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Гурт Maneskin на концерті в Римі послав Путіна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Шоу-бізнес

Італійський гурт Maneskin на концерті в Римі знову послав Путіна у відомому напрямку прямо зі сцени.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NEXTA.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+40
Вал Мишель



Дипломаты всегда разговаривают. Это их работа. Хотя бы через посредников. Нежелание G7 не то что говорить с Лавровым, а даже ужинать и фотографироваться - крайняя степень пренебрежения. Лаврова просто публично обоссали.
Достойная вершина для 72-летнего карьерного дипломата.
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10.07.2022 16:41
+33
Maneskin-респект...
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10.07.2022 16:40
+29
Так має зробити кожний артист, який себе поважає.
Музика Не поза політикою.
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10.07.2022 16:42
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Maneskin-респект...
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10.07.2022 16:40 Відповісти
respect
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10.07.2022 16:40 Відповісти
Вал Мишель



Дипломаты всегда разговаривают. Это их работа. Хотя бы через посредников. Нежелание G7 не то что говорить с Лавровым, а даже ужинать и фотографироваться - крайняя степень пренебрежения. Лаврова просто публично обоссали.
Достойная вершина для 72-летнего карьерного дипломата.
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10.07.2022 16:41 Відповісти
"раZZєю началі уважать, как раньше совок" Димон 🤡
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10.07.2022 16:58 Відповісти
Так має зробити кожний артист, який себе поважає.
Музика Не поза політикою.
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10.07.2022 16:42 Відповісти
Який чудовий переклад української народної пісні «путін - х#йло!»
Ла-ла-ла…
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10.07.2022 16:43 Відповісти
УВАЖУХА!!!ПУТИНХУЙЛО!!!!!
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10.07.2022 16:47 Відповісти
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10.07.2022 17:27 Відповісти
И?
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10.07.2022 16:48 Відповісти
Вам на біс повторити ?
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10.07.2022 17:24 Відповісти
хйло долго шло к успеху, это признание..
а где-то далеко, над 38-ей параллелью, бьётся в истерике забытый всеми людоед-аматор Ким Чен Ын..
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10.07.2022 16:52 Відповісти
Sehr gut! Prima!
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10.07.2022 16:52 Відповісти
скоро и квартальные над плешивым начнут глумиться...
колы чэрга пидийдэ.
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10.07.2022 17:24 Відповісти
Ой ні!!!

Ці до останнього будуть тримати невизначенність! Бо , як ми знаємо, їх дивиться кариров!
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10.07.2022 20:50 Відповісти
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10.07.2022 18:17 Відповісти
не слухаю цю банду, але їхня позиція мені до вподоби
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10.07.2022 18:48 Відповісти
Николи їх не чув, але тепер стало цікаво - качаю...))
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10.07.2022 23:10 Відповісти
 
 