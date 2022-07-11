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В Харкові військові затримали поліцейського, що вимагав у водія 300 гривень. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В Харкові військові затримали поліцейського, що вимагав у водія 300 гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис затримання опублікований у соцмережах. Автори публікації стверджують, що водій після вимагання поскаржився на поліцейського військовим, які були неподалік. Реакція бійців була миттєвою. Поліцейский за кілька хвилин вже був у кайданках.

"У Харкові на посту поліцейські вимагали 300 грн у водія, але тут поряд проїжджали військові, тому прийшла миттєва карма", - йдеться у коментарі до запису.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано прикордонника, який вимагав $10 тис. за незаконний виїзд з України, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+63
позорище, конец июня они получили по 60 000+

Это как Шура Балаганов:

-я машинально!
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11.07.2022 12:54
+60
Это вам ответ, на вопрос сколько нужно дать мусорам и чиновникам зарплату чтобы они больше не воровали. А никогда они не перестанут воровать хоть по мильйону им зарплату плати. Потому что вор есть вор. И он никогда не пройдет мимо кошелька даже с полными карманами денег.
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11.07.2022 13:05
+54
Не поліцейський а мусор, називайте речі своїми іменами. Патрульна поліція України це суцільне ОЗУ під керівництвом Жукова. ЗСУ баронять державу а ця падаль, шакали займаються здирництвом на дорогах. Дегенерата Жукова-шокера потрібно давно гнати, аваківський ставленик. Потрібно щоб ЗСУ провели реформу в цієї ганебній установі. Розсадник зрадників, хабарників, садистів і мразот.
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11.07.2022 12:57
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бачив вчора. мусор скавучав, як той швайнехунд, що у полон попав
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11.07.2022 12:53 Відповісти
Він думав шо то навчання ?😂
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11.07.2022 12:55 Відповісти
Звідки не візьмись поліцаю прилетіла звиздюлина.
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11.07.2022 12:54 Відповісти
Ще на Банковій д"Єрмак з Татаровим чекають!
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11.07.2022 13:28 Відповісти
ха, але Банкова не чекає, ОП не спить, вони все зроблять щоб мордою в багні не лежати, їм легше цілу країною в багно зажгнати.
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11.07.2022 23:16 Відповісти
всратих 300 гривень доводять людину до такого сорому🤢🤮
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11.07.2022 12:54 Відповісти
позорище, конец июня они получили по 60 000+

Это как Шура Балаганов:

-я машинально!
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11.07.2022 12:54 Відповісти
Это вам ответ, на вопрос сколько нужно дать мусорам и чиновникам зарплату чтобы они больше не воровали. А никогда они не перестанут воровать хоть по мильйону им зарплату плати. Потому что вор есть вор. И он никогда не пройдет мимо кошелька даже с полными карманами денег.
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11.07.2022 13:05 Відповісти
1)ментами работают разные люди

