Прикордонники вдарили з дрону по окупантам, щонайменше 5 рашистів загинули. ВIДЕО

Українські прикордонники завдали удару з дрону по позиціям російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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"Дрон прикордонників знайшов на Харківщині позиції окупантів і доставив зайдам вибухові подарунки. Як наслідок, на росію відправлять щонайменше 5 пакетів. А Сили оборони України не залишать без нагляду розвідані ворожі позиції". - йдеться в повідомленні.

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