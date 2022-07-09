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Зеленський (17522) звернення (359)

Зробимо все, щоб зламати терористичний потенціал окупантів, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 9 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Лише за цю добу російська армія била по Миколаєву, Харкову, Кривому Рогу, по громадах Запорізької області. Била саме по звичайних будинках і цивільних об’єктах – абсолютно свідомо, цілеспрямовано. Не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі. Такі терористичні дії можна зупинити лише зброєю – сучасною, точною, потужною. І я вдячний Сполученим Штатам Америки за рішення надати додаткові системи HIMARS та іншу зброю, яка дає змогу робити саме антитерористичні кроки та зменшувати російські ударні спроможності. Зробимо все, щоб зламати терористичний потенціал окупантів", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звернувся до 24-ї країни ЄС - Словаччини із закликом підтримати нашу боротьбу за свободу, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+43
Так а што с ермаком будем делать?
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09.07.2022 22:47
+41
Дерьмака викинь, США вже прямо кажуть що він падло
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09.07.2022 22:47
+36
поставь на краях линии огня дермака и татаренкова.. и сразу перемирие наступит...
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09.07.2022 22:44
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поставь на краях линии огня дермака и татаренкова.. и сразу перемирие наступит...
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09.07.2022 22:44 Відповісти
Так а што с ермаком будем делать?
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09.07.2022 22:47 Відповісти
Наградить орденом "За bablo"
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09.07.2022 23:51 Відповісти
Херсон злили. Обвинувачують Єрмака. А це чмо продовжує писати гидкі гундосики.
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10.07.2022 00:53 Відповісти
бо це єдине що він може робити . Людина не здатна більше ні на що. в нього перша реакція якщо треба щось зробити він хапає талефон та робе гундосик
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10.07.2022 01:23 Відповісти
Дерьмака викинь, США вже прямо кажуть що він падло
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09.07.2022 22:47 Відповісти
На самом деле от Спартц был запрос на проверку падло Ермак или нет
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09.07.2022 22:53 Відповісти
Є сумніви?
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09.07.2022 23:57 Відповісти
Так увесь жеж скандал саме через те що навіть перерхнева перевірка покаже що такі падло...
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10.07.2022 00:54 Відповісти
Збирай свої лахи і злазь з табуретки.
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09.07.2022 22:50 Відповісти
Зе сейчас в продолжение войни все косяки на тебе(((((( путлер убийца а ти ему помогаешь
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09.07.2022 22:51 Відповісти
Вспомнилось после очередного гундосика...
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09.07.2022 22:53 Відповісти
Залужний мутить двіж:
https://t.me/voynareal/27731
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09.07.2022 22:54 Відповісти
впервые, битых 3'10" потерял прослушивая. ни слова о дерьмаке!
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09.07.2022 22:55 Відповісти
Скандал не скандал, звинувачення не звинувачення, Зеленський як впертий оманський віслюк в найкращик традиціях авторитаризму стоїть на своєму і реагує занаднто болістно.
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09.07.2022 22:56 Відповісти
Длянього ідол лукашенко
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09.07.2022 23:56 Відповісти
Ти ЗЕклоун для початку звільни агента ФСБ єрмака тому що якщо ти цього не зробиш найближчим часом значить ти також агент ФСБ - третього як кажуть не дано! Ось тут Швець все розклав по поличках!!! https://www.youtube.com/watch?v=ZSNkgdmmxa4
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09.07.2022 22:56 Відповісти
Швець це той, що запевняв в лютому, що війни 100% не буде?)
Повезло йому мати аудиторію з курячою пам'яттю)
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09.07.2022 23:02 Відповісти
Швець не державна особа. Він аналітик, а не президент держави на якого працюють таємні служби. У першу чергу даємо оцінку президентові та його команді.
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09.07.2022 23:12 Відповісти
в сраку такі аналітики
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10.07.2022 15:21 Відповісти
Швец нашей стране ничего не должен, хотя Зеленский считает что он тоже ничего не должен
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09.07.2022 23:53 Відповісти
"нє должен", тоді не треба тулити його скрізь
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10.07.2022 15:22 Відповісти
Так і недопрезидент збирався шашлики жарить. Може вони зговорились?
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10.07.2022 18:36 Відповісти
Сам Зеленський може й не агент, але ФСБ тримає за його перепилині фаберже міцно! Бурхлива молодість в складі 95 кварталу, офшори, Оман - вже тільки цих матеріалів з головою!
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09.07.2022 23:54 Відповісти
Малорос zeленский, уходи в отставку добровольно и Ермака с собой забирай.
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09.07.2022 22:59 Відповісти
А уволенные украинские послы тут причем?
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09.07.2022 23:00 Відповісти
Ніякої довіри Зе поки дєрьмак і татаров при кориті.
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09.07.2022 23:01 Відповісти
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09.07.2022 23:01 Відповісти
Вони приймають тільки татушками
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09.07.2022 23:09 Відповісти
Они просто все как Дунканы Маклауты
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09.07.2022 23:56 Відповісти
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09.07.2022 23:03 Відповісти
Зєля, почни з тих "своїх" щурів, хто здавав Південь!
Бо якщо ви будете все підряд здавати, то куй ми зламаємо "терористичний потенціал окупантів"!
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09.07.2022 23:05 Відповісти
воно тупо ігнорує робить ви що не було нічого як баран вперся треба щоб американці дожали нема сенсу помочі коли агенти москви постійно палки сують
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09.07.2022 23:09 Відповісти
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09.07.2022 23:10 Відповісти
****, не матрос=)
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09.07.2022 23:12 Відповісти
ты бы еще потенциал внутренних оккупантов сломал. Что там по Татарову, Вован?! Тебе, дураку, уже прямым текстом старшие сказали...
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09.07.2022 23:10 Відповісти
Оно нелох....
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09.07.2022 23:53 Відповісти

