Військова контррозвідка СБУ знищила техніку окупантів на $45 млн. ВIДЕО
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Підрозділи військової контррозвідки СБУ нищать танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82.
Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
"Інструменти захисників - ударні безпілотники, а команда - справжні профі: військовослужбовці, волонтери та правоохоронці, які з 2014 року боронять Україну від російської орди", - йдеться у повідомленні.
В СБУ зазначили, що лише підрозділи військової контррозвідки СБУ знищили 33 одиниці важкої ворожої техніки на $45 млн - танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82.
Також у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.
"Чорнобаївка, Зміїний, переправа у Білогорівці… Рашистів на нашій землі всюди чекає лише пекло!" - додали у спецслужбі.
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Представьте, что Вы генерал Милли, и тут к Вам приходят чуваки из ФБР и говорят: мы тут сейчас на вашем фронте чуток шороху наведем своим RQ-4, которым нам наш завхоз в оружейке выдал, а потом, когда доложим нашему самому главному лейтенанту, то и Вам расскажем где, и как все прошло... Так нормально будет? доходчиво?
То, что вчера нам казалось диким абсурдом, сегодня уже является нормой, а завтра мы с ностальгией грустим о нём, как о милом, добром, но безвозвратно ушедшем прошлом.
Може з них склепати бригаду,й нехай успішно воюють ?
"...До завдань контррозвідки входять:
добування, аналітична обробка та використання інформації, що містить ознаки або факти розвідувальної, терористичної та іншої діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;протидія розвідувальній, терористичній та іншій діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;розроблення і реалізація заходів щодо запобігання, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян."