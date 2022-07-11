"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы забрали! Оху#вшие такие же, бл#дь!", - окупант жаліється, що ФСБ забрали в них крадену українську автівку. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовослужбовці РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадений в Україні автомобіль. Тому що він призначений для нового "голови поліції" в одному з населених пунктів регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телефонній розмові окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.
"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы (ФСБ-шники) забрали! Оху#вшие такие же, бл#дь! "Это мы спиз#или её!" И ты ниче не сделаешь им… Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут… А какого х#я ты на спиз#енной тачке ездишь?.. Начальник полиции, бл#дь?" – жаліється один із рашистів.
Його командир радить змиритися з ситуацією: "Ну, сейчас такая анархия и будет, на#уй!".
У СБУ підкреслили, що "поки у військах РФ панує анархія, у наших захисників мета незмінна – повернути всі тимчасово окуповані території".
Будь ласка, зачекайте...
Не вкради. параша.
І тут виходить ватажок геїв, самий гейський гей, і каже росіянину:
- Йди звідси, п*дор!
ставляться вони друг до друга достаньо ніжно, з ознаками уваги такими, що не побачиш таких ознак уваги до жінки
але, звичайно, сім'я та діти тут цінуються дуже-дуже, набагато більше ніж у нас, це вище досягнення людини, в той час як у нас все що завгодно вважається вищим досягненнями - гроши, велика машина, служіння жидам тощо
що цікаво, перше місце в світі по разводам займає Росія, 41% браков розпадається, після Росії йде Белорусь, потім ми. Тобто у нас чомусь брак не цінується взагалі, виглядає так що просто проїхав на трамвайчику, та вийшов з нього коли наскучило, пересів на інший трамвайчик
а от Болгарія займае одне з перших місць у світі по міцністі браку, лише у декільках країнах світу браки ще більш міцні ніж у Болгарії - Ірландія, Греція, Арменія, Румунія