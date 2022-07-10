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Російські окупанти на танках кинулися в яр, ховаючись від ЗСУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Загарбники хотіли сховати свої танки від вогню 93 ОМБр Холодний Яр, але щось пішло не так.
Відповідне відео опублікував блогер Nerco Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупанти кинулися на танках в яр. Одна з машин перевернулася догори дригом. Потім бійці 93 ОМБр Холодний Яр спалили техніку загарбників.
Когда российский танк хочет спрятаться от украинской арты, он переворачивается кверху пузиком и прикидывается мёртвым (правда, всё равно нихуя не помогает) https://t.co/dMDzTGjph9 https://t.co/9YuCvA6Dis #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/Z7hpCYE1x8— Necro Mancer (@666_mancer) July 10, 2022
Топ коментарі
+56 Oleksandr Pohribnyi
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+40 YU ST
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+36 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар10.07.2022 16:46
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Украинцы *********
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