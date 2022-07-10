Ракетний удар росіян по багатоповерхівці у Часовому Яру. Кількість загиблих зросла до 15 осіб, - ДСНС. ВIДЕО
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Російські окупанти завдали ракетного удару по Часовому Яру Донецької області. Ракета влучила у 5-поверхівку. Наразі відомо вже про 15 загиблих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.
" Рятувальники Донеччини продовжують проводити розбір зруйнованих внаслідок ракетного обстрілу елементів будинку в Часів Ярі. Станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5 осіб. Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Valter Valter
показати весь коментар10.07.2022 13:03
+7 Игорь Билык
показати весь коментар10.07.2022 13:04
+7 Игорь Билык
показати весь коментар10.07.2022 13:51
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«Я б хотіла, наприклад, пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори зі спірних районів України. Але ми не можемо цього забезпечити. Така обіцянка має бути підкріплена військовим шляхом. З Путіним зараз неможливо вести переговори. Він прагне до винищення. Навіть дітей».
Кончений самоєдський російський народ -
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Часовому Яру Донецкой области. Ракета попала в 5-этажку. Пока известно уже о 15 погибших.
https://youtu.be/VpLF023zt-U