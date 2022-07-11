В'язні виправної колонії №1 в Республіці Адигея записуються добровольцями на війну в Україну: "Все едут то ли красть, то ли воевать - х#й поймёшь, бл#дь". ВIДЕО

В мережі з'явилося відео, на якому російські в'язні записуються записуються добровольцями на війну в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис, вірогідніше за все, зроблений у виправній колонії №1 в Республіці Адигея.

"Все едут то ли красть, то ли воевать - х#й поймёшь, бл#дь", - коментує запис автор відео.

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