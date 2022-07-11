Мешканець Києва оббирав людей, обіцяючи влаштувати евакуацію із зони бойових дій та окупованих територій, - кіберполіція. ВIДЕО

Фейкові оголошення про організацію перевезень з регіонів, де точаться бойові дії, 23-річний зловмисник розміщував на каналах у месенджері, вимагав передплату на карту, однак зникав, отримавши гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу кіберполіції, зловмисника правоохоронці викрили спільно зі слідчими Дарницького управління поліції Києва.

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Потенційних клієнтів чоловік переконував, що може організувати перевезення навіть із регіонів, що перебувають в окупації, зокрема із Маріуполя. Свої "послуги" фігурант оцінював від 5 до 17 тисяч гривень.

"За місцем проживання чоловіка працівники поліції провели обшук. Вилучено мобільні телефони та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

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Фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. Процесуальне керівництво здійснює Дарницька окружна прокуратура", - йдеться у повідомленні.