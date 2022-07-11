24 999 29
"Попали в наше самое главное командование по Херсону, там 12 "двухсотых", - перехоплена ГУР розмова окупантів. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У перехопленій ГУР розмові окупант розповідає товаришу як ЗСУ знищили командування рашистів на Херсонському напрямку, в результаті чого там 12 "двухсотих".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Окупант також розповідає про неналежне зберігання боєприпасів, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії.
Топ коментарі
+23 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар11.07.2022 17:23
+21 Myko
показати весь коментар11.07.2022 17:33
+19 Бенина Мама
показати весь коментар11.07.2022 17:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
В «спецоперации» князя Темнейшего по денацификации граждан Украины военные Збройних Сил Україні в донецких степях в сутки демилитаризуют в среднем по двести «вежливых зеленых человечков» и спецназовцев «ЧВК» Путина, до сорока танков Т-90 «Владимир», 70-80 единиц спецтехники и топливозаправщиков, до пяти дронов «Орлан-10» и столько же сверхзвуковых крылатых восьмиметровых ракет «ПНХ-22».
На территории московии в последнее время стали систематически раздаваться непонятные «хлопки», гореть нефтеперерабатывающие заводы и взрываться склады с боеприпасами.
По всей вероятности, патриарх табачно-водочной Корпорации «Михайлов» «недоблагословил» ратников министра нападения и разрушения Сергея Куй жутовича Шойгу..
С 24 февраля до середины июля в Украине полегло почти тридцать восемь тысяч воинов «Русского мира». Чтобы не платить вдовам компенсаций часть трупов бурятов, погибших при двухмесячном штурме «Азовстали» в Мариуполе, россияне сжигают в мобильных крематориях «ИН-50 1К».
Цифра колоссальных потерь не угашает боевого духа Верховного Главнокомандующего и на встрече с Лидерами парламентских партий старик Бабаев заявил, что «РФ всерьез пока еще ничего не начинала в Украине».
Похоже, что хозяин Кремля намерен в ближайшее время похоронить большинство российских мужиков в украинском черноземе.
Це як раз свідчить, що ********** зберігали правильно!
Це, бл#&^, можна сказати про ВСЮ їхню недокраїну.
А українські HIMARS'и зроблять так, щоб і першого, і другого за поребриком більшало щодня.