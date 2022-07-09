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Прикордонники вдарили з дрону по окупантам, щонайменше 5 рашистів загинули. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські прикордонники завдали удару з дрону по позиціям російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Дрон прикордонників знайшов на Харківщині позиції окупантів і доставив зайдам вибухові подарунки. Як наслідок, на росію відправлять щонайменше 5 пакетів. А Сили оборони України не залишать без нагляду розвідані ворожі позиції". - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: На Чернігівщині знайшли схрон з боєприпасами окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Кацапи не "загинули". Гинуть Воїни. Кацапів знищують.
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09.07.2022 14:28
+12
жаль что только 5
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09.07.2022 14:24
+11
как там их плешивый фюрер любит говорить: "курочка по зернышку клюет - тук-тук-тук"....
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09.07.2022 14:30
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жаль что только 5
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09.07.2022 14:24 Відповісти
как там их плешивый фюрер любит говорить: "курочка по зернышку клюет - тук-тук-тук"....
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09.07.2022 14:30 Відповісти
Прикордонникам-респект...
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09.07.2022 14:25 Відповісти
Кацапи не "загинули". Гинуть Воїни. Кацапів знищують.
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09.07.2022 14:28 Відповісти
Смерть кремлівським пдарасам!
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09.07.2022 14:39 Відповісти
воины молодцы конечно 👍👍👍
и все же очень жаль что после 8 лет войны, пограничники вынуждены сражаться такими смешными самоделками из пивных банок(((
позор их командованию 👎👎👎

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09.07.2022 14:51 Відповісти
Это называется креативное оружие А если без шуток, то да, согласен с вами
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09.07.2022 15:46 Відповісти
«щонайменше 5 рашистів загинули»
Ну й х#й з ними!
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09.07.2022 15:22 Відповісти
був... а тепер в цьому немає впевненості.
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09.07.2022 15:26 Відповісти
скажену собаку й рашиста потрібно знищувати на місці, не давати їм шансу втекти.
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09.07.2022 15:25 Відповісти
Для самоделки очень хороший результат.
Молодцi хлопцi.
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09.07.2022 15:59 Відповісти
Коли вже редактори почнуть писати українською без русизмів? Правильно буде "по окупантаХ". А сама новина гарна.
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09.07.2022 16:51 Відповісти
Шось не понятно.... ось таке ж саме відео

https://censor.net/ua/video_news/3352192/boyiovyyi_dron_prykordonnykiv_zashkvaryv_chotyroh_rashystiv_ta_yihnyu_boyiovu_mashynu_na_harkivschyni
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09.07.2022 18:29 Відповісти
Моя улюбленіша рубрика дрони бомбардувальники
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09.07.2022 19:13 Відповісти
,,з дрона", ,,по окупантах". ,,Кацапоязичні", вивчіть відмінки української мови.
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09.07.2022 21:06 Відповісти
Хорошо, что людей не зацепило
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09.07.2022 22:22 Відповісти
 
 