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
-Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
-Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
-Україна, в яку повертаються.
-Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
-Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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09.07.2022 23:11 Відповісти
А не сломаете, так примкнете.
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09.07.2022 23:12 Відповісти
Ну прямо низнаю - такой призидент. Тырить, ****, меньше надо было. Я собирал
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09.07.2022 23:15 Відповісти
Є дві любові яка не має раціонального пояснення, перша це безумовна любов, а друга це любов Зеленського до Єрмака.
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09.07.2022 23:15 Відповісти
Да он сам такой же, когда вы это наконец поймете. Уйдет Ермак, придет другое Х...ло. Он работает на Раиссу и отстаивает ее интересы, это очевидно.
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09.07.2022 23:21 Відповісти
Якщо зараз не звільниш Єрмака, то це для тебе погано скінчиться. Хоча 🤔Тобі вже нічого не допоможе і рано чи пізно ти будеш відповідати і за шашлики, і за південь, і за Оман і за все що ти натворив
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09.07.2022 23:18 Відповісти
ха ха

чисто черт!

Алеши, как дела? Я с вас смеюсь
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09.07.2022 23:21 Відповісти
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09.07.2022 23:26 Відповісти
Він звітує ***** у своїх гундосиках,єжедневна виходіт на свьязь агент Буратіно.
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09.07.2022 23:28 Відповісти
Он реально **..ТЫЙ. Какие террористические планы Вова? ПОЛНОМАШТАБНАЯ ВОЙНА , Вова, ПОЛНОМАШТАБНАЯ ВОЙНА!
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09.07.2022 23:37 Відповісти
Вірніше Вибл...док
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09.07.2022 23:49 Відповісти
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10.07.2022 07:22 Відповісти
тепер цю квартальну голову Єрмак з Татаровим змусять читати тексти 2 рази частіше - потрібно відвернути увагу малоросьні від Конгресу США та його питань до зрадників
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09.07.2022 23:41 Відповісти
прорашистські терористи сидять в ОП
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09.07.2022 23:42 Відповісти
Завалило,би хайло,лайно
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09.07.2022 23:48 Відповісти
Ермак, Татаров и Коломойский... ну ещё и Коля Тищенко.. это те, которых Зеленский должен посадить если он хочет доказать что он за демократию и закон!
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09.07.2022 23:50 Відповісти
Та,йому хоч сци в очі...
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09.07.2022 23:51 Відповісти
Як набридла гнида
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09.07.2022 23:50 Відповісти
Зе, падло, куда побежишь, если США откажут в поддержке Украине из-за Ермака?
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10.07.2022 00:01 Відповісти
На расею матушку,а оттуда на исраиль батюшку
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10.07.2022 01:12 Відповісти
Та Ермака убери для начала хотя бы! Ломать он потенциалы собрался, балабол блин!
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10.07.2022 00:03 Відповісти
Зебіли, як ви могли обрати таке уйобіще в президенти?
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10.07.2022 00:08 Відповісти
Все-все? даже главу сап изберешь?
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10.07.2022 00:42 Відповісти
Король видосов и телемарафона-Лохотрона щось зробЕ...
Держіть кишеню ширше...
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10.07.2022 05:22 Відповісти
правильно
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10.07.2022 07:01 Відповісти
шашликами i асфальтом?
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10.07.2022 17:53 Відповісти
Ми зробимо? Ти вже брав під особистий контроль ситуацію з Журавлем (Царство йому небісне!), то віри тобі, балаболе квартальный, х¥й та ніх¥я, вилупок!
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31.08.2022 22:26 Відповісти
 
 