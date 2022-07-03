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Зенітні ракетні війська від 24 лютого знищили понад 530 цілей окупантів, - Генштаб. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від очатку повномасштабного вторгнення зенітні ракетні війська знищили понад 530 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що українські воїни врятували тисячі життів українців і десятки об'єктів інфраструктури і не дали змоги ворожій авіації панувати в нашому повітряному просторі.

Нагадаємо, 3 липня відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України.

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Автор: Ольга Лузан
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Пошла какая-то лабуда, прикрыть договоренности по сдаче Луганской области.
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03.07.2022 14:07 Відповісти
ай ***...а сколько было пафосу и понтов,что Лисичанск,город крепость на холме...ну и где крепость ***? повесьте за *** Гайдая на том холме!
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03.07.2022 14:11 Відповісти
так цеж всі експерти терли шо в Луганську ми дамо -- а потом заревіли якого хера вони поперли з Півдня .
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03.07.2022 14:46 Відповісти
Мене не стільки турбує не те, що москалі за добу кудись просунулись, а те що в зведеннях нашого генштабу кількість трупів росіян збільшується за добу лише на 100-200 осіб. Можна запускати москалів в міста, але потім ці міста мають вибухати і горіти, починаючи з околиць і до центру (щоб не можна було звідти втекти). До того ж Лисичанського нафтопереробного заводу підведено магістральні нафтопроводи, то чому б по ним не накачати нафту, заливши нею територію та підпаливши її в потрібний момент, коли туди вдерлися російські підрозділи? Маємо так вести бойові дії, щоб жах охоплював не лише російських військових, а й все ватне суспільство.
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03.07.2022 15:13 Відповісти
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03.07.2022 14:52 Відповісти
За визначенням, при повномасштабній війні великих армій, якими є російська та українська на достатньо великій території ведення бойових (що має місце при україноросійській війні) 100-відсотково "закрити небо" в принципі не здатен ніхто в світі. Бо в усьому світі просто немає стільки засобів ППО, скільки для цього потрібно. ППО будь-якої країни (до речі Росії також) вистачить максимум щоб прикрити дуже великі міста, якісь стратегічні військові угрупування тощо. Суспільство має це зрозуміти. Також суспільство має усвідомлювати, що повітряні удари створюють найбільшу небезпеку не для армії, яка вміє розосереджуватися і "закопуватися", а для цивільних.
Тому навіть постачання всіх обіцяних засобів ППО не є в цьому сенсі панацеєю. Треба просити (а може вимагати) у Заходу ударні ракетні комплекси великої дальності (раз вже в нас не вистачило розуму за 8 років налагодити випуск власних), які зможуть знищувати ті ж Ту-22 (з їхніми Х-22) та Міг-31 (з їхніми "кинжалами") разом з аеродромами та наносити ВІДПЛАТНІ удари вглиб російської території (наприклад, якщо обмінятися ударами по Києву і відповідно Москві, то у москалів трупів буде ледь не в 10 раз більше, через розміри і щільність забудови). Лише це може зупинити російський ракетний терор.
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03.07.2022 15:05 Відповісти
 
 