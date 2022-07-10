Гурт Maneskin на концерті в Римі послав Путіна. ВIДЕО

Італійський гурт Maneskin на концерті в Римі знову послав Путіна у відомому напрямку прямо зі сцени.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NEXTA.

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