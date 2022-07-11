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У передвиборчому відеоролику Трасс обіцяє забезпечити поразку Путіна в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка вступила в перегони за крісло прем'єра, у передвиборчому ролику заявила, що має "чітке бачення майбутнього" і зможе підхопити справи на Даунінг-стріт слідом за нинішнім лідером країни Борисом Джонсоном "без розгойдування".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.нет.

За її словами, країні потрібен лідер із багатим досвідом, який включиться в роботу з першого дня, "чи то в забезпеченні поразки Путіна в Україні, чи в стимулюванні економіки".

Вона нагадала, як на посаді очільниці МЗС "допомагала керувати міжнародною реакцією на війну Путіна в Україні та ввела жорсткий пакет санкцій, що очолив світову реакцію, завдавши справжнього болю Путіну та Кремлю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На посаду лідера британських консерваторів претендують уже дев'ятеро людей

"Як прем'єр, я керуватиму урядом, відданим основним консервативним принципам: низьким податкам, жорсткому контролю над витратами та зростанню економіки. Я маю на увазі те, що говорю, і даю тільки ті обіцянки, які можу виконати", - заявила вона.

Трасс запевнила, що на посаді прем'єра "вичавить" максимум із Brexit, розбереться з проблемами, що виникли у відносинах із Північною Ірландією, а також займеться іншими актуальними питаннями. Міністерка додала, що на Даунінг-стріт, 10 "потрібне чітке та рішуче лідерство".

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади лідера Консервативної партії через урядову кризу. Він залишиться прем'єром орієнтовно до осені: влітку відбудуться вибори нового лідера консерваторів, а нового прем'єра призначать на з'їзді партії у жовтні.

9 липня від участі в перегонах відмовився Бен Уоллес - міністр оборони та один із найзапекліших прихильників України на Заході.

Також читайте: Наступна конференція з відновлення України пройде в 2023 році у Лондоні

Увечері 10 липня Ліз Трасс розпочала боротьбу за посаду прем'єра.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+30
І в кінці промови додала
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11.07.2022 13:13
+27
У нее яиц больше, чем во всей Германии и Франции вместе взятых
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11.07.2022 13:09
+25
Британская русофобия заслуживает особого уважения !!!
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11.07.2022 13:22
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У нее яиц больше, чем во всей Германии и Франции вместе взятых
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11.07.2022 13:09 Відповісти
Сестра Бориса ?
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11.07.2022 13:12 Відповісти
По її діях хуже
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06.09.2022 15:15 Відповісти
І в кінці промови додала
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11.07.2022 13:13 Відповісти
КРАСІВОЄ
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11.07.2022 21:01 Відповісти
Нехай Бог допомагає пані Трасс
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11.07.2022 13:14 Відповісти
чому британці такі однакові ?
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11.07.2022 14:55 Відповісти
Британская русофобия заслуживает особого уважения !!!
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11.07.2022 13:22 Відповісти
Изысканная английская русофобия
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11.07.2022 21:02 Відповісти
Де ж нам знайти таку Лізу?
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11.07.2022 13:23 Відповісти
Поранення, травми (і психологічні теж) впливають на склад хромосом. Доведено наукою. Постколоніальне, а отже, посттравматичне суспільство, живе зі спотвореним травмою ДНК. Тобто ці травми відобразилися на генетичному рівні. Ось чому в Україні ще не було жодного замаху на владних зрадників (шефір не щитається). Бандера чи Шухевич напевно б не церемонились. Уроаїнцям хоч деякий час треба пожити українцями, щоб прийти до тями.
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11.07.2022 13:35 Відповісти
Маргарет Тэтчер еще в начале 80х сказала, что разсия через 30 лет превратится в поставщика сырья для цивилизованных стран, и свалку отходов, а для этих функций там достаточно 35 млн шт населения.
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11.07.2022 13:24 Відповісти
І при цьому вмовляла Україну не виходити з сесесеру. Рудимент імперського мислення.
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11.07.2022 13:36 Відповісти
Просто роzzія тоді звалася ,,СССР,,а Україна була окупована руснею у 1920році,та насильно включена до складу ручні у 1922
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11.07.2022 13:58 Відповісти
Ліз Трасс-респект...
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11.07.2022 13:31 Відповісти
Слава Україні!!
Слава Nації!!!!
roZZia idi na ****))))
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11.07.2022 13:56 Відповісти
гарно співає, як перед виборами)))
щож, поживемо - побачимо, хоч хочеться вірити і сподіватись
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11.07.2022 14:10 Відповісти
передвиборчии треш -- треба слідкувати за діями
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11.07.2022 14:24 Відповісти
Ліз треба бути більш дінамічнішій в кадрі, жіночнішей. Так вона себе не продасть.
Ну і так, волосся)
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11.07.2022 14:32 Відповісти
так само не любили в самій Великобританії Маргарет Тетчер...але називали "залізна леді"
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11.07.2022 14:40 Відповісти
Гуд.
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11.07.2022 16:56 Відповісти
Умеют же снять, понимаешь, чтобы проняло.
Могла бы просто сказать "Я вам ничего не должна".
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11.07.2022 17:54 Відповісти
До осени всё равно рулит Борис Джонсон.
Успехов ему возглавить НАТО !
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11.07.2022 17:55 Відповісти
Нажаль кацапи таки найшли рішення Бориса Джонсона відправити у відставку,
грощі і донині мають владу у політикумі багатьох країн Заходу
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11.07.2022 19:57 Відповісти
Хочется верить, всем её обещаниям, надеюсь, она не балаболка, а порядочная женщина, обещает - значит сделает. Не то, что наше трепло, наобещал золотые горы, а в итоге......0!
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11.07.2022 22:32 Відповісти
Простіше було би, якби Борис Джонсон не піддавався на роздутий з порожнього місця скандал, а
залишився на посаді прем'єр-міністра.
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12.07.2022 03:42 Відповісти
 
 