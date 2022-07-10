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На окупованій Луганщині помітили російські "Точки-У". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пересування "Точок-У", яких нібито нема на озброєнні армії РФ, помітили на окупованій Луганщині.

Про це повідомляє телеграм-канал "NEXTA Live", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що на комплексах намальовані символи V.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Будуть знову вбивати цивільних як зробили на ЗС Краматорска жоб звинуватити ЗСУ , бо в срашки типу немає «крапки-у»
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10.07.2022 14:36
+13
Іскандери сі скінчили, чи шо?
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10.07.2022 14:31
+13
Кремлеботы постоянно визжат, что у РФ Точек давно нет
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10.07.2022 14:33
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Іскандери сі скінчили, чи шо?
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10.07.2022 14:31 Відповісти
Запасы не резиновые❗
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10.07.2022 14:34 Відповісти
6 stuk kak minimum....nado nakrytj
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10.07.2022 14:33 Відповісти
3 ТЗМ
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10.07.2022 18:07 Відповісти
Кремлеботы постоянно визжат, что у РФ Точек давно нет
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10.07.2022 14:33 Відповісти
Ну хлопці, Українці, придумайте щось щоб "зробити лице" конашенкову (він ж "не бреше"). Ну скажіть що з шахти викопали, у Укрів віджали, у білорусів в аренду взяли.)))
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10.07.2022 14:42 Відповісти
ага, пан Бутусов і свободівці вже побачили як у рашки точек-у "немає".
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10.07.2022 14:42 Відповісти
ne vsjo tak odnoznačno... Na eti točki, kotoryx net, treba posmotreti elextronnymi glazami pricelov ekspertov po nesuščestvujušim točkam, - tovariščei Haimarsov...
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10.07.2022 18:57 Відповісти
Будуть знову вбивати цивільних як зробили на ЗС Краматорска жоб звинуватити ЗСУ , бо в срашки типу немає «крапки-у»
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10.07.2022 14:36 Відповісти
може и по донецку фигачить будут.не зря ж сейчас рекламирируют пункты выдачи книжек с двуглавой курицей....
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10.07.2022 14:42 Відповісти
Донецьким треба гнати знімальні групи які чекають на прильот в двох хвилинах від цілі заради картинки на сраша ТВ о дев'ятій
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10.07.2022 14:47 Відповісти
Можуть і туди пульнути, їм не жалко. Мені теж.
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10.07.2022 14:48 Відповісти
то теперь не токо гундяйкиным,но и муфтием кацапстана одобрено..
буддисты берл лазара шото не подтягиваются громко...
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10.07.2022 14:44 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знов.
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10.07.2022 14:46 Відповісти
То, что их "нет на вооружении", обыкновенное армейское словоблудие. У них нет на вооружении и т62, что однако не мешает их расконсервировать и использовать!
Просто их как и "точку у", сняли с вооружения и отправили на хранение, поставив на вооружение Искандеры и т90... А теперь достают из по полы со словами "нет на вооружении" (а-ля у нас их нет)
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10.07.2022 14:47 Відповісти
Долбанное т9 с долбанным 11 андроидом!
И долбанным админы русофилы, заменяющие склонения рашки, на русский!
А ещё обижаемся на Цукенберга! Цензор ты е*нулся? Кого взял админами?!
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10.07.2022 14:56 Відповісти
оцифрувати і спалити
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10.07.2022 14:50 Відповісти
Пересування "Точок-У", яких нібито нема на озброєнні армії РФ, помітили на окупованій Луганщині. Джерело: https://censor.net/ua/v3353226
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Хаймарси напружились .. .
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10.07.2022 14:54 Відповісти
Літають не точки у, а ракети, які випускають із комплексів точка-у. У відосі їдуть пусті комплекси без ракет. Або вони вже відстріляли бк, або десь далі їде машина з ракетами.
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10.07.2022 15:02 Відповісти
тож в кінці колони їхала велика вантажівка з якимись платформами причіпними.
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10.07.2022 15:19 Відповісти
А де видно що вони пусті? Ракета ніби в середині?
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10.07.2022 17:00 Відповісти
Першочергова ціль для Хімарсів.
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10.07.2022 16:59 Відповісти
 
 