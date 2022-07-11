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Український воїн читає вірш під артобстрілом: "Хай шлях - до раю, пекла чи полону - усе пройди і винести зумій". ВIДЕО

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В мережі опублікований відеозапис, на якому, перебуваючи під обстрілом, український воїн читає вірш.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі боєць розповідає вірш Василя Стуса.

"Терпи, терпи - терпець тебе шліфує,
сталить твій дух - тож і терпи, терпи.
Ніхто тебе з недолі не врятує,
ніхто не зіб'є з власної тропи.
На ній і стій, і стрій - допоки скону,
допоки світу й сонця - стій і стій.
Хай шлях - до раю, пекла чи полону -
усе пройди і винести зумій.
Торуй свій шлях - той, що твоїм назвався,
той, що обрав тебе навіки вік.
До нього змалку ти заповідався
до нього сам Господь тебе прирік".

Під час декламування снаряди щонайменше двічі вибухають поблизу.

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Автор: Сергій Яковенко
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Мой любимый украинский стих.
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11.07.2022 12:14 Відповісти
і навіть ці слова не можеш українською писати ???? пи..ць просто
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11.07.2022 12:16 Відповісти
Можу, але не на часі
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11.07.2022 12:22 Відповісти
Коли настане ТОЙ час ?
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11.07.2022 19:25 Відповісти
Нехай Боже береже всіх наших Героїв, а чорт забере всіх лаптеногіх до себе у пекло! Слава Україні !!
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11.07.2022 12:18 Відповісти
Героям Слава!
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11.07.2022 12:33 Відповісти
самогіпноз психіки
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11.07.2022 12:56 Відповісти
Олександр Олесь

Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Довіку тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З ******* в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
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11.07.2022 13:02 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
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11.07.2022 14:32 Відповісти
 
 