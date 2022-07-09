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Луганщина (4423) 24 омб імені князя Данила Галицького (182)

Воїни 24-ї ОМБр знищили колону ворожої техніки на Луганщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Артилеристи Збройних сил України у суботу знищили колону ворожої техніки у Луганській області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила.

"Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. Півтора десятка російських танків і БМП у Луганській області, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а потім знищили", - сказано у повідомленні.

На сторінці бригади також оприлюднено відео розгромленої ворожої техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 24-ї ОМБр з ПТРК "Стугна-П" знищили склад з боєприпасами рашистів. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+40
24-й ОМБр-респект...
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09.07.2022 20:39
+28
Красунчики!
Бережи вас Господь
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09.07.2022 20:39
+22
Пре колона техніки,
Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля.
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09.07.2022 20:42
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24-й ОМБр-респект...
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09.07.2022 20:39 Відповісти
Красунчики!
Бережи вас Господь
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09.07.2022 20:39 Відповісти
Пре колона техніки,
Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля.
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09.07.2022 20:42 Відповісти
На жаль, не видно влучень. А хотілося б побачити.
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09.07.2022 20:44 Відповісти
Так їдь на передок та подивись...
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09.07.2022 21:29 Відповісти
А навіщо тоді показувати напівпусте відео під таким гучним заголовком??
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09.07.2022 22:45 Відповісти
видео не пустое а короткое одно попадание вилно четко в цель ..
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09.07.2022 23:54 Відповісти
Schön!
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09.07.2022 20:48 Відповісти
Вах! жах, який жах..
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09.07.2022 20:48 Відповісти
Я ж кажу- жах)
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09.07.2022 21:55 Відповісти
Чего же видео такие короткие
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09.07.2022 20:49 Відповісти
Moloci
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09.07.2022 20:58 Відповісти
Подяка нашим мужнім хлопцям за хорошу роботу 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊✊
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09.07.2022 21:19 Відповісти
Хлопці справу роблять. Цікаво глянуть вже розбиту колону.
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09.07.2022 21:19 Відповісти
просто святоякесь! бравоооо!

уйді нікрасівий маскаль с України(с)

💯👍😎🇺🇦
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10.07.2022 00:24 Відповісти
 
 