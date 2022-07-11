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війна (56913) Київ (13837) шахрайство (676) кіберполіція (297)

Мешканець Києва оббирав людей, обіцяючи влаштувати евакуацію із зони бойових дій та окупованих територій, - кіберполіція. ВIДЕО

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Фейкові оголошення про організацію перевезень з регіонів, де точаться бойові дії, 23-річний зловмисник розміщував на каналах у месенджері, вимагав передплату на карту, однак зникав, отримавши гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу кіберполіції, зловмисника правоохоронці викрили спільно зі слідчими Дарницького управління поліції Києва.

Потенційних клієнтів чоловік переконував, що може організувати перевезення навіть із регіонів, що перебувають в окупації, зокрема із Маріуполя. Свої "послуги" фігурант оцінював від 5 до 17 тисяч гривень.

"За місцем проживання чоловіка працівники поліції провели обшук. Вилучено мобільні телефони та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Одещини викрила групу шахраїв, які збирали гроші нібито для ЗСУ, розсилаючи фальшиві листи від посадовців

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. Процесуальне керівництво здійснює Дарницька окружна прокуратура", - йдеться у повідомленні.

Автор: Анна Судак
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Тут не просто шахрайство - тут мародерство під час війни!
Ну й законодавство!
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11.07.2022 12:19 Відповісти
Люди у відчаї збирали останні копійки, щоб врятувати рідних!
За зраду і мародерство на час війни треба повернути смертну кару!
В тому числі, за розкрадання гуманітарної і волонтерської допомоги.
Звіти про страти публікувати!
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11.07.2022 13:11 Відповісти
Покажіть морду! Цю погань має бачити і знати вся країна!
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11.07.2022 12:43 Відповісти
ВОНО заслужило На СМЕРТЬ!!!
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11.07.2022 14:33 Відповісти
 
 