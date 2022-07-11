Український воїн читає вірш під артобстрілом: "Хай шлях - до раю, пекла чи полону - усе пройди і винести зумій". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опублікований відеозапис, на якому, перебуваючи під обстрілом, український воїн читає вірш.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі боєць розповідає вірш Василя Стуса.
"Терпи, терпи - терпець тебе шліфує,
сталить твій дух - тож і терпи, терпи.
Ніхто тебе з недолі не врятує,
ніхто не зіб'є з власної тропи.
На ній і стій, і стрій - допоки скону,
допоки світу й сонця - стій і стій.
Хай шлях - до раю, пекла чи полону -
усе пройди і винести зумій.
Торуй свій шлях - той, що твоїм назвався,
той, що обрав тебе навіки вік.
До нього змалку ти заповідався
до нього сам Господь тебе прирік".
Під час декламування снаряди щонайменше двічі вибухають поблизу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Довіку тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З ******* в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!