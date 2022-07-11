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ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсонській області українські військові звільнили від російських окупантів село Іванівка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у 60-й окремій піхотній бригаді оперативного командування "Каховка" Сухопутних військ Збройних сил України.

"Військові ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині. Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка.

Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+57
Борислав Береза - розказав військову бувальщину, в тему: "Не моя история, но разрешили рассказать. Поэтому история будет от первого лица, а произошла она на Херсонщине".

"- Слава, ту такая жара. Не только в смысле погоды, но и во всем остальном. У нас задача была взять пункт. По тихому. Без арты. Так надо было. Разведосы отработали и инфу собрали. Получили боевую задачу и выдвинулись к цели. Зашли красиво. Орки явно нас не ждали. Выбили мы их. На окраине ещё идёт бой. Мы движемся туда. И тут я вижу бабушку сидящую возле забора. Слава, оцени этот уровень абсурда. Стрелкотня взрывы и бабулька на скамейке возле забора. Сидит этот божий одуван в платочке и с котом на руках. Ещё раз повторяю - идёт бой. В соседний двор что-то прилетело, а эта милая бабулька сидит на скамейке. Я к ней подбегает и самым спокойным голосом говорю:
- Бабушка, зайдите в дом пожалуйста. А ещё лучше в подвал, от греха подальше. Стреляют ведь.
- В какой подвал? Как я в подвал пойду, если у меня туда эти залезли? - отвечает она, - Вражина эта. От вас спрятались. Здоровые черти.
- А сколько их бабушка?
- Трое их, сынок. Они похоже вниз спустились. Так вы не ломитесь в двери. У меня там сзади труба стоит для вытяжки. Прямая. А сверху "грибок" от дождя. "Грибок" легко снимается и туда гранату можно пихнуть, - таким спокойным голосом говорит этот божий одуванчик, а сама кота гладит. Я даже чуток охренел.
- А там совсем прямая труба, бабушка? Или с перемычками?, - спрашиваю я её.
- Какие перемычки? Прямая. А грибок новый совсем, - отвечает она и продолжает чухать кота.

Ну, мы тихо в двор зашли, хату обошли и видим погреб. А сзади него выход трубы, на котором "грибок" насажен сверху. У трубы диаметр норм, граната легко зайдет. Пацаны стали по бокам от входа в подвал, а "Сниф" снял грибок и я Ф-1 внутрь запустил. ******* достойно. Пацаны зашли в подвал. Поднимаются.
- Значит так, там у троих тиктокеров можно закрывать каналы. Новых видео не будет. А четвёртый пока живой. Бабка ошиблась. Их четверо. И это... Ты бабке всю консервацию убил. Иди извиняйся.

Я сам вниз спустился, посмотрел. Потом поднялся, подхожу к бабульке, благодарю и говорю, что я виноват. Вся консервация того...
- Да какая консервация, - говорит эта бабулька, - Я уже давно не для себя кручу. Для сына и внуков. А я их уже сколько не видела из-за этих нехристей. Вы скорее освобождайте тут все и я новую консервацию накручу. Ещё и вам достанется. Вы даже не представляете, как мы вас ждали.

Так что, Слава, бабки - это наше секретное оружие. Она нам, кстати, сказала, кто с орками сотрудничал. Бесценная бабушка, оказалась. Можешь выложить историю. Меня мало, кто читает, а у тебя прочтут. Пусть знают, что наши бабульки - это огонь и сила! Только точные данные не пиши. Пока нельзя. Пока."

