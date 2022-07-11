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Тарілка каші та пляшка води - плата за розбір завалів на спеці в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
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Жителі в окупованому Маріуполі працюють на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Попри обіцянки та часткову виплату найбільш незадоволеним, маріупольці продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу. Тарілка каші та пляшка води - єдина гарантована оплата важкої праці на спеці", - йдеться в повідомленні.
За його словами, у призначеній загарбниками "владі" Маріуполя виділено грошей на оплату 900 працівників на завалах з розрахунку 12 тис. рублів (приблизно 6 тис. грн за реальним курсом) на місяць. Воднчоас реально людей залучено у 3-4 рази більше.
Топ коментарі
+22 Archangel b6c95134
показати весь коментар11.07.2022 11:31
+16 Olexa Pluzh
показати весь коментар11.07.2022 11:26
+11 Andrey Y e2ce251e
показати весь коментар11.07.2022 11:36
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і певно думають шо це україна винувата що просто так не здала місто
х уйлу вони не потрібні, ПОТРІБНА ТА ЗЕМЛЯ. Здохни і ти разом з ними.
Ты знаешь что это такое оказаться в оккупации и как из нее выбраться и самое главное куда? Ты в своем уютном доме живёшь, который не затронула и лай бог чтобы никогда не затронула война, а мы это хлебнули всего из первых рук. Я пешком со старой матерью из города выходил, это было очень тяжело, тяжело было перебираться на большую землю, тяжело остаться без дома, работы, денег, перспектив и будущего, превратиться в бомжа, которому не шибко ко рады, потому что понаехали. Когда беда не твоя, то судить крайне легко.
Щоб жерти баланду на розвалинах ?
Жили собі мирні люди, працювали, виховували дітей та онуків, відпочивали на природі, їздили на рибалку … прийшла орда та зруйнувала усе їхнє життя. А зараз примушує жити у цьому пеклі.
У мене зараз єдине бажання - це взяти автомат та вбити кацапа, потім ще і ще. Ще трохи і я не витримаю та піду на війну.
Творці новітніх епосов,
Ви їх ще ,може, пам'ятайте,
Бійців із племені Азов.