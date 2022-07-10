Російські окупанти та колаборанти вже вдруге знищили пам'ятник Герою України Василю Сліпаку. ВIДЕО
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На окупованій Донеччині російські окупанти колаборанти остаточно знищили пам'ятник Герою України Василю Сліпаку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі радник мера Маруполя Петро Андрющенко.
Вын зазначив: "Російські окупанти та колаборанти знищили пам’ятку Василю Сліпаку. Герою та гордості України. Генію світової культури.
Все, на що воно здатне - це нищити і вбивати. Народжувати "шансон" та шанувати кобзона.
Ще одне в копилку відповідей на питання "за що?". За все це. За вбивства. За горе. За нищення. За геноцид. За все те, що стисло єднається в одному слові - Росія"
Топ коментарі
+43 Анатолій Почтар
показати весь коментар10.07.2022 23:48
+31 Чайка Київ
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+28 Bodalux
показати весь коментар11.07.2022 00:00
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Будь ласка, зачекайте...
А якщо і зносити, то потім зберігати в якихось створених для цього музеях.
Хай горять у пеклі усі ті, хто таке пропонував разом зі своїми московськими господарями!
бабу в Киеві підірвати і забути, як і не було..
там пляж напроти - купаесся і меч над тобою - ***** з пляжу!
Смерть окупантам! the installation - YouTube
В Москве из-за урагана погиб мужчина, на него упало дерево на Украинском бульваре.
Еще 10 человек пострадали.
Регочучись на власному рубежі.
Співак свій пам'ятник собі сотворив Сам,
Є вічні записи ,у хмарі, у мережі.
МІФ
Василю Сліпаку
Ті, що народжуються раз на століття,
умерти можуть кожен день.
Кулі примхливі, як дівчата, -
вибирають найкращих.
Підлість послідовна, як геометрія, -
вибирає найчесніших.
В'язниці гостинні, як могили, -
вибирають неприборканих.
Криваві жоржини ростуть над шляхом у вічність.
Тріпочуть під вітром короткі обривки життя.
І тільки подвиг людського духу
доточить їх до безсмертя