2)я не задавался вопросом:"больше платить чтоб не брали"
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11.07.2022 13:17 Відповісти
але час від часу розгортається ціла дискусія, коли чиновникам треба підняти собі зарплату, мовляв, як мені мало платять то я просто змушений брати хабарі. То такім не місце у владі.
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11.07.2022 23:17 Відповісти
Це не зовсім правильний підхід.
1. Платити треба багато, щоб йшли мотивовані професіонали\люди з розумом, а не дибіли, які більше нічого не вміють.
2. Карати треба за хабарі і т.п. Найголовніше - НЕВІДВОРОТНЕ має бути покарання а не те, наскільки жорстке. Скажімо, за хабар у 1000 грн можна і не садити - звільнити і унеможливити займати посади держслужбовця. Тоді швидко відсіяться нечесні люди.
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11.07.2022 13:22 Відповісти
вони не дибіли, вони злочинці і вони багато чого вміють. А покарання за корупцію має залежати від посади і від можливої шкоди для держави. Маю на увазі, якщо рядовий поліціант хабар вимогає - однозначно мордою в пісок і на виліт з роботи. А якщо міністр або голова ОП торгує державними посадами це вже набагато більша небезпека і шкода державі, на пожиттєве тягне.
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11.07.2022 23:22 Відповісти
Все дуже просто... Хіба десь ділось те керівництво, що вимагає у них гроші кожен день? Хіба змінився ланцюг мєнт - керівництво - депутат - гнуснявий?!!?
Хто ж зарплати побори керівництва віддавати хоче.
Де ділось це лайно?!
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11.07.2022 18:17 Відповісти
Пока Монастырский с Геращенко обсуждают в соцсетях проблемы мирового уровня, к которым не имеют никакого отношения, военные вместе с водилами задерживают очередного решалу вопросов в милицейских( полицейских) погонах...
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11.07.2022 12:57 Відповісти
Не поліцейський а мусор, називайте речі своїми іменами. Патрульна поліція України це суцільне ОЗУ під керівництвом Жукова. ЗСУ баронять державу а ця падаль, шакали займаються здирництвом на дорогах. Дегенерата Жукова-шокера потрібно давно гнати, аваківський ставленик. Потрібно щоб ЗСУ провели реформу в цієї ганебній установі. Розсадник зрадників, хабарників, садистів і мразот.
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11.07.2022 12:57 Відповісти
Треба проводити реформу з самого верху,а не в проміжній ланці.Саме зверху корупція спускається на низові рівні.Це спрут,і відрізати треба голову,а не ногу.
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11.07.2022 14:08 Відповісти
У бонетвика немає голови. У нього гнусавий качан капусти виріс на тому місті.
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11.07.2022 20:42 Відповісти
до того ж, продовжуе відмовчуватись https://t.me/marshalvdv
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11.07.2022 16:33 Відповісти
Даже интересно, какие дибилы поставили лайк под этим высером?
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11.07.2022 19:56 Відповісти
Отак, жорстко, треба всю гидоту чистити, бо в нас її дуже забагато.
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11.07.2022 12:58 Відповісти
treba takie reidi robitj postajanno i po vse kraine...
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11.07.2022 12:59 Відповісти
а потом еще получит участника боевых действий.
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11.07.2022 13:00 Відповісти
Які ж мусора жалюгідні.
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11.07.2022 13:00 Відповісти
стаж 30 лет категория В, и пару миллионов км за плечами. мне ни разу без причины не выписали штраф. никогда не давал взятки из принципа. в казахстане и засрашке -да, было, и провокации, и подставы. у нас - нет. не нарушайте, не будет проблем.
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11.07.2022 13:11 Відповісти
Не, ну а с другой стороны: у водилы есть 300 гривен, а у полицая - нет. Абыдна жи ж!
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11.07.2022 13:00 Відповісти
Ото нехай пан Монастирський займається своїми підлеглими та правопорядком, а не влаштовує із себе великого політика.
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11.07.2022 13:02 Відповісти
Накуй їх усіх ! Оцих монастирських зеленських, дєрмаків !!! Накуй за кораблем ! ТІЛЬКИ ЗСУ !!! Слава Богу ! Бережи нашу армію !!!
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11.07.2022 18:03 Відповісти
Вот такие гниды и ждут прихода окупантов которые им разрешат грабить и унижать население.
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11.07.2022 13:02 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏 Браво! Оце і є попередження для щурів, які вважають, що "війна все спише"! Не спише! Лише покарання відбудеться швидше і буде жорсткішим!
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11.07.2022 13:02 Відповісти
Один конкретний випадок нічого не вирішить в країні,наскрізь пронизаній корупцією.Треба,щоб такі хлопці завітали в Раду,до кабінету Міністрів,до Генеральної прокуратури,до СБУ, НАБУ,ДБР,Верховного суду...Тоді може побачимо справжні реформи.
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11.07.2022 14:15 Відповісти
Про ОПУ забув чи навмисно минув щоб коріння залишилося на розплід?
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11.07.2022 20:44 Відповісти
Да как бы еще бойцов не обвинили в превышении полномочий и неподчинении. У НАС всё может быть.
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11.07.2022 14:27 Відповісти
ну всу в подчинении у копов никогда не находились и наверное никогда(надеюсь) не будут, действовать в военное время с мародерами(а я думаю приравнять можно, вымогательство или воровство разница невелика), имеют право максимально жестко, надеюсь благодаря огласке, дело не замнут, и как минимум эти два ****** будут искать себе новую работу и заодно профессию, потому как я и в мирное время не знаю куда пойти профессиональному вымогателю взяток, при условии что погонов и званий у них больше никогда не будет, а вот что наказание, без особого контроля общественностью, может не зайти дальше выговора, так это факт, мусарилы с большими погонами, всегда прикрывают мусарил с маленькими, там же четкая субординация и иерархия, человек знакомый с системой вам за пол минуты распишет эти конкретные 300 гривен от взяткобрателя до начальника полиции областного уровня
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11.07.2022 17:21 Відповісти
Куди поскаржитись, щоб вояки заїхали на Банкову і дали там декільком (взагалі то - усім) киздюлів?
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11.07.2022 13:05 Відповісти
кое кому пора приготовиться......
уверен, что и до них руки дойдут.....
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11.07.2022 13:06 Відповісти
больше всего предателей на оккупированных именно среди мусоров..., потому что берут туда всех без разбору, лишь бы в штанах был...
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11.07.2022 13:08 Відповісти
Ще б у такий спосіб нашу корумповану верхівку навчити хорошим манерам 🙄
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11.07.2022 13:09 Відповісти
а бывают и нормальные гаишники ))))
///
видео 2014 года !!!
но пересматриваю периодически !!!

