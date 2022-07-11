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В Харкові військові затримали поліцейського, що вимагав у водія 300 гривень. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В Харкові військові затримали поліцейського, що вимагав у водія 300 гривень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис затримання опублікований у соцмережах. Автори публікації стверджують, що водій після вимагання поскаржився на поліцейського військовим, які були неподалік. Реакція бійців була миттєвою. Поліцейский за кілька хвилин вже був у кайданках.
"У Харкові на посту поліцейські вимагали 300 грн у водія, але тут поряд проїжджали військові, тому прийшла миттєва карма", - йдеться у коментарі до запису.
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Топ коментарі
+63 Stepan Ivanoff
показати весь коментар11.07.2022 12:54
+60 FT FT
показати весь коментар11.07.2022 13:05
+54 Бруно Адольфович
показати весь коментар11.07.2022 12:57
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Будь ласка, зачекайте...
Это как Шура Балаганов:
-я машинально!
2)я не задавался вопросом:"больше платить чтоб не брали"
1. Платити треба багато, щоб йшли мотивовані професіонали\люди з розумом, а не дибіли, які більше нічого не вміють.
2. Карати треба за хабарі і т.п. Найголовніше - НЕВІДВОРОТНЕ має бути покарання а не те, наскільки жорстке. Скажімо, за хабар у 1000 грн можна і не садити - звільнити і унеможливити займати посади держслужбовця. Тоді швидко відсіяться нечесні люди.
Хто ж зарплати побори керівництва віддавати хоче.
Де ділось це лайно?!
уверен, что и до них руки дойдут.....
///
видео 2014 года !!!
но пересматриваю периодически !!!
https://youtu.be/BpBdYAhOM5o
и потом,если бы там стояло пару экипажей полиции,то военные тоже были бы такими борзыми,у тех тоже оружие?
Війна, *****, робить свою чорну справу.
Таку нечисть можна прирівняти до мародера у воєнний час
Щойно їх прибрали ручками арсенчика все покурвилось.
Для дискредитації поліції вцілому? Зараз це ніби не на часі.
Є живий свідок - напише заяву .
Якщо кошти найдуть - і це не доказ ?
А якщо з тобою менти "підзароблять"
А дальше, если мы живем в правовом государстве, или хотя бы хотим им стать, полицейского должны отпустить и глубоко извиниться, потому что абсолютно никаких доказательств его противоправных действий не предьявлено, кроме того, что какой то случайный пассажир ткнул в него пальцем, а неизвестным лицам в камуфляже должен быть суд или трибунал, смотря кем они являются...
А если нет, то готовимся, что каждый человек с ружжом теперь имеет право вершить самый справедливый суд исходя из революционной целесообразности и собственного понимания справедливости, не отходя от кассы АЗС, магазина, банка или где еще не пропустят без очереди, или в ЖЕКе, поликлинике, исполкоме требуя справку и т.д..... да в принципе и в споре с соседом за забор, межу, мусор.... чего уж мелочится...
Слава Богу, слава Україні.
Рано радуетесь!
На 100% уверена, что против ТРОшников, которые так быстро среагировали, зеленая влада откроет справы и они будут виноваты в "превышении полномочий, нападении на представителей власти при исполнении с использованием огнестрельного оружия и нанесением тяжких телесных", а менты будут потерпевшими...