Делюсь этой историей с разрешения автора и в очередной раз убеждаюсь, что самая большая ценность в Украине - это люди. И они ждут освобождения от оккупантов. Скоро дождутся. Украина победит. Я это точно знаю!
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11.07.2022 09:43
+27
Честь і хвала нашим визволителям 👍🏼💪✊🙏🏼❤️
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11.07.2022 09:32
+21
Бабусі слава !!!
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11.07.2022 09:54
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О, ЗЕР ГУТ.
Я! Я!
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11.07.2022 09:31 Відповісти
незрозуміло, про Іванівку... вона досить далеко в тилу ворога..
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11.07.2022 09:39 Відповісти
Це не та Іванівка. Це біля Високопілля.
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11.07.2022 09:55 Відповісти
Я вижу, что в Херсонской области аж три Ивановки!
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11.07.2022 10:18 Відповісти
Ja,ja, ist es sehr 👍 gut.
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11.07.2022 09:41 Відповісти
Честь і хвала нашим визволителям 👍🏼💪✊🙏🏼❤️
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11.07.2022 09:32 Відповісти
певно хороших русскіх побільшало
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11.07.2022 09:33 Відповісти
Якщо вірити усім заявам генштабу, то це селе звільнили ще 2 липня. І тут знов. І ще з конашенкова ржемо
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11.07.2022 09:37 Відповісти
так вже було це відео десь казали зашли в пусте село техніка побита труп орка людей нема
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11.07.2022 09:56 Відповісти
і як без такого атамана ВСУ воює?
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11.07.2022 10:00 Відповісти
Так и есть,она давно уже освобождена. Раз Зеля приказал освобождать,а сил и средств нет то хоть так порадуют идиота.
Мало того вчера кацапня обстреляла Ингулецкий район Кривого рога и Марьянское,чего не было уже с месяц. Нормальное такое " наступление".
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11.07.2022 12:11 Відповісти
Вроде это новость от 2 июля
ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині
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11.07.2022 09:38 Відповісти
Факт !
Я також пригадую ... https://www.youtube.com/watch?v=ik-pn-XPNZ4


відео від 02.07.2022
Чи Зе сказав - відчиталися ?
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11.07.2022 10:41 Відповісти
Третій раз вже її відбивають!
Кацапи вперті.
Але наше буде зверху!
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11.07.2022 09:40 Відповісти
В чому прикол, кожних 2 тижня писати що звільнили Іванівку?
Її звільняють уже хз який раз. Пора уже писати що звільнили Херсон чи нову Каховку.

Якщо через тиждень знову напишуть що звільнили Іванівку, це буде .......
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11.07.2022 09:41 Відповісти
потому что там идет "туда-сюда".
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11.07.2022 09:46 Відповісти
Та все нормально. 2 липня село звільнили, ГШ повідомив. Сьогодні бригада виклала відео. А всі телеграм канали і сайти розігнали так, ніби село звільнили сьогодні.
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11.07.2022 09:50 Відповісти
Та бачите є такі, що приколи шукають в зведеннях ГШ ..((
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11.07.2022 11:03 Відповісти
Борислав Береза - розказав військову бувальщину, в тему: "Не моя история, но разрешили рассказать. Поэтому история будет от первого лица, а произошла она на Херсонщине".

"- Слава, ту такая жара. Не только в смысле погоды, но и во всем остальном. У нас задача была взять пункт. По тихому. Без арты. Так надо было. Разведосы отработали и инфу собрали. Получили боевую задачу и выдвинулись к цели. Зашли красиво. Орки явно нас не ждали. Выбили мы их. На окраине ещё идёт бой. Мы движемся туда. И тут я вижу бабушку сидящую возле забора. Слава, оцени этот уровень абсурда. Стрелкотня взрывы и бабулька на скамейке возле забора. Сидит этот божий одуван в платочке и с котом на руках. Ещё раз повторяю - идёт бой. В соседний двор что-то прилетело, а эта милая бабулька сидит на скамейке. Я к ней подбегает и самым спокойным голосом говорю:
- Бабушка, зайдите в дом пожалуйста. А ещё лучше в подвал, от греха подальше. Стреляют ведь.
- В какой подвал? Как я в подвал пойду, если у меня туда эти залезли? - отвечает она, - Вражина эта. От вас спрятались. Здоровые черти.
- А сколько их бабушка?
- Трое их, сынок. Они похоже вниз спустились. Так вы не ломитесь в двери. У меня там сзади труба стоит для вытяжки. Прямая. А сверху "грибок" от дождя. "Грибок" легко снимается и туда гранату можно пихнуть, - таким спокойным голосом говорит этот божий одуванчик, а сама кота гладит. Я даже чуток охренел.
- А там совсем прямая труба, бабушка? Или с перемычками?, - спрашиваю я её.
- Какие перемычки? Прямая. А грибок новый совсем, - отвечает она и продолжает чухать кота.

