ЗСУ вдарили по складах армії РФ в окупованих Харцизьку та Кадіївці. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уночі спостерігалася детонація на складах боєприпасів загарбників в окупованих Харцизьку Донецької області та Кадіївці Луганської області.
Відповідне відео з’явилося в місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+77 Aleksey NotBad
показати весь коментар09.07.2022 10:34
+60 Super Gut
показати весь коментар09.07.2022 10:42
+39 Матвей Хижняк
показати весь коментар09.07.2022 10:35
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Будь ласка, зачекайте...
баба ягад'Єрмак буде проти а ще є арахімії й іньші бужанські ує#ани, то шансів замало що такий Закон буде.
Ты где был? На Камчатке или в Поволжье?
Вот тебе первая попавшаяся ссылка:
https://zn.ua/WORLD/himars-chto-predstavljajut-soboj-sovremennye-rakety-kotorye-ssha-otpravljajut-ukraine.html
Там написано: США не будут поставлять Украине ATACMS, дальность действия которой составляет 300 км.
Только вчера Байден разрешил поставлять Украине такие боеприпасы.
невисокоточні нептуни незатопили Москву
Дальнобійні? - так
Високоточні? - так
Що там ще робота нобелівських лауреатів? Богдана, Стугна, Вільха?
Що до криків за дороги. Ви не повірите, але навіть зараз іде ремонт в тій же прифронтовій Чернігівській області. Але якщо в школі не зрозуміли як дороги впливають на економіку, а економіка на здатність виробляти озброєння і все інше то я не буду нікого вчити.
Хочу додати що я не є прихильником не Зеленського(тим більше ОП), не Порошенка, лише здорового глузду. І, на мій погляд багато хто тут в коментарях не хоче думати, а шукає якусь вундервафлю. Аналітика пацанів з шостого класу.
переобуваетсяреформируется на ходу во время войны...
респект ЗСУ
еще по не которым железнодорожным узлам пройтись не мешало б
Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях, да и по острову везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.
Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Получим пушки мьІ с ЕвропьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
Все буде Україна!
Слава Героям Україні!