Російські окупанти на танках кинулися в яр, ховаючись від ЗСУ. ВIДЕО

Загарбники хотіли сховати свої танки від вогню 93 ОМБр Холодний Яр, але щось пішло не так.

Відповідне відео опублікував блогер Nerco Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти кинулися на танках в яр. Одна з машин перевернулася догори дригом. Потім бійці 93 ОМБр Холодний Яр спалили техніку загарбників.