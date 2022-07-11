В'язні виправної колонії №1 в Республіці Адигея записуються добровольцями на війну в Україну: "Все едут то ли красть, то ли воевать - х#й поймёшь, бл#дь". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні
В мережі з'явилося відео, на якому російські в'язні записуються записуються добровольцями на війну в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис, вірогідніше за все, зроблений у виправній колонії №1 в Республіці Адигея.
"Все едут то ли красть, то ли воевать - х#й поймёшь, бл#дь", - коментує запис автор відео.
Топ коментарі
+31 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+22 Маркиз
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+18 John Mitchel 3396c105
показати весь коментар11.07.2022 17:11
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"Отмотай срок и ЖИВИ!!!"
Так воно йо**бнуте хоче померти в "ПАКЕТІ".....Шнирі ****ані
Ось послухайте, як живе росія....і це ще не на задворках "вєлікой страни"...
https://www.facebook.com/100047029482852/videos/2207966489350752/?flite=scwspnss
Злочинець, якщо його злочин не випадковий чи реально вимушений - це покидьок і отброс не залежно від того, чи буде він співробітничати із владою, чи ні.
«Враг коварно напал на наши самолеты, которые мирно бомбили его города».
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Уже в который раз убеждаюсь, что кацапы - НЕ ЛЮДИ.
Десятки тысяч убитых мирных украинцев, разрушенные в щебень города и судьбы беженцев - кацапы не видят в упор. Но когда эти вы@лядки получают в ответ в рыло, тут же раздается визг кацапа: «а нас-то за что? За что вы ненавидите русских?»
НЕЛЮДИ
Лишнее звено это вы. __