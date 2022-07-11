Тарілка каші та пляшка води - плата за розбір завалів на спеці в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Жителі в окупованому Маріуполі працюють на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Маріуполь. Попри обіцянки та часткову виплату найбільш незадоволеним, маріупольці продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу. Тарілка каші та пляшка води - єдина гарантована оплата важкої праці на спеці", - йдеться в повідомленні.

За його словами, у призначеній загарбниками "владі" Маріуполя виділено грошей на оплату 900 працівників на завалах з розрахунку 12 тис. рублів (приблизно 6 тис. грн за реальним курсом) на місяць. Воднчоас реально людей залучено у 3-4 рази більше.

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