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"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы забрали! Оху#вшие такие же, бл#дь!", - окупант жаліється, що ФСБ забрали в них крадену українську автівку. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадений в Україні автомобіль. Тому що він призначений для нового "голови поліції" в одному з населених пунктів регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телефонній розмові окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы (ФСБ-шники) забрали! Оху#вшие такие же, бл#дь! "Это мы спиз#или её!" И ты ниче не сделаешь им… Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут… А какого х#я ты на спиз#енной тачке ездишь?.. Начальник полиции, бл#дь?" – жаліється один із рашистів.

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Його командир радить змиритися з ситуацією: "Ну, сейчас такая анархия и будет, на#уй!".

У СБУ підкреслили, що "поки у військах РФ панує анархія, у наших захисників мета незмінна – повернути всі тимчасово окуповані території".
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Та все заберуть, що натирили. І життя ваші нікчемні також.
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11.07.2022 10:03 Відповісти
Зомбаки vs Одичалые...
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11.07.2022 10:05 Відповісти
А то.
Не вкради. параша.
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11.07.2022 10:08 Відповісти
Потрапив росіянин в гей-клуб. Всі навколо танцюють, обіймаються, цілуються, пестять одне одного, і раптом всі звертають увагу на русака. Шепчуться між собою, відходять в бік, ніби бояться.

І тут виходить ватажок геїв, самий гейський гей, і каже росіянину:
- Йди звідси, п*дор!
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11.07.2022 10:19 Відповісти
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11.07.2022 10:35 Відповісти
до речі наблюдаю тут у Болгарії геев, вони ні від кого не ховаються
ставляться вони друг до друга достаньо ніжно, з ознаками уваги такими, що не побачиш таких ознак уваги до жінки
але, звичайно, сім'я та діти тут цінуються дуже-дуже, набагато більше ніж у нас, це вище досягнення людини, в той час як у нас все що завгодно вважається вищим досягненнями - гроши, велика машина, служіння жидам тощо

що цікаво, перше місце в світі по разводам займає Росія, 41% браков розпадається, після Росії йде Белорусь, потім ми. Тобто у нас чомусь брак не цінується взагалі, виглядає так що просто проїхав на трамвайчику, та вийшов з нього коли наскучило, пересів на інший трамвайчик
а от Болгарія займае одне з перших місць у світі по міцністі браку, лише у декільках країнах світу браки ще більш міцні ніж у Болгарії - Ірландія, Греція, Арменія, Румунія
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11.07.2022 11:59 Відповісти
"це так по-гейськи"(с)
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11.07.2022 12:01 Відповісти
 
 