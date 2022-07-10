Російські окупанти та колаборанти вже вдруге знищили пам'ятник Герою України Василю Сліпаку. ВIДЕО

На окупованій Донеччині російські окупанти колаборанти остаточно знищили пам'ятник Герою України Василю Сліпаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі радник мера Маруполя Петро Андрющенко.

Вын зазначив: "Російські окупанти та колаборанти знищили пам’ятку Василю Сліпаку. Герою та гордості України. Генію світової культури.

Все, на що воно здатне - це нищити і вбивати. Народжувати "шансон" та шанувати кобзона.

Ще одне в копилку відповідей на питання "за що?". За все це. За вбивства. За горе. За нищення. За геноцид. За все те, що стисло єднається в одному слові - Росія"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищили пам‘ятник захиснику України Василю Сліпаку біля н.п.Луганське. ФОТО