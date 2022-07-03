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Зенітні ракетні війська від 24 лютого знищили понад 530 цілей окупантів, - Генштаб. ВIДЕО
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Від очатку повномасштабного вторгнення зенітні ракетні війська знищили понад 530 повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що українські воїни врятували тисячі життів українців і десятки об'єктів інфраструктури і не дали змоги ворожій авіації панувати в нашому повітряному просторі.
Нагадаємо, 3 липня відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України.
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Тому навіть постачання всіх обіцяних засобів ППО не є в цьому сенсі панацеєю. Треба просити (а може вимагати) у Заходу ударні ракетні комплекси великої дальності (раз вже в нас не вистачило розуму за 8 років налагодити випуск власних), які зможуть знищувати ті ж Ту-22 (з їхніми Х-22) та Міг-31 (з їхніми "кинжалами") разом з аеродромами та наносити ВІДПЛАТНІ удари вглиб російської території (наприклад, якщо обмінятися ударами по Києву і відповідно Москві, то у москалів трупів буде ледь не в 10 раз більше, через розміри і щільність забудови). Лише це може зупинити російський ракетний терор.