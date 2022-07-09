Наєв відвідав Північну операційну зону: Тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав військовослужбовців та прикордонників у Північній операційній зоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування.
Наєв поспілкувався із захисниками на позиціях, ознайомився з умовами їхньої служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.
"Наразі ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних Сил України, підрозділами Державної прикордонної служби, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Щодня наші оборонці виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій", - розповів генерал.
За його словами, зараз тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. Підрозділи Держприкордонслужби здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.
Командувач наголосив, що робота триває як в штабах та органах військового управління, де досвідчені бойові генерали щодня виконують завдання щодо підсилення нашої оборони на всіх напрямках. Безпосередньо на місцях командири бригад, батальйонів, рот та взводів вміло керують підлеглим особовим складом.
"Ця робота засвідчує сумлінне та правильне ставлення до ситуації всіх військовослужбовців. Все це дає нам впевненість у тому, що оборона буде стійкою та непрохідною для противника", - додав Наєв.
Цього ж дня генерал-лейтенант нагородив відомчими відзнаками військовослужбовців, які особливо старанно проявили себе під час виконання завдань.
Будь ласка, зачекайте...
Теж ж саме питання по Півдню...
П'ЯТНИЦЯ, 28 СІЧНЯ 2022,
Зеленський зазначив, що сьогодні він не бачить загрози більшої ескалації, ніж вона була раніше, на початку минулого року.
"Так, збільшилась кількість військових, але я про це говорив на початку ще 2021 року, коли говорилось ще про військові навчання РФ. Тоді було велике збільшення, тоді нас підтримали і Сполучені Штати, і наші європейські друзі. Вони закликали Росію відвести війська. Зараз я не вважаю ситуацію більш напруженою, ніж вона була тоді, у пік навчань", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що тоді ситуація також була дуже гострою, але такої інформаційної політики, як сьогодні, в українському та світовому інфопросторі не було.
"Я вважаю, і про це ми говорили з президентом (Байденом - Ред.), що ця політика повинна бути виваженою. Я не кажу, що він (Байден - Ред.) впливає на ЗМІ, вони вільні. Але політика повинна бути виваженою. Журналісти, якщо вони хочуть знати, якою є ситуація, нехай вийдуть в Київ. У нас що, їздять танки по вулицях? Ні… Але відчуття зі ЗМІ, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка", - зазначив президент.
Він не виключив можливість ескалації, але сказав, що нагнітання в інфопросторі шкодить економіці України.
"Я говорив, що я розпочав говорити з лідерами держав і пояснювати їм, що нам потрібно на сьогодні стабілізувати економіку нашої держави через всі ці сигнали, що завтра війна", - сказав Зеленський.
"Cигнали пішли навіть від поважних лідерів держав, вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою, говорять: "Завтра буде війна". Це паніка. Паніка на ринках, паніка у фінансовому секторі. Скільки це коштує нашій державі?", - підкреслив Зеленський.
31 май ·
Якщо памятаєте, то у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ.
Цитата з програми (Біла книга 2019-20):
***
Основні заходи з розвитку структури та оптимізації чисельності військових частин.
І дійсно - здебільшого частини були реорганізовані.
Але був один вийняток.
Була розформована одна частина.
І згадки про це ви не знайдете ніде. Не знаю секретність чи ще щось, але я знайшов інфу про її розформування у судовому рішенні бо щось там з ЗП накосячили:
ОСОБА_1 проходила військову службу у військовій частині А0229 та відповідно до наказу командира військової частини А0229 від 28.11.2019 №263 була звільнена з 28 листопада 2019 року у зв`язку із розформуванням військової частини А0229 згідно спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 13 вересня 2019 року №Д-322/1/7дек відповідно до п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України.
Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ?
Відповідь ось. Це із звернення місцевих депутатів:
Депутати облради проситимуть Міноборони залишити танковий батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....
8 November 2019
Депутатський корпус обласної ради стурбований ситуацією щодо переведення 23 окремого танкового батальйону військової частини А0229 в інше місце дислокації. 23 окремий танковий батальйон військової частини А0229 дислокується у с. Великий Кобилин Овруцького району Житомирської області. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.
Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.
Сформована вона була указом Порошенко.
Розформована указом Зеленського.
І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.
І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО! тому що військові частини створюються та розформовуються лише за наказом президента.
За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.
Упс ...
А тепер вишенька на торті - памятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от ... пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.
У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена блдь!! дорога по якій їздить 1-2 авто на день.
За дивним збігом обставин (вже другий раз) ця дорога стала однією з головних для наступу рф і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора.
Загалом маємо по київському сектору оборони ... Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії рф та розширює дорогу по якій вони мають наступати ... і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства - не втрачаючі часу.
Але ... все це співпадіння ... все це не на часі ...
Єрмак..татаров..Верещук..Баканов..
Я ЗА.
"Дякуємо" Zeкоманді за оперативність.
Павлюк і Наєв - так, молодці.
Водночас велика кількість підрозділів російської піхоти використовують радянські бронетранспортери МТ-ЛБ 1950-х, зняті з тривалого зберігання. Про це йдеться в зведенні військової розвідки Великої Британії.
Може вже якусь роботу йому знайдете?