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Тарілка каші та пляшка води - плата за розбір завалів на спеці в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

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Жителі в окупованому Маріуполі працюють на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Попри обіцянки та часткову виплату найбільш незадоволеним, маріупольці продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу. Тарілка каші та пляшка води - єдина гарантована оплата важкої праці на спеці", - йдеться в повідомленні.

За його словами, у призначеній загарбниками "владі" Маріуполя виділено грошей на оплату 900 працівників на завалах з розрахунку 12 тис. рублів (приблизно 6 тис. грн за реальним курсом) на місяць. Воднчоас реально людей залучено у 3-4 рази більше.

Читайте: У Маріуполі рашисти поновили ексгумацію тіл, похованих у дворах багатоповерхівок, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
плата за те що голосували за опзж на останніх виборах щоб дружити з расєюшкою

і певно думають шо це україна винувата що просто так не здала місто
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11.07.2022 11:31
+16
любов ху@лостанів до лагєрєй одна з головних скрєп рускіміра
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11.07.2022 11:26
+11
В марике остались одни адепты руzzкова мира. Они даже дерьмо готовы жрать. Все адекватные уже выехали. На видел не старики, а вполне работоспособные здоровые бычки и тетки. После деоккупации еще Украине надо фильтрационные меры принимать и высылать вот эту всю шваль в парашу
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11.07.2022 11:36
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любов ху@лостанів до лагєрєй одна з головних скрєп рускіміра
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11.07.2022 11:26 Відповісти
Жесть
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11.07.2022 11:27 Відповісти
плата за те що голосували за опзж на останніх виборах щоб дружити з расєюшкою

і певно думають шо це україна винувата що просто так не здала місто
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11.07.2022 11:31 Відповісти
Ещё один голосователь. Те кто не голосовал за опзж умирали от кацапских снарядов, бомб и ракет точно так же. И продолжают умирать в оккупации. А ты и тебе из раза в раз талдычат свою мантру, как будто сейчас предвыборная гонка какая то. Ау, это живые граждане Украины, они не сделали ничего такого, чтобы радоваться из смертям и страданиям.
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11.07.2022 11:47 Відповісти
Була стаття на Цензорі як чувак з Маріуполя доплив до своїх в крижаному морі. Шоб тільки не залишатися в окупації. Зараз море не таке вже і холодне. Якшо не звалили тоді, най спробують зараз.
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11.07.2022 11:54 Відповісти
щоб доплити треба вміти плавати, треба мати здоров"я, з дітлахами не попливеш, і навіть так, чуваку казково пощастило що він доплив. Може ще хтось доплити намогався і не пощастило ми навіть знати не будемо.
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12.07.2022 01:20 Відповісти
дійсно, якщо не хочеш жити в окупаціїї- допливеш через моря, що жити в безпеці, а все інше це візмазки, за що боролися те і отримали
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11.07.2022 12:00 Відповісти
то пана треба до Маріуполя закинути. Проведе пан людям пару лекцій по плаванню і вперід.
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12.07.2022 01:21 Відповісти
Все так. НАШІ БРАТИ помирали від кацапських обстрілів, як і маріупольські сєпари-зрадники. Але причиною цих обстрілів була їхня, сепарів, любима раша, а приводом - їхній ********* роздвоєння язик. І, правильно, за цю зраду прийдеться відповідати в Українському суді. Тепер, ЦЕ вам, суки, не минеться. Чекай на вирок про *** до зрадлива.
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11.07.2022 12:07 Відповісти
ок, а Львів чого обстрілювали? Напали на Україну вцілому і захищати її треба вцілому, бо все втратимо. Схід і Південь під ударом тому що там рашка зовсім близько і могла взяти їх в клєщі. Крім того завдання було як не захопити цілком і одразу, то значить уморити блокадою портів і забрати родючі землі, щоб цілий Світ голодом шантажувати, а українців просто знищити. А за роздвоєний язик, он арестович як змій зі своїм роздвоєнним язиком, і нічого.
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12.07.2022 01:25 Відповісти
ви 30 років всі 99 голосували за руській мір ОПЖ, яника, новінського....невже забули?
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11.07.2022 12:11 Відповісти
Те кто голосовал за жопоблок уже неадекваты. Где ваш кива и мерветчук. Это раз. И уж точно они виноваты, что сюда пришла война. Пусть едут и дохнут в россее, так нет в т.ч. из за них ********** город экономику и жизни невинных, кто в адеквате был
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11.07.2022 12:19 Відповісти
Пнх, легко так писати сидячі в незруйнованому місті на дивані про плату та інше. Люди пережили пекло через рускіх орків, їх знищили просто ні за що
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11.07.2022 11:53 Відповісти
А ты де сидишь?
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11.07.2022 12:11 Відповісти
"Покарання без вини не буває" ,-їх ВСІХ ЗНИЩИЛИ ЗА ТЕ, що в головах у них панував кацапський світ. А патріоти, які там, БЕЗСУМНІВНО, теж були, постраждали саме за свою патріотичну, Українську позицію. От їх, захисників Маріуполя, волонтерів, в першу чергу, найбільш шкода, а не твоїх "мірних граждан". Які сподівались, що їх звільнять від укропів, а їх "тупо" зачистили, бо