https://youtu.be/BpBdYAhOM5o

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11.07.2022 13:16 Відповісти
у этих придурков надо было сразу вызнавать, кому из руководителей они потом заносят хабар, без "крыши" вышестоящего такое вряд ли бы происходило
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11.07.2022 13:18 Відповісти
я конечно не знаю деталей,но как на мой взгляд,бить морду,заковывать в наручники а потом задавать вопросы и выяснять в чём дело,не правильно...
и потом,если бы там стояло пару экипажей полиции,то военные тоже были бы такими борзыми,у тех тоже оружие?
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11.07.2022 13:21 Відповісти
Точно так же. Менты храбрые только против безоружных, и меньших числом. Против военных, даже если их меньше - а тут видно, что не просто какие-то тела в камуфле, а реальные бойцы - менты зассут в любом количестве. Потому что в случае любого замеса - военные держатся друг друга, и на подмогу быстро приедут, а вот у ментов такого не будет.
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11.07.2022 13:36 Відповісти
Таких 70 процентов. Беда в том,что НИ ХЕРА ЕМУ НЕ БУДЕТ.
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11.07.2022 13:22 Відповісти
Как бы еще бойцов не обвинили за "покушение на убийство".
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11.07.2022 14:29 Відповісти
Рефлексы - это сила сильная, почти неубиваемая. Ну разве что только с хозяином рефлекса
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11.07.2022 13:26 Відповісти
тих мусорських тварей треба було прям там порішити, народ останні гроші на армію донатить, ці потвори за старе беруться, щє підари і зп отримують. А потім ті гандони охоче переходять на сторону русонацистів
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11.07.2022 13:27 Відповісти
Якісь двоякі відчуття. Дуже б не хотілось, щоб військові застосовуючи зброю робили розборки з поліцією, але ж і надавати триндюлєй цьому хабарнику теж треба було.

Війна, *****, робить свою чорну справу.
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11.07.2022 13:27 Відповісти
Все по закону - це громадське затримання.
Таку нечисть можна прирівняти до мародера у воєнний час
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11.07.2022 13:28 Відповісти
Что бы надеть наручники на всех взяточников и казнокрадов в стране армии будет мало.
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11.07.2022 13:31 Відповісти
Як казав один ,,класік" мусора не люди. ЦЕЙ кусок говна своїй самкі на щось збирав. Курва.😡
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11.07.2022 13:32 Відповісти
Все ж таки, грузинки робили акцент на етиці в роботі поліцейського, на честь та чесність.
Щойно їх прибрали ручками арсенчика все покурвилось.
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11.07.2022 13:34 Відповісти
Мєнти беруть, і це правда.
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11.07.2022 13:41 Відповісти
Для чого таке викладувать? Поліцейському нічого не буде, бо вина його не буде доведена.

