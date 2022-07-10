УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16706 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
14 430 20
армія рф (13569) війна (56882) СБУ (10074) втрати (3841) перехоплення (328)

"Попали на россиян. Россияне их разъе#ошили", - окупант розповів, як розбомбили батальйон "ДНР" на Донеччині. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мова про 2 батальйон першого армійського корпусу "народної міліції ДНР", який воює у складі армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"Російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з "Л/ДНР " і так здогадуються, що їх використовують як гарматне м’ясо. Але завдяки перехопленню СБУ про військові проколи рашистів знатиме весь світ", - зазначають у СБУ.

"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни#уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае#ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе#ошили… Вот те армия, прикинь", – розповідає один із бойовиків "ДНР", якого РФ також мобілізувала на війну проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Путин скажет: "Я рад за тебя, мне пох#й, #пта": російський окупант обговорює з дружиною, як втекти з війни додому, - перехоплення ГУР. АУДIО

Точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
.баште одно одного тварюки
показати весь коментар
10.07.2022 12:42
+30
сльози мєшают мнє пить шампанське ...
показати весь коментар
10.07.2022 12:51
+25
Пусть и дальше занимаются взаимоутилизацией.
показати весь коментар
10.07.2022 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.баште одно одного тварюки
показати весь коментар
10.07.2022 12:42 Відповісти
сльози мєшают мнє пить шампанське ...
показати весь коментар
10.07.2022 12:51 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2022 17:06 Відповісти
Пусть и дальше занимаются взаимоутилизацией.
показати весь коментар
10.07.2022 12:43 Відповісти
заїбісь, але мало ! давай ещьо!💯😂
показати весь коментар
10.07.2022 12:47 Відповісти
мне в хроме 102-ом видео не доступно..
показати весь коментар
10.07.2022 12:49 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2022 12:51 Відповісти
А мені пише ось що.

Перевищено термін очікування з'єднання

Під час з'єднання з www.facebook.com сталася помилка.

Сайт може бути тимчасово недоступний, або перевантажений запитами. Спробуйте знову трохи згодом.
показати весь коментар
10.07.2022 12:51 Відповісти
Можна тільки порадіть за них
показати весь коментар
10.07.2022 12:49 Відповісти
При зустрічі з ЗСУ буде те ж саме. Зрадникам перша куля. Така їхня доля.
показати весь коментар
10.07.2022 12:53 Відповісти
у кацапів є одна типова для них річ, а саме відсутність ілюзій з приводу "житєлжй дамбасса" - утилізовують просто як біосміття ...
показати весь коментар
10.07.2022 12:55 Відповісти
Уйло видимо это направление имел в виду, когда ляпнул, что они особо еще не начали даже воевать. Друг с другом. А других вариантов уже не осталось просто.
показати весь коментар
10.07.2022 13:12 Відповісти
роzzия, введи войска!..)
дебилы и дебилки и доси, за "8 лет дамбёжки бамбаса" не раздуплились, что ШТЫКИ нужно поворачивать на кацапов, а не сраку или голову подставлять.. если уж и сдохнешь - то хоть как человек, а не как баран..(
в своём лоховстве тупорылому, слабому человеку трудно признаться даже самому себе..., как на оккупированных так и на неоккупированных территориях..(((
показати весь коментар
10.07.2022 13:27 Відповісти
в этой истории прекрасно все
показати весь коментар
10.07.2022 13:51 Відповісти
-Хоспаде, за шо?!
показати весь коментар
10.07.2022 14:01 Відповісти
Расіяни вважають себе мабуть такими собі елітними воїнами арійської раси, а інших другорядними. Десь вже таке було до самої поразки.
показати весь коментар
10.07.2022 14:08 Відповісти
Ну а шо, в кацапів з перемогами напряг, ЗСУ взагалі опасні, а тут банда бамбасят --- ну як таке минуть?! Пождіть , москалі ще Донецьк штурмом возьмуть, і це буде блискуча, бомбічна(!) операція.
показати весь коментар
10.07.2022 14:48 Відповісти
Так это ж мечта всех совкодрочеров - заградотряды называется. Они же за ссср, за родину, за сталина боролись? Боролись. Ну так заградотряды это и есть сталинская практика. Сбываются же мечты, не понимаю, чем они еще недовольны.
показати весь коментар
10.07.2022 14:56 Відповісти
 
 