Ну, мы тихо в двор зашли, хату обошли и видим погреб. А сзади него выход трубы, на котором "грибок" насажен сверху. У трубы диаметр норм, граната легко зайдет. Пацаны стали по бокам от входа в подвал, а "Сниф" снял грибок и я Ф-1 внутрь запустил. ******* достойно. Пацаны зашли в подвал. Поднимаются.
- Значит так, там у троих тиктокеров можно закрывать каналы. Новых видео не будет. А четвёртый пока живой. Бабка ошиблась. Их четверо. И это... Ты бабке всю консервацию убил. Иди извиняйся.

Я сам вниз спустился, посмотрел. Потом поднялся, подхожу к бабульке, благодарю и говорю, что я виноват. Вся консервация того...
- Да какая консервация, - говорит эта бабулька, - Я уже давно не для себя кручу. Для сына и внуков. А я их уже сколько не видела из-за этих нехристей. Вы скорее освобождайте тут все и я новую консервацию накручу. Ещё и вам достанется. Вы даже не представляете, как мы вас ждали.

Так что, Слава, бабки - это наше секретное оружие. Она нам, кстати, сказала, кто с орками сотрудничал. Бесценная бабушка, оказалась. Можешь выложить историю. Меня мало, кто читает, а у тебя прочтут. Пусть знают, что наши бабульки - это огонь и сила! Только точные данные не пиши. Пока нельзя. Пока."

Делюсь этой историей с разрешения автора и в очередной раз убеждаюсь, что самая большая ценность в Украине - это люди. И они ждут освобождения от оккупантов. Скоро дождутся. Украина победит. Я это точно знаю!
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11.07.2022 09:43 Відповісти
Бабусі слава !!!
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11.07.2022 09:54 Відповісти
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11.07.2022 09:54 Відповісти
Звісно дохлі рашики це добре, але ж саме цих уібанів з погребу думаю можна було живими викурити та збільшити обмінний фонд...
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11.07.2022 10:22 Відповісти
То ********* дивись. А **** - тілівізарвратьнєможет!
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11.07.2022 17:32 Відповісти
выкурить их можно и не так. Зачем продовольствие уничтожать? такое что то
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11.07.2022 11:10 Відповісти
Т.е. можно таки освобождать территорию без ХИМАРСов и М777?
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11.07.2022 11:41 Відповісти
Гарно.
...Нагадалася інша історія. Про іншу бабцю, котра збила дрона банкою з домашньою консервацією.
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11.07.2022 17:34 Відповісти
Скоріше всього після першого звільнення її знову втратили, а сьогодні відбили назад. Таке буває.
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11.07.2022 09:45 Відповісти
Боже, Україну бережи!
Героям слава!!!
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11.07.2022 09:48 Відповісти
Інша.
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11.07.2022 10:11 Відповісти
когда Снигиревку возьмути ключевой городишко
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11.07.2022 10:27 Відповісти
Судя по всему взять её так и не могут .Ещё в июне писали ,что там идут ожесточённые бои и всу туда наступают .Но прошёл уже месяц и с тех пор тишина
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11.07.2022 12:24 Відповісти
Гасите орков беспощады!!!
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11.07.2022 10:44 Відповісти
Видно орки туда контрнаступление устраивали и даже возможно эти нп повторно занимали ,а наши потом их снова выбивали
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11.07.2022 12:26 Відповісти
Эсли это та Ивановка ,что возле Высокополья то в который раз её уже освобождают ..На моей памяти это вроде раз третий уже
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11.07.2022 12:22 Відповісти
Батько Наш Бандера
УкраЇна Мати

Ми за Україну будемо ВБИВАТИ!!!!
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11.07.2022 13:03 Відповісти
 
 