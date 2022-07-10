На окупованій Луганщині помітили російські "Точки-У". ВIДЕО

Пересування "Точок-У", яких нібито нема на озброєнні армії РФ, помітили на окупованій Луганщині.

Про це повідомляє телеграм-канал "NEXTA Live", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що на комплексах намальовані символи V.

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