Для дискредитації поліції вцілому? Зараз це ніби не на часі.
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11.07.2022 13:44 Відповісти
Як недоведена ?
Є живий свідок - напише заяву .
Якщо кошти найдуть - і це не доказ ?
А якщо з тобою менти "підзароблять"
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11.07.2022 15:34 Відповісти
З цього випливає висноаок － потрібно відкладати грщі на хабар, але так, щоб хоч у однієі купюри були записані номери, Тоді будуть докази вини залізобетонні😂😀
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12.07.2022 09:13 Відповісти
Може й не доведена, але виховна робота проведена....
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12.07.2022 09:11 Відповісти
Військовим респект-таке лайно потрібно нещадно нищити...
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11.07.2022 13:49 Відповісти
прикол в том что сядут скорее всего за нападение на полицию так как полиция и армия не имеют равных полномочий то етсь тут на гражданке военный никто
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11.07.2022 15:19 Відповісти
Ех Шура Шура, маленький человек,не дотягнув до виборів, а там потім по кишеням по 3000000000 млн розпачковують.
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11.07.2022 14:20 Відповісти
оці менти (бо поліцією вони так й не стали) отримують захмарну зарплату за те,що знаходяться поблизу фронта.А меж тим вони НІЧИМ не ризикують,тому шо їх та нас,цівільних,захищає армія та добровольці.Зарплата захмарна не стала перешкодою для продовження "ментования".тобто хабарі та перебільшення влади. Нажаль,це стосується не тільки оцих тіл. що попали на відео під роздачу. а це продовження цілой сістеми. Й не тільки ментів. але й таможенніків, податківців та інших..Встає питання "в повний ріст"- А чи є діючими подвишення зарплатні що силовікам (які поза прямими бойовими діями,але крім рятувальників), що іншим правоохоронним та податковим??? Може з них достатньо буде те,що вони не на фронті? А до речи,чи незабагато працівників прокуратур,займающихся розслідуваннями війскових злочинів знаходяться в Київі та інших далеких від боййових містах? Може за краще буде перкинути переважну більшисть ментів та робітників прокуратур в сіри зони,для прискорення розслідувань .та попередження злочинів?
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11.07.2022 14:21 Відповісти
Фу,позорник
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11.07.2022 14:31 Відповісти
Чому разом з тим "поліцейським" не поклали чоловіка який хабар давав? В Хабарництві винні обидва, той хто дає і той хто отримує) Якщо, ж той відмовлявся а поліцейський вимагав то це інша справа. Подолання корупції лежить не тільки в межах кримінального кодексу, а ще й в культурній площині. Виховувати треба в собі нульову толерантність к корупції, халяві та в порушенні установлених в суспілсьтві правил. Не здав сесію, не можешь вивчити предмет н..... уй з універу, не можешь скласти іспит на право керування транспортним засобом не маешь прав і так далі. Порушив правила дорожнього руху - в касу і сплатив штраф державі.
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11.07.2022 14:43 Відповісти
Молодці військові. Раз-два і нема питань!
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11.07.2022 14:46 Відповісти
завысили полномочия в три раза так копы выше как и с выдачей повесток треш беспредел
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11.07.2022 15:18 Відповісти
Мєнта-хабарника треба відправити на нуль... Хоча ні, нахєра там нашим захисникам таке щастя, здасть при першій нагоді. Краще помножити зразу на нуль!
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11.07.2022 15:19 Відповісти
На этом видео, я вижу нападение группы неизвестных вооруженных лиц в камуфляже на полицейского находящегося при исполнении обязанностей. Притом, что полицейский вполне мог законно применить оружие. Конечно, будь полицейских побольше, неизвестные лица не рискнули бы незаконно применять силу, но хочется же и прославиться под видеосьемку.
А дальше, если мы живем в правовом государстве, или хотя бы хотим им стать, полицейского должны отпустить и глубоко извиниться, потому что абсолютно никаких доказательств его противоправных действий не предьявлено, кроме того, что какой то случайный пассажир ткнул в него пальцем, а неизвестным лицам в камуфляже должен быть суд или трибунал, смотря кем они являются...
А если нет, то готовимся, что каждый человек с ружжом теперь имеет право вершить самый справедливый суд исходя из революционной целесообразности и собственного понимания справедливости, не отходя от кассы АЗС, магазина, банка или где еще не пропустят без очереди, или в ЖЕКе, поликлинике, исполкоме требуя справку и т.д..... да в принципе и в споре с соседом за забор, межу, мусор.... чего уж мелочится...
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11.07.2022 15:23 Відповісти
Мабуть на твоїй батьківщині - Московії все б так і відбулось, а в Україні всі мешканці добре знають хто такі працівники МВС, СБУ, судів та прокуратури і також знають чим вони відрізняються від бійців ЗСУ....
