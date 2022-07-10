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Ракетний удар росіян по багатоповерхівці у Часовому Яру. Кількість загиблих зросла до 15 осіб, - ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти завдали ракетного удару по Часовому Яру Донецької області. Ракета влучила у 5-поверхівку. Наразі відомо вже про 15 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.

" Рятувальники Донеччини продовжують проводити розбір зруйнованих внаслідок ракетного обстрілу елементів будинку в Часів Ярі. Станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5 осіб. Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали 30 ударів по Донеччині за добу. У Часовому Ярі триває операція з порятунку людей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+9
Западу наплевать на жизни людей даже живущих на самом западе. Вспомните Боинг МH17 о котором все забыли. Зато за гомосексуалистов которых якобы кто то притесняет так сразу вой подымают
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10.07.2022 13:03
+7
Ох же и тварюка.
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10.07.2022 13:04
+7
Вся эта война возможна не потому что кто-то разговаривает на русском, а кто-то украинском, не потому что кто-то голосовал за Зеленского, а кто-то за Порошенка, и не потому что кто-то живет в Харькове или Мариуполе, а кто-то во Львове, мы все УКРАИНЦЫ, со своими недостатками и достоинствами. Она стала возможна потому что правительство москалей и бОльшая часть населения свинособакии это бесчеловечные твари, у которых нет ни чести ни достоинства, и ничего святого. И эти твари держатся на таких вот как ты, делителей украинцев на хороших и плохих, и злорадствующих с гибели мирных жителей.
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10.07.2022 13:51
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А чого чекали ці люди в цій багатоповерхівці?((Що ракета не зачепить праваславних?Що ракета не зачепить рускаязичних?А може вони чекали "асвабаждєнія"?А може вони чекали "асвабаждєнія" і подальшої мобілізації до лав "асвабадітєлєй"?
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10.07.2022 12:53 Відповісти
Ох же и тварюка.
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10.07.2022 13:04 Відповісти
Ти фото подивись - кого достають, а потім висерай свої запитання.
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10.07.2022 13:16 Відповісти
Який же ти сучий ********...
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10.07.2022 13:35 Відповісти
Вся эта война возможна не потому что кто-то разговаривает на русском, а кто-то украинском, не потому что кто-то голосовал за Зеленского, а кто-то за Порошенка, и не потому что кто-то живет в Харькове или Мариуполе, а кто-то во Львове, мы все УКРАИНЦЫ, со своими недостатками и достоинствами. Она стала возможна потому что правительство москалей и бОльшая часть населения свинособакии это бесчеловечные твари, у которых нет ни чести ни достоинства, и ничего святого. И эти твари держатся на таких вот как ты, делителей украинцев на хороших и плохих, и злорадствующих с гибели мирных жителей.
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10.07.2022 13:51 Відповісти
Отут ви трохи неправі. Одна із причин війни якраз те що велика кількість людей досі розмовляє кацапською. Нажаль.
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10.07.2022 18:48 Відповісти
Захід не може втрутитися у війну в Україні для захисту населення, - глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

«Я б хотіла, наприклад, пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори зі спірних районів України. Але ми не можемо цього забезпечити. Така обіцянка має бути підкріплена військовим шляхом. З Путіним зараз неможливо вести переговори. Він прагне до винищення. Навіть дітей».
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10.07.2022 12:56 Відповісти
Западу наплевать на жизни людей даже живущих на самом западе. Вспомните Боинг МH17 о котором все забыли. Зато за гомосексуалистов которых якобы кто то притесняет так сразу вой подымают
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10.07.2022 13:03 Відповісти
Русскій, ти себе спалив... Яка необережність...
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10.07.2022 14:40 Відповісти
Долбойожику! Ніхто нічого не забув, суд вже вирок складає, на наступному засіданні оголосять.
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10.07.2022 14:48 Відповісти
Так треба і їх знищуватию навіть дітей. Війна є війна. Так було завжди.
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10.07.2022 13:15 Відповісти
хай теперь кацапы забудут про общение с ермаком и подоляком два раза на тыждэнь...мстительнее офиса вы в этой вселенной просто не надыбаете.
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10.07.2022 12:57 Відповісти
___ху.рьте пид.расе аналогично ,в жилсектор и доказывайте что там пришельцы.Эти пид.ры не оСтановятся........____
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10.07.2022 13:25 Відповісти
Конечні кацапи вбивають мирних мешканців.
Кончений самоєдський російський народ -
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10.07.2022 13:29 Відповісти
Людожери і живодери
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10.07.2022 14:18 Відповісти
Ракетный удар по многоэтажке в Часовом Яру. Число погибших возросло до 15 человек, - ГСЧС.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Часовому Яру Донецкой области. Ракета попала в 5-этажку. Пока известно уже о 15 погибших.
https://youtu.be/VpLF023zt-U
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10.07.2022 13:36 Відповісти
Назва міста - ЧАСОВ ЯР.
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10.07.2022 16:51 Відповісти
 
 