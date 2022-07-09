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ЗСУ знищили склад боєприпасів рашистів у Чорнобаївці. ВIДЕО
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Українські захисники завдали удару по складам боєприпасів окупантів на території Херсонщини.
Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів. Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію", - йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомляли про вибухи у Чорнобаївці.
Топ коментарі
+54 Ksenia VB
показати весь коментар09.07.2022 10:44
+34 Владимир Кошарюк
показати весь коментар09.07.2022 10:53
+34 Яр Холодний
показати весь коментар09.07.2022 11:41
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Будь ласка, зачекайте...
Там цікаві результати. Виявляється нарот, певно з мокшандії, постійно запитує як же це слово написати чи не обсолютно ....які ж вони тупі
- Что Вы ощущаете, убивая российских солдат?
- Віддачу! Виключно віддачу в плече після пострілу!
Слава ЗСУ!
Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях, да и по острову везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.
Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Получим пушки мьІ с ЕвропьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
...Цікаво, це вже вкотре?