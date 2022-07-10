Посол США в Києві Брінк відвідала Макарів. ВIДЕО
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Посол США в Україні Бріджіт Брінк відвідала місто Макарів, яке сильно постраждало внаслідок російської окупації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посольства.
"Глибоко зворушена розповідями тих, хто постраждав від жорстоких нападів росіян у Макарові. Пишаюся гуманітарною допомогою США, щоб вони могли відновити життя", - зазначається у повідомленні.
Глибоко зворушена розповідями тих, хто постраждав від жорстоких нападів росіян на Макарів. Пишаюся гуманітарною допомогою США, завдяки якій люди можуть відбудовуватися та одужувати. pic.twitter.com/H2UgzBRCsZ— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 10, 2022
Топ коментарі
+25 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар10.07.2022 20:37
+13 три - пятнадцать
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+9 Sav UA
показати весь коментар10.07.2022 20:45
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Будь ласка, зачекайте...
Хай пощезнуть москалі!
бо пройде невеликий час і вона зрозуміє хто є хто і цей висновок не буде на зелену користь...
По-другому не доходит.