"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы забрали! Оху#вшие такие же, бл#дь!", - окупант жаліється, що ФСБ забрали в них крадену українську автівку. АУДIО

Військовослужбовці РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадений в Україні автомобіль. Тому що він призначений для нового "голови поліції" в одному з населених пунктів регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телефонній розмові окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

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"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы (ФСБ-шники) забрали! Оху#вшие такие же, бл#дь! "Это мы спиз#или её!" И ты ниче не сделаешь им… Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут… А какого х#я ты на спиз#енной тачке ездишь?.. Начальник полиции, бл#дь?" – жаліється один із рашистів.

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Його командир радить змиритися з ситуацією: "Ну, сейчас такая анархия и будет, на#уй!".

У СБУ підкреслили, що "поки у військах РФ панує анархія, у наших захисників мета незмінна – повернути всі тимчасово окуповані території".