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На окупованій Луганщині помітили російські "Точки-У". ВIДЕО
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Пересування "Точок-У", яких нібито нема на озброєнні армії РФ, помітили на окупованій Луганщині.
Про це повідомляє телеграм-канал "NEXTA Live", інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначає, що на комплексах намальовані символи V.
Топ коментарі
+15 Ірландія
показати весь коментар10.07.2022 14:36
+13 MyronMaG mm
показати весь коментар10.07.2022 14:31
+13 Oleg Kirov 396d87b4
показати весь коментар10.07.2022 14:33
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Будь ласка, зачекайте...
буддисты берл лазара шото не подтягиваются громко...
Просто их как и "точку у", сняли с вооружения и отправили на хранение, поставив на вооружение Искандеры и т90... А теперь достают из по полы со словами "нет на вооружении" (а-ля у нас их нет)
И долбанным админы русофилы, заменяющие склонения рашки, на русский!
А ещё обижаемся на Цукенберга! Цензор ты е*нулся? Кого взял админами?!
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Хаймарси напружились .. .