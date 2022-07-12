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Автори культового мультфільму "Масяня" опублікували серію про напад Китаю на Росію. ВIДЕО
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Автори культового мультфільму "Масяня" опублікували серію про напад Китаю на Росію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, епізод, присвячений цій темі, називається "Санкт-Мариубург". Через події, що відбуваються у мультфільмі, автори проводять паралелі з російсько-українською війною та використовують на інший манер російські пропагандистські наративи.
Приміром, у виступі мультиплікаційного китайського лідера говориться про те, що ніяких росіян немає - це "смесь татар с угорцами, у них вся культура ворованная, а язык - это исковерканный украинский".
Топ коментарі
+76 18c49ed2
показати весь коментар11.07.2022 14:47
+75 Иван Петров d4225322
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+60 Харьков Сумской
показати весь коментар11.07.2022 14:40
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Будь ласка, зачекайте...
Той страшний момент, коли раптом згоден с тим, що робить Китай. І маєш трабли з осуждєнієм
русня не поймет, за что им может и должно прилететь !!!
если забирая трупы своих сыновей, убитых в Украине, мамашки проклинают не *****, бросившее их детей в мясорубку, а украинцев, защищающих свой дом и своих детей... и посмевших убить асвабадителей..
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)
надеюсь, что и в случае с раской федераской они не изменят своим славным традициям, ибо для кацапа, за все то, что они сотворили, быстрая смерть, это подарок Господа, которого они не достойны......
тільки там на раші він не прокатить
для того, щоб вони зрозуміли нас, потрібно щоб китай реально розхреначив растральні колони та ісакій
і я чесно їм бажаю зрозуміти це - на власній шкірі
Пс - я дивився масяню ще в 90х.
2. Рашикам тупо по#yu. Їх не пройняв ні ковідний 1 млн. здохлих, ні десятки тисяч трупів салдатіків по безкраїх українських полях.
3. Творці мульта, їх ідея, "хароші уззкі" --- тепер вже по#yu Україні!
4. Висновок: Всі загарбники будуть знищені!
Документальний фільм в мультику із стьобними персонажами - це дійсно круто!