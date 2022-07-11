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В'язні виправної колонії №1 в Республіці Адигея записуються добровольцями на війну в Україну: "Все едут то ли красть, то ли воевать - х#й поймёшь, бл#дь". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

В мережі з'явилося відео, на якому російські в'язні записуються записуються добровольцями на війну в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис, вірогідніше за все, зроблений у виправній колонії №1 в Республіці Адигея.

"Все едут то ли красть, то ли воевать - х#й поймёшь, бл#дь", - коментує запис автор відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю "мобілізації" через гостру нестачу "нової крові" на фронті, - Андрющенко

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+31
Це біо-сміття потрібно нищити відразу не беручи навіть у полон...
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11.07.2022 17:08
+22
РуSSкие мирно бомбят украинские города, и руSSких почему-то ненавидят... за что - непонятно...

«Враг коварно напал на наши самолеты, которые мирно бомбили его города».
(с) Карел Чапек
_________________________________________________
Уже в который раз убеждаюсь, что кацапы - НЕ ЛЮДИ.
Десятки тысяч убитых мирных украинцев, разрушенные в щебень города и судьбы беженцев - кацапы не видят в упор. Но когда эти вы@лядки получают в ответ в рыло, тут же раздается визг кацапа: «а нас-то за что? За что вы ненавидите русских?»
НЕЛЮДИ
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11.07.2022 17:15
+18
Дибіли бл*ядь.
"Отмотай срок и ЖИВИ!!!"
Так воно йо**бнуте хоче померти в "ПАКЕТІ".....Шнирі ****ані
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11.07.2022 17:11
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М'ясо на решітці ,,,,
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11.07.2022 17:06 Відповісти
Свіже мясо ….будем рубати
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11.07.2022 17:12 Відповісти
крадуны , но не как не военные , навоюют они
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11.07.2022 17:18 Відповісти
Це тухлятіна...
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11.07.2022 19:31 Відповісти
Це біо-сміття потрібно нищити відразу не беручи навіть у полон...
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11.07.2022 17:08 Відповісти
Подыхать тоже хорошо рифмуется к междометию ...лять.
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11.07.2022 17:10 Відповісти
Дибіли бл*ядь.
"Отмотай срок и ЖИВИ!!!"
Так воно йо**бнуте хоче померти в "ПАКЕТІ".....Шнирі ****ані
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11.07.2022 17:11 Відповісти
А ви впевнені, що виживання в Адигеї називається "життям"???

Ось послухайте, як живе росія....і це ще не на задворках "вєлікой страни"...

https://www.facebook.com/100047029482852/videos/2207966489350752/?flite=scwspnss
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11.07.2022 18:34 Відповісти
Злочинець який йде прислужником до влади стає *****, а сук мочити не западло. Як Zондер-карателі розглядали татуювання "Азовців", так треба дивитися і на масті тих, хто буде потрапляти в полон і кінчати сук без будь-яких умов, вони по всіх законах є відверженими.
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11.07.2022 17:11 Відповісти
А злочинці, які не йдуть прислужником до влати - типу чимось кращі?
Злочинець, якщо його злочин не випадковий чи реально вимушений - це покидьок і отброс не залежно від того, чи буде він співробітничати із владою, чи ні.
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11.07.2022 18:07 Відповісти
Русня уже тухлое мясо выгребают по сусекам...🤔
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11.07.2022 17:12 Відповісти
повернемо у свинячих шкурах собак....
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11.07.2022 17:13 Відповісти
Цих підарів потрібно нищити з особливою жорстокістю
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11.07.2022 17:13 Відповісти
їх би навпаки, всіх переловити і назад повернути. нехай кормлять далі їх)))) (обмінявши звісно на наших воїнів)
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11.07.2022 17:17 Відповісти
ATACMS ракетам без різниці, хто під формою, орк-зек, білорус-орк, китаєць-орк, північно-корейський спецназівець, сирійський аладін чи лівійський усам-бен-путін
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11.07.2022 17:14 Відповісти
РуSSкие мирно бомбят украинские города, и руSSких почему-то ненавидят... за что - непонятно...

