ЗСУ знищили склад боєприпасів рашистів у Чорнобаївці. ВIДЕО

Українські захисники завдали удару по складам боєприпасів окупантів на території Херсонщини.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів. Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли про вибухи у Чорнобаївці.

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