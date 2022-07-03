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Краматорськ (513) обстріл (21421) Донецька область (5743)

Ракетний удар по Краматорську: росіяни зруйнували корпус готелю, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти вдарили із РСЗВ "Смерч" по Краматорську Донецької області. Зруйнована цивільна інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Донецькій ОВА.


"За попередньою інформацією, рашисти стріляли ракетами РСЗО "Смерч". Одна з ракет зруйнувала гостинично-житловий комплекс. Дві інші - частину дороги у житловому районі. На місці подій зараз працюють оперативні служби та правоохоронці. На даний час інформація про постраждалих не надходила. Росія - країна-терорист. За усі її злочини буде відплата", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти другий день обстрілюють Краматорськ із РСЗВ "Смерч". Є серйозні руйнування, - мер Гончаренко. ФОТО
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Путлєр , щоб ти здох , падлюка , прямо сьогодні
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03.07.2022 17:14 Відповісти
Шукайте хто повідомив,про цей готель.
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03.07.2022 18:28 Відповісти
 
 