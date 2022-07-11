У передвиборчому відеоролику Трасс обіцяє забезпечити поразку Путіна в Україні. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка вступила в перегони за крісло прем'єра, у передвиборчому ролику заявила, що має "чітке бачення майбутнього" і зможе підхопити справи на Даунінг-стріт слідом за нинішнім лідером країни Борисом Джонсоном "без розгойдування".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.нет.

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За її словами, країні потрібен лідер із багатим досвідом, який включиться в роботу з першого дня, "чи то в забезпеченні поразки Путіна в Україні, чи в стимулюванні економіки".

Вона нагадала, як на посаді очільниці МЗС "допомагала керувати міжнародною реакцією на війну Путіна в Україні та ввела жорсткий пакет санкцій, що очолив світову реакцію, завдавши справжнього болю Путіну та Кремлю".

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"Як прем'єр, я керуватиму урядом, відданим основним консервативним принципам: низьким податкам, жорсткому контролю над витратами та зростанню економіки. Я маю на увазі те, що говорю, і даю тільки ті обіцянки, які можу виконати", - заявила вона.

Трасс запевнила, що на посаді прем'єра "вичавить" максимум із Brexit, розбереться з проблемами, що виникли у відносинах із Північною Ірландією, а також займеться іншими актуальними питаннями. Міністерка додала, що на Даунінг-стріт, 10 "потрібне чітке та рішуче лідерство".

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади лідера Консервативної партії через урядову кризу. Він залишиться прем'єром орієнтовно до осені: влітку відбудуться вибори нового лідера консерваторів, а нового прем'єра призначать на з'їзді партії у жовтні.

9 липня від участі в перегонах відмовився Бен Уоллес - міністр оборони та один із найзапекліших прихильників України на Заході.

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Увечері 10 липня Ліз Трасс розпочала боротьбу за посаду прем'єра.