х уйлу вони не потрібні, ПОТРІБНА ТА ЗЕМЛЯ. Здохни і ти разом з ними.
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11.07.2022 12:23 Відповісти
Ти тварина москальска, знаєш яка різниця між нами Українцями та вами москальсками вошами? Ми цінуємо людське життя, а "ваши баби єщьо нарожают". Ми вас вижинемо з нашої землі до вашого оркостану
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11.07.2022 12:37 Відповісти
Рагуль ты *******, а не українець. Чмо где ты ответь? За 500 км от войны или вообше не в Украине ***** ты псевдопатриотичный
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11.07.2022 13:29 Відповісти
так вони їх сюди привели цих клятих москалів...
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11.07.2022 12:42 Відповісти
І в бучі теж?
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11.07.2022 13:13 Відповісти
клятих москалів привели українські олігархи, саме вони підтримували проросійські настрої і навіть зараз рятують харошіх русскіх.
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12.07.2022 01:27 Відповісти
Так здебільше маріупольці голосували за ПР.Но казати що із за ціого Маріуполь розбомбили,і взагалі із за цього війна це ідіотизм.Бо виглядає так,що якщоб Маріупольці голосували за когось іншего,то ***** не напало б на Україну.До речі більш за все армію скорочували і розпродавали при Ющенко.Тому,за вашою логикою всі хто голосував за Ющенко винні в тому що підорашка напала на Україну.
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11.07.2022 13:45 Відповісти
В марике остались одни адепты руzzкова мира. Они даже дерьмо готовы жрать. Все адекватные уже выехали. На видел не старики, а вполне работоспособные здоровые бычки и тетки. После деоккупации еще Украине надо фильтрационные меры принимать и высылать вот эту всю шваль в парашу
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11.07.2022 11:36 Відповісти
Откуда такая информация? Я так понимаю с полей, из достоверного источника, который гарантирует ее 100% достоверность?
Ты знаешь что это такое оказаться в оккупации и как из нее выбраться и самое главное куда? Ты в своем уютном доме живёшь, который не затронула и лай бог чтобы никогда не затронула война, а мы это хлебнули всего из первых рук. Я пешком со старой матерью из города выходил, это было очень тяжело, тяжело было перебираться на большую землю, тяжело остаться без дома, работы, денег, перспектив и будущего, превратиться в бомжа, которому не шибко ко рады, потому что понаехали. Когда беда не твоя, то судить крайне легко.
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11.07.2022 11:51 Відповісти
Шановний, ти ж таки вийшов, а не сидиш там і розбираєш завали за миску баланди. Було бажання і знайшлися можливості. Предмет дискусії - ті, хто залишився. Чи в тебе є сумніви, що ти правильно вчинив, зваливши звідти?
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11.07.2022 12:01 Відповісти
та хто їх там випустить? це ж тоді русскім самім прийдеться за міску каши там розгрібати. Їх не випустять, звинувачувати людей за те що вони залишилися на окупованій теріторії, яку до того ж окупували в перші ж дні, це не так як Сіверодонецьку можна було виїхати і людей мало не упрошували. По тих нещастях, люди дістали купу синдромів і розладів - ними легко маніпулювати. Їм так і говорять ви нікому не потрібні і показують як доказ наші коменти.
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12.07.2022 01:32 Відповісти
Я сижу на чемоданах с 24.02 и при первой опасности вывезу семью в безопасное место хоть за 1000 км. И мне пофиг на жилье и нажитое. Жизнь дороже. А в марике как и на донбассе любителей руззкого мира и сейчас хоть жопой жри
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11.07.2022 12:08 Відповісти
Судячи по твоєму коменту "любітєль рускага міра" саме ти раз пишеш про смак лайна. Жителі Маріуполя це головні жертви ***** та його катів, які не припиняють знущань.
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11.07.2022 11:56 Відповісти
А ты я так понимаю любитель чешского мира. Свалил и вещает тут
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11.07.2022 12:10 Відповісти
Ні в марікі,по перше,а в Маріуполі.Бо Маріуполь маріком почали називати донбаські сепари.Бо Маріуполь і донецьк завжди були конкурантами.І таким чином донбаська мерзота намагалась принизити Маріуполь.А по друге там залишись різні люди,по різним причинам,як і не всі хто виїхав є патриоти України.Тому не треба з патриотизма скочуватись на фашизм,чі сталінизм..Підхід повинен бути індівідуальний,як і до тих хто виїхав,так і до тих хто залишився.
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11.07.2022 13:57 Відповісти
Тем временем читаю с утра про каких-то безумных баб в Киеве с их визгами "путен-прийди". Какой-то сюрреализм. 🤦
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11.07.2022 11:36 Відповісти
руській мір до вас вже прийшов! що кликали-то і маєш)))))
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11.07.2022 12:13 Відповісти
Как в концлагере.
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11.07.2022 11:38 Відповісти
добро пожаловать в гулаг .путин изобрёл машину времени.только она отправляет на один век назад
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11.07.2022 11:38 Відповісти
От чого люди прагнули тої росії ?
Щоб жерти баланду на розвалинах ?
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11.07.2022 11:39 Відповісти
мені - тарілку супу, тобі - кінську з****у! (с)
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11.07.2022 11:39 Відповісти
бонус пагаварить на рускам
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11.07.2022 11:41 Відповісти
Ну вот ето и есть рузкиймир. Радуйтесь кто его ждал. Кто то спрашивал чего хочет *****. Вот вам наглядный результат чего хочет ***** сделать со всей Украиной. Чтобы вся Украина была разрушена, а местные с промытыми мозгами необразованные люди за миску баланды хватались за любую работу в том числе с удовольствием ехали на Рашку подмывать рашистам жопы. А разейская пропаганда будет снимать фильмы показывая нищую Украину на фоне московского шика.
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11.07.2022 11:44 Відповісти
Сидять здорові, призовного віку чуваки і ниють, що окупанти їх погано годують... тьфу *****. Говноедьі.
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11.07.2022 11:50 Відповісти
У найближчому майбутньому кожен росіянин, який буде працювати на відбудові зруйнованого, отримає імпортні лапті та балалайку.
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11.07.2022 11:51 Відповісти
Більшість людей на відео - здорові молоді чоловіки. Яка може бути причина їм жити в окупації, окрім власної "ватності"? Я розумію, коли залишаються літні люди, які просто фізично не можуть ні захищати своє місто, ні втікти з нього. Але ж молоді хлопці... вони свідомо вибрали цей концтабір під назвою "русскій мір"
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11.07.2022 11:54 Відповісти
При цьому, я переконаний, у них був вибір записатися до того самого полку Азов і захищати місто. Не здивуюся, якщо хтось із них був корегувальником у кацапів або здавав позиції наших воїнів.
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11.07.2022 12:34 Відповісти
Я не можу такі новини читати, блдь.

