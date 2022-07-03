УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11764 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
10 430 18
війна (56949) СБУ (10084)

Військова контррозвідка СБУ знищила техніку окупантів на $45 млн. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділи військової контррозвідки СБУ нищать танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

"Інструменти захисників - ударні безпілотники, а команда - справжні профі: військовослужбовці, волонтери та правоохоронці, які з 2014 року боронять Україну від російської орди", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що лише підрозділи військової контррозвідки СБУ знищили 33 одиниці важкої ворожої техніки на $45 млн - танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82.

Також дивіться: На Чернігівщині затримано російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні, - СБУ. ВIДЕО

Також у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.

"Чорнобаївка, Зміїний, переправа у Білогорівці… Рашистів на нашій землі всюди чекає лише пекло!" - додали у спецслужбі.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
хер его знает, может сбушники и из М777 тоже на фронтах кроют... в удивительном государстве живем - контрразведчики управляют ударными дронами на фронте, а всем этим в качестве верховного главнокомандующего работает аниматор, веселивший диктатора страны-агрессора. Люди сами не понимают, в какой невыносимый мир абсурда сами себя всё глубже и глубже загоняют.
показати весь коментар
03.07.2022 14:01
+10
Контррозвідка повинна боротися з агентами та зрадниками а не техніку ворожу палити….а якщо контррозвідники палять ворожі танки то справи на фронті песець
показати весь коментар
03.07.2022 13:51
+5
Ну почему сразу театр абсурда? СБУшники как могут приспосабливаются в нынешним условиям, пытаются в пиар играться, бабло косят, вместо шпионов и реальных диверсантов с беспилотничками играются. Штаты ведь раздуты, контора так за 30 лет и не отреформированна, а что-то иногда показывать надо, поэтому на одного реально работающего сотрудника приходится ещё 5 в нагрузку, которым тоже кушать и весь неплохо хочется. Работают люди, а ведь впереди ещё Вэлыка розбудова краины...
показати весь коментар
03.07.2022 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Контррозвідка повинна боротися з агентами та зрадниками а не техніку ворожу палити….а якщо контррозвідники палять ворожі танки то справи на фронті песець
показати весь коментар
03.07.2022 13:51 Відповісти
І не переводити все в доляри і не округляти і по якому курсу і точну суму вказувати до копійок.
показати весь коментар
03.07.2022 14:00 Відповісти
хер его знает, может сбушники и из М777 тоже на фронтах кроют... в удивительном государстве живем - контрразведчики управляют ударными дронами на фронте, а всем этим в качестве верховного главнокомандующего работает аниматор, веселивший диктатора страны-агрессора. Люди сами не понимают, в какой невыносимый мир абсурда сами себя всё глубже и глубже загоняют.
показати весь коментар
03.07.2022 14:01 Відповісти
Razvetka bezpilotnikami kontrazvetke podxodit. Nu i zaadno mozno skinut podarki roZZijskim nacistam...
показати весь коментар
03.07.2022 14:05 Відповісти
как Вам так объяснить, шоб Вас не обидить...
Представьте, что Вы генерал Милли, и тут к Вам приходят чуваки из ФБР и говорят: мы тут сейчас на вашем фронте чуток шороху наведем своим RQ-4, которым нам наш завхоз в оружейке выдал, а потом, когда доложим нашему самому главному лейтенанту, то и Вам расскажем где, и как все прошло... Так нормально будет? доходчиво?
показати весь коментар
03.07.2022 15:00 Відповісти
Ну почему сразу театр абсурда? СБУшники как могут приспосабливаются в нынешним условиям, пытаются в пиар играться, бабло косят, вместо шпионов и реальных диверсантов с беспилотничками играются. Штаты ведь раздуты, контора так за 30 лет и не отреформированна, а что-то иногда показывать надо, поэтому на одного реально работающего сотрудника приходится ещё 5 в нагрузку, которым тоже кушать и весь неплохо хочется. Работают люди, а ведь впереди ещё Вэлыка розбудова краины...
показати весь коментар
03.07.2022 14:09 Відповісти
Это правда, мир меняется в мгновение почти до неузнаваемости.
То, что вчера нам казалось диким абсурдом, сегодня уже является нормой, а завтра мы с ностальгией грустим о нём, как о милом, добром, но безвозвратно ушедшем прошлом.
показати весь коментар
03.07.2022 23:32 Відповісти
Соунд - агонь!
показати весь коментар
03.07.2022 13:55 Відповісти
та татата танці)
показати весь коментар
03.07.2022 14:02 Відповісти
А лучший кадр СБУ Пасичник даже президентом ЛНР стал!
показати весь коментар
03.07.2022 14:08 Відповісти
сейчас на пике популярности самый первый назначенный зеленским бригадный генерал наумов, который в подчинении у бригадного лейтенанта был послан в командировку за зелеными камнями.
показати весь коментар
03.07.2022 15:08 Відповісти
Здуріти.Діяльність департаменту зі специфічними завданнями настільки марна,не корисна.що їх задіюють на фронті....
Може з них склепати бригаду,й нехай успішно воюють ?

"...До завдань контррозвідки входять:
добування, аналітична обробка та використання інформації, що містить ознаки або факти розвідувальної, терористичної та іншої діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;протидія розвідувальній, терористичній та іншій діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;розроблення і реалізація заходів щодо запобігання, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян."
показати весь коментар
03.07.2022 14:09 Відповісти
Вот и я удивился а при чем здесь слово «военная»
показати весь коментар
03.07.2022 14:25 Відповісти
назначение военной контрразведки - выявлять и нейтрализовывать шпионов и диверсантов. а вы и дальше думайте что сыр добывают из вареников
показати весь коментар
03.07.2022 14:18 Відповісти
Интересно звучит военная контрразведка СБУ. Слово «военная» ставит в тупик, а что назвать просто контрразведка нельзя??? Все как в совке - в воинской части «молчи-молчи» который не подчиняется командиру части (в мирное время ловил ********, преферансистов, пьяниц, любителей порнухи, расхитителей военного имущества и тому подобное, шпионов то где нибудь в деревне мухосранское Читинской области не было а оправдывать себя надо было). Что вы там уничтожаете ребята? Для этого ВСУ есть! А вы ловите шпионов, диверсантов, вредителей, колоборантов, предателей, воров и коррупционеров…т.е. того намного вас учили, или я не прав?
показати весь коментар
03.07.2022 14:22 Відповісти
Вот не понимаю, как у СБУ может быть военная контрразведка. Это вообще к их компетенции каким боком?
показати весь коментар
03.07.2022 14:49 Відповісти
Нічого не змінилось, продожують все рахувати в доларах.
показати весь коментар
03.07.2022 15:28 Відповісти
У нас уже все шпионы с резидентами, вкупе с коллаборационистами переловлены,раз контрразведчики занялись уничтожением раштехники?
показати весь коментар
03.07.2022 16:25 Відповісти
 
 