
 
 