ЗСУ вдарили по складах армії РФ в окупованих Харцизьку та Кадіївці. ВIДЕО

Уночі спостерігалася детонація на складах боєприпасів загарбників в окупованих Харцизьку Донецької області та Кадіївці Луганської області.

Відповідне відео з’явилося в місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

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