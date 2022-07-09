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Прикордонники вдарили з дрону по окупантам, щонайменше 5 рашистів загинули. ВIДЕО
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Українські прикордонники завдали удару з дрону по позиціям російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Дрон прикордонників знайшов на Харківщині позиції окупантів і доставив зайдам вибухові подарунки. Як наслідок, на росію відправлять щонайменше 5 пакетів. А Сили оборони України не залишать без нагляду розвідані ворожі позиції". - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Орест Крук
показати весь коментар09.07.2022 14:28
+12 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар09.07.2022 14:24
+11 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар09.07.2022 14:30
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и все же очень жаль что после 8 лет войны, пограничники вынуждены сражаться такими смешными самоделками из пивных банок(((
позор их командованию 👎👎👎
Ну й х#й з ними!
Молодцi хлопцi.
https://censor.net/ua/video_news/3352192/boyiovyyi_dron_prykordonnykiv_zashkvaryv_chotyroh_rashystiv_ta_yihnyu_boyiovu_mashynu_na_harkivschyni