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Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії. Так виглядає передній край оборони на Сході. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з'явилося відео, як винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних Сил та підрозділів Сухопутних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Так виглядає передній край оборони на Сході України! Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних Сил та підрозділів Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
Соколики наші , бережіть себе 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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10.07.2022 14:04
+19
как же ж так? коношенков ее уничтожил уже шесть раз подряд!
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10.07.2022 14:05
+11
Он и седьмой раз уничтожит и восьмой. ******* - не мешки таскать
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10.07.2022 14:50
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Соколики наші , бережіть себе 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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10.07.2022 14:04 Відповісти
как же ж так? коношенков ее уничтожил уже шесть раз подряд!
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10.07.2022 14:05 Відповісти
Он и седьмой раз уничтожит и восьмой. ******* - не мешки таскать
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10.07.2022 14:50 Відповісти
А что оно еще может заявлять рашистский *******-клоун!!!
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10.07.2022 15:48 Відповісти
хорошо бы цензору завести личный видеохостинг...
Юрий,надо развиваться!

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10.07.2022 14:11 Відповісти
soglasen - vsa eta telega ta mordakniga zadalbala uzhe
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10.07.2022 14:12 Відповісти
Спасибо что без дебильного музона!
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10.07.2022 14:17 Відповісти
Соколы Украины!
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10.07.2022 14:30 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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10.07.2022 15:31 Відповісти
А кто подскажет, под крыльями ракеты 2 типов. Какая на какую цель?
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10.07.2022 15:59 Відповісти
Обе Воздух-Воздух. Р73 малой дальности и Р27 - средней.
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10.07.2022 17:01 Відповісти
Сухопутні вайска це в мокшандії. У нас мають бути Суходольні війська від слова суходіл
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10.07.2022 16:06 Відповісти
 
 