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11.07.2022 17:01 Відповісти
Мне интересно после сей гнили которое брало деньги с людей куда отправится ? Уволят и все и пожурят ? Если отпустят то им на это наплевать.потому и берут..
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11.07.2022 15:31 Відповісти
Понизити в званні до помічника сапера
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11.07.2022 15:41 Відповісти
Ты смотри сколько защитников мусорья в коментах вылезло, видимо члены семей мусорских. Это отребье человеческое дискредитировано изначально, и ниже уже некуда. Этим ****** подонкам ежемесячно платят сейчас в тылу полные карманы бабок, такие как мне и не снились, а меня и таких как я самозанятых людей которые концы с концами сейчас едва сводят "щипают как гусей и доят как коров", и открыто об этом заявляют! Хотя все до единого эти твари сдают оружие и стают колаборационистами. как только попадают к врагу, тоесть по умолчанию это все потенциальные враги и предатели!
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11.07.2022 16:46 Відповісти
****** шакал в форме полиции --- пенсионэры с 4000грн армии нашей помогают кто чем может . с переселенцами делятся картошкой и хлебом . а такие твари с немаленькой зарплатой ..колядуют.. на трассе . а ведь подьем этого бабла идет наверх самой ..честной.. зеленой власти --- спасибо парням зсу что эту гниду положили ****** в землю . но сколько таких ..полицейских.. наполняют карманы своему начальству . просто ганьба
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11.07.2022 16:49 Відповісти
СУПЕР , мєнти гнилі прівєт Монастирському і Зе владі 🤣
Слава Богу, слава Україні.
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11.07.2022 17:45 Відповісти
Браво ЗСУ !!! ТІЛЬКИ АРМІЯ МОЖЕ НАВЕСТИ ПОРЯДОК !!!
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11.07.2022 17:55 Відповісти
Я про це недавно писав.Що влада неконтролює ситуацію в плані зачистки країни на період війни від всієї погані.А хлопці сотні тисяч провернуться.І це тільки просто епізод.Уявіть що буде після війни с депутатами хабарниками і іншими які не розуміють що хлопці пройдуть пекло і нікого і нічого не бояться !
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11.07.2022 18:26 Відповісти
Радуетесь мгновенно установленной справедливости?
Рано радуетесь!
На 100% уверена, что против ТРОшников, которые так быстро среагировали, зеленая влада откроет справы и они будут виноваты в "превышении полномочий, нападении на представителей власти при исполнении с использованием огнестрельного оружия и нанесением тяжких телесных", а менты будут потерпевшими...
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11.07.2022 18:34 Відповісти
ЗАССУТ😂！
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12.07.2022 09:16 Відповісти
За такие деньги можно нанимать копов из Британии и США. А так же гос. чиновников начиная с начальника ЖЭКа и выше.
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11.07.2022 19:05 Відповісти
Було б не зайве заїхати на блокпост у Коблево (на трасі між Одесою та Миколаєвом) де мусора занадто вільно себе почувають. Прям як в старі часи де багато з них буквально озолотилися.
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11.07.2022 20:49 Відповісти
Потрібно було показово і жорстоко розбити морду, а потім змусити зїсти ті гроші!
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11.07.2022 21:07 Відповісти
"Служить и защищать" Красиво звучит, но не про нас. (вздыхает) Наверное мы прокляты (удручённость)
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11.07.2022 21:38 Відповісти
Тільки такі хлопці(військові) можуть дати лад у нашій державі. І нехай так буде!!!
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11.07.2022 21:43 Відповісти
Стільки хейту в коментах, може воно й потрібно, але треба дивитись на причину. От куди воно пішло служити? Є багато інстанцій: ЗСУ, ДСНС, Нацполіція, СБУ, ДПСУ, НГУ. Воно пішло служити в Нацполіцію, хоча заробітня плата там така ж сама, як і в інших структурах приблизно. Для чого? Для того, щоб рубати бабло, а не служити українському народові, йому байдуже на ставлення суспільства до нього, йому потрібні бабки. Немає іспиту, нормального людського іспиту, немає народного контролю, немає державної пропаганди, самі собі створили злодіїв у запозичених російських серіалах, самі назвали їх мусорами, а тепер дивуєтесь. Вони і не будуть правильними, поки ви самі не почнете від них того вимагати, поки самі не почнете вирішувати питання законно. Служба у Нацполіції може бути престижною. Тільки для цього треба жопу з крісла підняти і реформувати, а не сидіти і чекати, поки воно працює так, як є. Це стосується не тільки начальства, але й народу, який має гідність відстоювати своє право
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12.07.2022 17:53 Відповісти
Добре наші хлопці з ВСУ кажуть: після нашої перемоги, зброю не здаємо, а їдемо до Києва ставити запитання до Верховної ради і наводити порядок з покидьками, на подобі цього поліцая....
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14.09.2022 17:31 Відповісти
 
 