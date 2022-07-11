Український воїн читає вірш під артобстрілом: "Хай шлях - до раю, пекла чи полону - усе пройди і винести зумій". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому, перебуваючи під обстрілом, український воїн читає вірш.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі боєць розповідає вірш Василя Стуса.

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"Терпи, терпи - терпець тебе шліфує,

сталить твій дух - тож і терпи, терпи.

Ніхто тебе з недолі не врятує,

ніхто не зіб'є з власної тропи.

На ній і стій, і стрій - допоки скону,

допоки світу й сонця - стій і стій.

Хай шлях - до раю, пекла чи полону -

усе пройди і винести зумій.

Торуй свій шлях - той, що твоїм назвався,

той, що обрав тебе навіки вік.

До нього змалку ти заповідався

до нього сам Господь тебе прирік".

Під час декламування снаряди щонайменше двічі вибухають поблизу.

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