Покарання невідворотне для кожного російського вбивці, - Зеленський про ракетний удар по Часовому Яру. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 10 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Ракетний удар по місту Часів Яр на Донеччині. Кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайних містах, по житлових районах, убиває абсолютно цсвідомлено. Після таких ударів вони не зможуть сказати, що чогось не знали або не розуміли.
Покарання невідворотне для кожного російського вбивці. Для кожного – абсолютно. Так само, як і для нацистів. І хай вони не сподіваються, що їхня держава їх захищатиме. Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+15 Ярослав Рябченко
показати весь коментар10.07.2022 22:40
+13 Дмитро Черних 794bd8a2
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+12 Петя Пяточкин 7fdfda22
показати весь коментар10.07.2022 23:05
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Начальника САП выбрали?А этот утырок обещал и штатам и европе.Та же херь и с ермаком будет
Там каша з кросі та бетону
Ты же не сомневаешься что русские нацисты будут выбиты с украинской земли?
как для дальнобойщиков? видеоблогер сипатый