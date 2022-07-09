Наєв відвідав Північну операційну зону: Тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. ВIДЕО

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав військовослужбовців та прикордонників у Північній операційній зоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування.

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Наєв поспілкувався із захисниками на позиціях, ознайомився з умовами їхньої служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.

"Наразі ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних Сил України, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Щодня наші оборонці виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій", - розповів генерал.

За його словами, зараз тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. Підрозділи Держприкордонслужби здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.

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Командувач наголосив, що робота триває як в штабах та органах військового управління, де досвідчені бойові генерали щодня виконують завдання щодо підсилення нашої оборони на всіх напрямках. Безпосередньо на місцях командири бригад, батальйонів, рот та взводів вміло керують підлеглим особовим складом.

"Ця робота засвідчує сумлінне та правильне ставлення до ситуації всіх військовослужбовців. Все це дає нам впевненість у тому, що оборона буде стійкою та непрохідною для противника", - додав Наєв.

Цього ж дня генерал-лейтенант нагородив відомчими відзнаками військовослужбовців, які особливо старанно проявили себе під час виконання завдань.

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