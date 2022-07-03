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"Наші чудові суперкомандири, зрозуміло, під синім змієм, вирішили постріляти в бік зв’язківців", - колаборант розповідає про побут. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергові оповідки про поведінку російських військових та колаборантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ГУР.

"Рашист розповідає про дев’ятнадцятирічного снайпера їхнього підрозділу із зором мінус сім. Його нещодавно вбили в бою: "Знаєш, що найцікавіше? Спочатку збирались якийсь папірець батькам на виплати. Компенсація - велика сума. А тепер навіть цього не зроблять. Навіть не напишуть, що він загинув на бойових… Це буде оформлено, як просто загинув.

Полкана (полковника) нашого посадили, Ставра. У нас в "ДНР" за те, що він десять КАМАЗів наших продав кудись. Ми були в Пісках (зруйноване передмістя Донецька). Нам цей Ставр грьобаний казав, шо ми всі тут здохнемо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмова рашиста з дружиною: "Четвертый батальйон взял в плен своего комбата, чтоб не съ#бался, у них там 300-х дох#ища", - перехоплення ГУР. АУДIО

Ми вчора ввечері з посту прийшли. Чуємо, на боці зв’язківців така стрілянина почалась. І вибухи, і стрілянина. Думали, хрін знає що. А потім прислухались – тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація – наші чудові суперкомандири, зрозуміло під синім змієм, вирішили постріляти в бік зв’язківців. Пацан каже: я от встиг лягти і чув як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком посікло. Вибухнула поруч з БК (боєкомплект). Командири", - йдеться у повідомленні.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Почему под синим-то? Змий сменил ориентацию?
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03.07.2022 16:08
+9
Треба їм вагон спірту залишити на колії 🙄.
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03.07.2022 16:09
+9
Нажаль горілка була не з метілового спирту, то було б тихо і гарно.
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03.07.2022 16:16
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03.07.2022 16:02 Відповісти
Почему под синим-то? Змий сменил ориентацию?
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03.07.2022 16:08 Відповісти
Так мабуть комадира кличуть,бо його ніс змінив колір з червоного на синій.
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03.07.2022 16:19 Відповісти
мабудь тому що "сіньку" бухають)
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03.07.2022 19:44 Відповісти
Треба їм вагон спірту залишити на колії 🙄.
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03.07.2022 16:09 Відповісти
Какая подлая диверсия. Цистерна спирта - 50тонн - 50000 литров ~ 40К...60К $ по себестоимости. По цене сопоставимо с десятком 155 mm обычных снарядов. А причиненный ущерб оркам на порядки выше. Они же перестреляют друг друга.
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03.07.2022 17:06 Відповісти
під змієм чи під гадюкою, а бач соображають - у зв'язківців нема чим відповісти, то чого б обстріляти ради задоволення
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03.07.2022 16:12 Відповісти
Нажаль горілка була не з метілового спирту, то було б тихо і гарно.
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03.07.2022 16:16 Відповісти
Загинув мінус сім. І йух з ним.
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03.07.2022 16:23 Відповісти
Водка белая, небо синее, морда красная - жизнь прекрасная!!!
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03.07.2022 16:24 Відповісти
У русофашистів весело
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03.07.2022 17:07 Відповісти
Але це їм чомусь не заважає тиснути далі, нажаль. Марік, Сєвєродонецьк, Лисичанськ.
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03.07.2022 17:15 Відповісти
бабуины.....
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03.07.2022 17:39 Відповісти
Бухарики сурово достали пистолет. Пальнули снова снова и вот связистов нет.
А хулиганов нет нет нет, а хулиганов нет.
А хулиганов нет, а хулиганов нет. (Из новой песни БАНДЕРЛОГИНА-БОЧКОВСКОГО "Бухарики - связистов")
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03.07.2022 17:46 Відповісти
Враховуючи тупість,деяких наших політиків,які вже сьогодні, через ЗМІ,закидують рахувати отаких покидьків,як на запису,не колабарантами і зрадниками,а ВДУМАЙТЕСЬ! - ПОТЕРПІЛИМИ від примусової мобілізаціі ... Як вам таке?А потім,після перемоги,якщо така ДУРЬ пройде,то наше суспільство вимушене буде взяти, всю цю безногу,безруку,контужену та втративших годувальника мерзоту,НА УТРИМАННЯ. Їм мало,що ми ВОСЬМИЙ рік платимо соц.виплати,а фактично фінансуємо,цим колаборантам,так вони ще і відвертих вбивць наших хлопців планують повісити на нас.(канал "Еспресо" 02.07.22. "Сюжет про пожиттєвий вирок мобілізованому полоненому з ордло).Не очікував такого від цього каналу.Можу помилятись але я зрозумів - це як " спробу".
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03.07.2022 18:25 Відповісти
той самий "руськiй мiр"
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03.07.2022 18:48 Відповісти
Одне слово: кацапи!!!
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03.07.2022 18:49 Відповісти
Акцент наш. Походу, сученок лугандонский. С таких спрос вдвойне.
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03.07.2022 23:08 Відповісти
Да, похоже это даунбасята.
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04.07.2022 12:36 Відповісти
Мамашке напишут - "Ваш сын - снайпер теперь полностью потерял зрение... и слух.. и обоняние, а за это мы не выплачиваем компенсации."
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04.07.2022 12:34 Відповісти
 
 