«Враг коварно напал на наши самолеты, которые мирно бомбили его города».
(с) Карел Чапек
_________________________________________________
Уже в который раз убеждаюсь, что кацапы - НЕ ЛЮДИ.
Десятки тысяч убитых мирных украинцев, разрушенные в щебень города и судьбы беженцев - кацапы не видят в упор. Но когда эти вы@лядки получают в ответ в рыло, тут же раздается визг кацапа: «а нас-то за что? За что вы ненавидите русских?»
НЕЛЮДИ
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11.07.2022 17:15 Відповісти
це виходить - ми кацапам робимо велику послугу: очистимо їх від біосміття, та й кошти їхні трохи зєкономимо...
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11.07.2022 17:16 Відповісти
Ні ,всі кацапи біосміття .Цих заберуть піде наказ хватати всіх по навіть самим меньшим статтям за грати.І Там знову прийде Вася і скаже хочешь на волю вперед з автоматом.Це рашка це біосміття.Ніяких послуг ми не робимо.Ми робимо тільки послугу собі їх нищити.
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11.07.2022 17:33 Відповісти
Утілізація непотребу. Питання: "А якщо виживе, як потім?"
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11.07.2022 17:16 Відповісти
Добивати всіх.Це в полон брати не можна
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11.07.2022 17:34 Відповісти
сук попрібно зніщувати з особовим задоволенням
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11.07.2022 17:17 Відповісти
Це все ще стадія "мы еще не начинали" чи вже можна вважати такою що почалася?
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11.07.2022 17:20 Відповісти
Буде просто не керований зброд. Жрать їм спеціально не даватимуть щоб мародерили. Це ж спецом робиться щоб чинили ще більше безчинство. Але й сцатимуться після першого ж артобстрілу
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11.07.2022 17:23 Відповісти
Вот почему полная мобилизация в Украине не имеет смысла! Чтобы архитектор или ITшник взяли впервые АК-74 и погибли сражаясь с этими отбросами в контактном бою. У них мяса очень много, а нам нужны технологии чтобы его перемалывать без потерь личного состава.
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11.07.2022 17:24 Відповісти
Нам потрібна новітня зброя а не технології.Які нах в нас технології по зброї де її виробляють в нас що є кілька років в запасі чи що?
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11.07.2022 17:36 Відповісти
На міндобрива.
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11.07.2022 17:29 Відповісти
По перше це лайно в полон брати не можна на при яких обставинах ба більше добивати всіх..По друге алеверди.В наших в'язницях сидять хлопці які служили і воювали.Мова йде не про вбивць і іних поганих людей а тих хто сидить за легкі судимості.Будь ласка шанс людям які тримали зброю і в яких мотивація просто буде зашкалювати.
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11.07.2022 17:31 Відповісти
То ли подыхать
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11.07.2022 17:32 Відповісти
собирают весь хлам, остальные не дураки
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11.07.2022 17:38 Відповісти
кино штрафбат-2
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11.07.2022 17:41 Відповісти
Все едут сдыхать.
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11.07.2022 17:44 Відповісти
До речі те що на відео це проблема.Вони приїдуть сюди це лайно с в'язниць !Ви розумієте що це за лайно?І яка небезпека мирним громадянам в окупації і що вони будуть робити коли не має закону?Командування в першу чергу повинно на це звернути увагу і бити по позицям казармам або навіть єшелонам цього лайна .Людям просто ********* різню вбивства гвалтування крадіжки і все інші нереальних маштабів.
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11.07.2022 17:45 Відповісти
Это сигнал того будет полномасштабная мобилизация, сперва отправляють заключенных, потому что они не кому не нужны во время войны и кризиса 🔥
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11.07.2022 17:48 Відповісти
Это дермо с первых дней войны отправляется на Украину , почему об этом только сейчас говорят 🔥
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11.07.2022 17:58 Відповісти
Дуже сумно те що наші люди гинуть найкращі (((( а вони знищують у себе непотріб....
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11.07.2022 18:21 Відповісти
Ох и тухлятина сейчас поедет в Украину, орки из бучи это ангелочки по сравнению с этой массой
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11.07.2022 19:29 Відповісти
___для бурятского населения оказываете услугу, донБассовцы. Всё у них расчитано на ПМЖ в вашем регионе. Более пригодный по климату и раЗмножению.
Лишнее звено это вы. __
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11.07.2022 19:57 Відповісти
сдихать їдуть
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12.07.2022 09:26 Відповісти
В 1991 році осінній призов, Українців лишали служити на Батьківщині, так от в той рік в армію брали даже з судимостями правда в війська другої ланки ( стройбати,желдорбати,інженерні),на моє щастя мене відправили в учебку,по поверненню за пів року в гарнізоні було три згвалтування та встановлення зековскіх правил,через якийсь час всіх хто мав судимість комісували та наслідки ще пару років відчували. Так от в орді будут нові звання отпідарашений - сержант, трахнутий - лейтенант і це без групових згвалтувань, шкода цивільне населення ім дістанеться теж....
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12.07.2022 18:34 Відповісти
 
 