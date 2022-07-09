Зробимо все, щоб зламати терористичний потенціал окупантів, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 9 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Лише за цю добу російська армія била по Миколаєву, Харкову, Кривому Рогу, по громадах Запорізької області. Била саме по звичайних будинках і цивільних об’єктах – абсолютно свідомо, цілеспрямовано. Не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі. Такі терористичні дії можна зупинити лише зброєю – сучасною, точною, потужною. І я вдячний Сполученим Штатам Америки за рішення надати додаткові системи HIMARS та іншу зброю, яка дає змогу робити саме антитерористичні кроки та зменшувати російські ударні спроможності. Зробимо все, щоб зламати терористичний потенціал окупантів", - зазначається у повідомленні.
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Повезло йому мати аудиторію з курячою пам'яттю)
Бо якщо ви будете все підряд здавати, то куй ми зламаємо "терористичний потенціал окупантів"!
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
-Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
-Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
-Україна, в яку повертаються.
-Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
-Україна, з якої не поїдуть наші діти.
чисто черт!
Алеши, как дела? Я с вас смеюсь
Держіть кишеню ширше...