Воїни 24-ї ОМБр знищили колону ворожої техніки на Луганщині. ВIДЕО
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Артилеристи Збройних сил України у суботу знищили колону ворожої техніки у Луганській області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила.
"Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. Півтора десятка російських танків і БМП у Луганській області, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а потім знищили", - сказано у повідомленні.
На сторінці бригади також оприлюднено відео розгромленої ворожої техніки.
Топ коментарі
+40 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля.
уйді нікрасівий маскаль с України(с)
💯👍😎🇺🇦