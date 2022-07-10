УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4589 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
5 191 12
війна (56913) зерно (1240) Крим (12748)

Колону вантажівок із краденим українським зерном помітили в окупованому Криму. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Криму на трасі "Таврида" помічено колону вантажівок із зерном, автомобілі рухаються з материкової частини України у бік Керченського мосту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За повідомленням очевидців, кілька вантажівок, ймовірно, з українським зерном, вивезеним з окупованих українських територій, було помічено на трасі Сімферополь-Керч, машини їхали у бік Керчі.

Також кримчани бачили зерновози на автомобільній стоянці біля траси "Таврида" неподалік Керчі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вивозить в Туреччину крадене українське зерно, - ЗМІ

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
де кацап там ******** - не новина, всі в курсє....
показати весь коментар
10.07.2022 20:40
+3
Дивіться,кацапи,щоб наше зерно вам,ублюдкам,боком не вийшло.
показати весь коментар
10.07.2022 21:20
+2
Спецопериция идет по плану!
показати весь коментар
10.07.2022 20:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спецопериция идет по плану!
показати весь коментар
10.07.2022 20:36 Відповісти
де кацап там ******** - не новина, всі в курсє....
показати весь коментар
10.07.2022 20:40 Відповісти
завтра в новоросийске "ненашев" опять станет под загрузку.
показати весь коментар
10.07.2022 20:44 Відповісти
Ну почему такая некомпетентность?!
Почему зерно изначально ворованное, а в итоге вероятно украинское ???
показати весь коментар
10.07.2022 20:46 Відповісти
Головная машина, как всегда у русских, украшена иконой св. *******.
показати весь коментар
10.07.2022 21:16 Відповісти
Дивіться,кацапи,щоб наше зерно вам,ублюдкам,боком не вийшло.
показати весь коментар
10.07.2022 21:20 Відповісти
Обов'язково вийде, поперек горла стане!
показати весь коментар
10.07.2022 21:31 Відповісти
Десь була новина ,що з краснодару залізницею украдене зерно везуть на зберігання до союзника ***** -лукашенка у білорашку..
показати весь коментар
10.07.2022 21:33 Відповісти
esli zapustitj himarsom v paru mashin na marshe s zernom......dumaete oni naidut esho vadil kotorije soglasjatsa sest za rulj ?
показати весь коментар
10.07.2022 22:09 Відповісти
А нащо ото так замилювати все на тому відео?
показати весь коментар
10.07.2022 22:39 Відповісти
Воділ в недалекому майбутньому по повній, щоб десятому заказали.
показати весь коментар
10.07.2022 22:55 Відповісти
 
 