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Колону вантажівок із краденим українським зерном помітили в окупованому Криму. ВIДЕО
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В окупованому Криму на трасі "Таврида" помічено колону вантажівок із зерном, автомобілі рухаються з материкової частини України у бік Керченського мосту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За повідомленням очевидців, кілька вантажівок, ймовірно, з українським зерном, вивезеним з окупованих українських територій, було помічено на трасі Сімферополь-Керч, машини їхали у бік Керчі.
Також кримчани бачили зерновози на автомобільній стоянці біля траси "Таврида" неподалік Керчі.
Топ коментарі
+10 три - пятнадцать
показати весь коментар10.07.2022 20:40
+3 Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар10.07.2022 21:20
+2 Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар10.07.2022 20:36
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Почему зерно изначально ворованное, а в итоге вероятно украинское ???