Мешканець Києва оббирав людей, обіцяючи влаштувати евакуацію із зони бойових дій та окупованих територій, - кіберполіція. ВIДЕО
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Фейкові оголошення про організацію перевезень з регіонів, де точаться бойові дії, 23-річний зловмисник розміщував на каналах у месенджері, вимагав передплату на карту, однак зникав, отримавши гроші.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу кіберполіції, зловмисника правоохоронці викрили спільно зі слідчими Дарницького управління поліції Києва.
Потенційних клієнтів чоловік переконував, що може організувати перевезення навіть із регіонів, що перебувають в окупації, зокрема із Маріуполя. Свої "послуги" фігурант оцінював від 5 до 17 тисяч гривень.
"За місцем проживання чоловіка працівники поліції провели обшук. Вилучено мобільні телефони та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.
Фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. Процесуальне керівництво здійснює Дарницька окружна прокуратура", - йдеться у повідомленні.
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