"Попали на россиян. Россияне их разъе#ошили", - окупант розповів, як розбомбили батальйон "ДНР" на Донеччині. АУДIО

Мова про 2 батальйон першого армійського корпусу "народної міліції ДНР", який воює у складі армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"Російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з "Л/ДНР " і так здогадуються, що їх використовують як гарматне м’ясо. Але завдяки перехопленню СБУ про військові проколи рашистів знатиме весь світ", - зазначають у СБУ.

"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни#уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае#ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе#ошили… Вот те армия, прикинь", – розповідає один із бойовиків "ДНР", якого РФ також мобілізувала на війну проти України.

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Точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується.