УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4589 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 499 16
Брінк (157) Макарів (22)

Посол США в Києві Брінк відвідала Макарів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посол США в Україні Бріджіт Брінк відвідала місто Макарів, яке сильно постраждало внаслідок російської окупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посольства. 

"Глибоко зворушена розповідями тих, хто постраждав від жорстоких нападів росіян у Макарові. Пишаюся гуманітарною допомогою США, щоб вони могли відновити життя", - зазначається у повідомленні. 

Також читайте: Кулеба і Брінк провели "чудову дискусію" про допомогу Україні для захисту від російської агресії

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
вiдвiдувати Макарiв це дуже важливо, але є вкрай невiдкладнi речi.....
показати весь коментар
10.07.2022 20:37
+13
він
показати весь коментар
10.07.2022 20:48
+9
то єрмак?
показати весь коментар
10.07.2022 20:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вiдвiдувати Макарiв це дуже важливо, але є вкрай невiдкладнi речi.....
показати весь коментар
10.07.2022 20:37 Відповісти
то єрмак?
показати весь коментар
10.07.2022 20:45 Відповісти
він
показати весь коментар
10.07.2022 20:48 Відповісти
І як це незамінний дєрмак не супроводжував посла США?А може вже в лук"янівському сізо прописався?
показати весь коментар
10.07.2022 20:57 Відповісти
Бажаю єрмаку його автограф на стіні камери у Лук'янівці залишити під автографом Луценка.
показати весь коментар
10.07.2022 22:20 Відповісти
супроводжував, але нема на фотках казла, а на самому ділі - він є.
показати весь коментар
10.07.2022 23:03 Відповісти
Хіба не видно ?
показати весь коментар
10.07.2022 22:48 Відповісти
яке миле скотинятко, маленький ділдачок
показати весь коментар
10.07.2022 20:45 Відповісти
дерьмаку вже передали парабелум з одним патроном від Конгресу, чи чекати лендлізу? Дуже хвилюємося.
показати весь коментар
10.07.2022 21:26 Відповісти
Готовий подарувати йому мотузку якщо його стараннями лендлізу не буде. Милить її нехай вже сам.
показати весь коментар
10.07.2022 22:23 Відповісти
Назавжди з лиця землі
Хай пощезнуть москалі!

показати весь коментар
10.07.2022 20:40 Відповісти
Шановної пані Бріджіт Брінк - терпіння та наснаги,
бо пройде невеликий час і вона зрозуміє хто є хто і цей висновок не буде на зелену користь...
показати весь коментар
10.07.2022 20:57 Відповісти
пані посол, спочатку потрібно відрізать яйця Дермаку, зробити йому іспанську краватку ,а потім можна і в Макарів.
показати весь коментар
10.07.2022 21:11 Відповісти
жаркий липень 2022 - початок зеленого закату...
показати весь коментар
10.07.2022 21:24 Відповісти
Дякуэмо, Брiджит, дякуэмо народу Америки!
показати весь коментар
10.07.2022 22:37 Відповісти
Ермак ждёт, пока американский орёл не клюнет его в темечко.
По-другому не доходит.
показати весь коментар
10.07.2022 22:50 Відповісти
 
 