Жили собі мирні люди, працювали, виховували дітей та онуків, відпочивали на природі, їздили на рибалку … прийшла орда та зруйнувала усе їхнє життя. А зараз примушує жити у цьому пеклі.

У мене зараз єдине бажання - це взяти автомат та вбити кацапа, потім ще і ще. Ще трохи і я не витримаю та піду на війну.
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11.07.2022 12:00 Відповісти
так! ти знаєш хто твій ворог і всієї України! а ці зомбі досі кохають руській мір))))
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11.07.2022 12:14 Відповісти
за пайку как диды на ватном лисоповале на колыме и могодане....мазахисты..и та блогерша...с ютуба)))
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11.07.2022 12:08 Відповісти
Там, поруч ,теж раділи каші,
Творці новітніх епосов,
Ви їх ще ,може, пам'ятайте,
Бійців із племені Азов.
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11.07.2022 12:11 Відповісти
так! наші герої знищили велику купу москаликів яких наразі собаки таскають по вулицям цвинтаря!
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11.07.2022 12:16 Відповісти
Доречі, а ви знаєте, що у цих чуваків зараз настав справжній комунізм? "с каждого по способности, каждому по потребности" (С) Ви подумайте, може їм не так вже і погано. Будда казав, що всі проблеми від бажання володіти непостійними речами (бабло, машина, хата). Прийшли кацапобуддісти і забеспечили неофітів стабільним і довічним - пайкою і киздюлями. Ще трохи і дзен познають вони.
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11.07.2022 12:27 Відповісти
зато "бесбіндєр". заодно і без житла, роботи та нормального життя.
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11.07.2022 13:07 Відповісти
А зевлада скільки платить? 200 грн в день. Так, поїсти й справді краще можна
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11.07.2022 13:10 Відповісти
Мечты сбываются, все справедливо. Вот только скоро осень, а там зима...
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11.07.2022 14:01 Відповісти
Щоб побачити "зиму" добавте на вiдео ще багаття з потрощених меблiв та валянки на ногах...Пайку рашисти точно не збiльшзбiльшать..
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11.07.2022 15:03 Відповісти
Валенки только особо отличившимся, остальные в лаптях скорее всего.
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11.07.2022 15:06 Відповісти
 
 