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Зеленський (17531) звернення (359) Донецька область (5741)

Покарання невідворотне для кожного російського вбивці, - Зеленський про ракетний удар по Часовому Яру. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 10 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Ракетний удар по місту Часів Яр на Донеччині. Кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайних містах, по житлових районах, убиває абсолютно цсвідомлено. Після таких ударів вони не зможуть сказати, що чогось не знали або не розуміли.

Покарання невідворотне для кожного російського вбивці. Для кожного – абсолютно. Так само, як і для нацистів. І хай вони не сподіваються, що їхня держава їх захищатиме. Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар росіян по багатоповерхівці у Часовому Яру. Кількість загиблих зросла до 15 осіб, - ДСНС. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
покарання - невідворотне для всіх російських вбивць і зрадників. що працювали на них, до речі, а що з єрмаком?
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10.07.2022 22:40
+13
Вечірня казка діда Поноса!!)))
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10.07.2022 22:41
+12
С ермаком все хорошо,зделают вид,что ничего и не было.Пока это ****** ЗЕ не вытащить с офиса и подсрачником не отправить в раху,этот цирк никогда не закончится.
Начальника САП выбрали?А этот утырок обещал и штатам и европе.Та же херь и с ермаком будет
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10.07.2022 23:05
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Я знаю на 100% что украинский народ уничтожит русскую армию нацистов. Зрадофилы - ставим лайки если вы не за российскую армию
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10.07.2022 22:38 Відповісти
Немає такої армії «русска» є орда
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10.07.2022 22:44 Відповісти
Мокше-бурятська !!!))
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10.07.2022 22:48 Відповісти
пусть балабол зеленский ответит кого он уже покарал? кого посадил захватил?
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11.07.2022 00:51 Відповісти
Брешит бл… туркотня уже проболталась ,что за спиной народа они очень хорошо договорились о "коридорах",а это значит ,что рашистам 💯нельзя верить и они захватят Одессу‼️
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11.07.2022 01:05 Відповісти
Почему он и его ОП не требуют каждый день, имея доказательства ТЕРРОРА -ПРИЗНАТЬ ПУТЛЕРА ТЕРРОРИСТОМ №1 ,как бен Ладена и уничтожить его в воздухе
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11.07.2022 01:08 Відповісти
************ летал в таджикистан
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11.07.2022 01:09 Відповісти
покарання - невідворотне для всіх російських вбивць і зрадників. що працювали на них, до речі, а що з єрмаком?
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10.07.2022 22:40 Відповісти
С ермаком все хорошо,зделают вид,что ничего и не было.Пока это ****** ЗЕ не вытащить с офиса и подсрачником не отправить в раху,этот цирк никогда не закончится.
Начальника САП выбрали?А этот утырок обещал и штатам и европе.Та же херь и с ермаком будет
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10.07.2022 23:05 Відповісти
Як Зєля збирається карати кацапів якщо він те й робить що лиш свої гундосіки записує?
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10.07.2022 22:40 Відповісти
гундосики - наше все..
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10.07.2022 23:24 Відповісти
Вечірня казка діда Поноса!!)))
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10.07.2022 22:41 Відповісти
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10.07.2022 23:47 Відповісти
Черговий відосик Вечірнього балабола.
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10.07.2022 22:42 Відповісти
От така ху..ня малята!!!)))
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10.07.2022 22:46 Відповісти
дарма ти так
Там каша з кросі та бетону
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10.07.2022 23:06 Відповісти
На каралку хоть щось накинь
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10.07.2022 22:42 Відповісти
А хто і коли відповість за Херсонщину,Запоріжжя,Маріупіль?? Що ще не начасі чавити кремлівських гнид ???)))
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10.07.2022 22:45 Відповісти
Я верю ВСУ
Ты же не сомневаешься что русские нацисты будут выбиты с украинской земли?
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10.07.2022 23:00 Відповісти
Я теж вірю ЗСУ ,але як важко воювати коли попереду московський агресор, а позаду кремлівські гниди!!!)))
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10.07.2022 23:09 Відповісти
Главное что ты не против. Просто тут куча ваты в последнее время трется, а вате по закону запрещено дискредитировать нацистскую армию путлера и они подгарают от таких вопросов.
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10.07.2022 23:29 Відповісти
яка вата га дурнега,ти радісний долбойоб без звязку між твоєю спинно-мозковою рідиною і язиком
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10.07.2022 23:37 Відповісти
ТАТАРОВ пообіцяв не допустити вступ України до ЄС і саботує призначення голови САП! І ніхто нічого не робить. Натішилися статусом? Досить!
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10.07.2022 23:14 Відповісти
кому обещал? когда?
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11.07.2022 00:52 Відповісти
Своим кураторам Портнову и рашистам
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11.07.2022 01:12 Відповісти
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10.07.2022 23:27 Відповісти
Боюсь, що такого ми не побачимо. Бо світ, навпаки, дуже хоче задобрити Путлера, замирити його
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11.07.2022 09:31 Відповісти
Покарання такэ ж невидворотнэ и для запроданця, якый зарады ФСБшного Ермака ставэ пид загрозу подальше майбутне краины в який цэй запроданэць сыдыть прэзыдэнтом. В ОТСТАВКУ!!!
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10.07.2022 23:28 Відповісти
>Покарання невідворотне

как для дальнобойщиков? видеоблогер сипатый
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10.07.2022 23:40 Відповісти
У Єрмака запитали, чи працює він на кремль. Єрмак відповів, що йому таких доказів не надали.
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10.07.2022 23:40 Відповісти
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10.07.2022 23:51 Відповісти
а почему не в тесле, ну или хотя бы в хаммере
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10.07.2022 23:57 Відповісти
ще хтось дивиться ці гундосні відосики?
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11.07.2022 00:26 Відповісти
А якже, 101 разказка кривелло: "Чудовища вида ужасного схватили Зебубу несчастного..."
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11.07.2022 08:18 Відповісти
одні відосики,от тяне чтловіка до телебачення..хто ще нормальний дивиться ті відосики..Краще б розповів ,що з дермаком думає робити,чи посадити на пожиттєво чи можливо на період військового часу в вести більш суворе покарання!.Просто ньюз)
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11.07.2022 08:01 Відповісти
 
 