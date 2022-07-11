ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині. ВIДЕО

У Херсонській області українські військові звільнили від російських окупантів село Іванівка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у 60-й окремій піхотній бригаді оперативного командування "Каховка" Сухопутних військ Збройних сил України.

"Військові ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині. Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка.

Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує", - йдеться в повідомленні.

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