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"Попали в наше самое главное командование по Херсону, там 12 "двухсотых", - перехоплена ГУР розмова окупантів. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У перехопленій ГУР розмові окупант розповідає товаришу як ЗСУ знищили командування рашистів на Херсонському напрямку, в результаті чого там 12 "двухсотих".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант також розповідає про неналежне зберігання боєприпасів, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант в істериці від побаченого на війні: "Вы не представляете, что здесь творится. Лечиться сразу же надо. Здесь п#зда", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
самое классное блюдо , это жаренный кацап
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11.07.2022 17:23
+21
"Україні має бути дозволено завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - написав офіційний радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро на своїй сторінці у Твіттер.
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11.07.2022 17:33
+19
Сразу +12 хороших русских в первых рядах на концерте кабздона.
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11.07.2022 17:26
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самое классное блюдо , это жаренный кацап
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11.07.2022 17:23 Відповісти
Путин похоронит Россию.



В «спецоперации» князя Темнейшего по денацификации граждан Украины военные Збройних Сил Україні в донецких степях в сутки демилитаризуют в среднем по двести «вежливых зеленых человечков» и спецназовцев «ЧВК» Путина, до сорока танков Т-90 «Владимир», 70-80 единиц спецтехники и топливозаправщиков, до пяти дронов «Орлан-10» и столько же сверхзвуковых крылатых восьмиметровых ракет «ПНХ-22».

На территории московии в последнее время стали систематически раздаваться непонятные «хлопки», гореть нефтеперерабатывающие заводы и взрываться склады с боеприпасами.

По всей вероятности, патриарх табачно-водочной Корпорации «Михайлов» «недоблагословил» ратников министра нападения и разрушения Сергея Куй жутовича Шойгу..

С 24 февраля до середины июля в Украине полегло почти тридцать восемь тысяч воинов «Русского мира». Чтобы не платить вдовам компенсаций часть трупов бурятов, погибших при двухмесячном штурме «Азовстали» в Мариуполе, россияне сжигают в мобильных крематориях «ИН-50 1К».

Цифра колоссальных потерь не угашает боевого духа Верховного Главнокомандующего и на встрече с Лидерами парламентских партий старик Бабаев заявил, что «РФ всерьез пока еще ничего не начинала в Украине».

Похоже, что хозяин Кремля намерен в ближайшее время похоронить большинство российских мужиков в украинском черноземе.
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11.07.2022 21:30 Відповісти
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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11.07.2022 17:24 Відповісти
12 мразєй **********
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11.07.2022 17:25 Відповісти
Сразу +12 хороших русских в первых рядах на концерте кабздона.
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11.07.2022 17:26 Відповісти
Попалі так попалі.
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11.07.2022 17:27 Відповісти
Окупант також розповідає про неналежне зберігання ***********, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії. Джерело: https://censor.net/ua/n3353454
Це як раз свідчить, що ********** зберігали правильно!
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11.07.2022 17:28 Відповісти
і ********** були у гарному технічному стані і якісно зроблені.усі здетонували як їм і належало.
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11.07.2022 19:50 Відповісти
"Україні має бути дозволено завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - написав офіційний радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро на своїй сторінці у Твіттер.
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11.07.2022 17:33 Відповісти
і причому це вже давно пора зробити..
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11.07.2022 18:41 Відповісти
Аби було чим.
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11.07.2022 18:53 Відповісти
ниче-ниче, вон подкрепление уже едет..., на раше мобилизуют заключенных - паханы станут крутыми командирами..., будет русня им еще отстегивать за то, что ножичком не пырнут во сне...
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11.07.2022 17:33 Відповісти
"В шахматном порядкє ямкі, а мєжду німі х#єта."

Це, бл#&^, можна сказати про ВСЮ їхню недокраїну.

А українські HIMARS'и зроблять так, щоб і першого, і другого за поребриком більшало щодня.
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11.07.2022 17:34 Відповісти
ждем штрафбат-2
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11.07.2022 17:39 Відповісти
Маловато будет!
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11.07.2022 17:41 Відповісти
І знову руССкий діалект вражає...
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11.07.2022 17:52 Відповісти
Ну, таки это "гаварит массква", так что можно предполагать, что разговор аутентичен.
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11.07.2022 18:05 Відповісти
готовьте следующие бебрики.
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11.07.2022 17:58 Відповісти
Трішечки запіздали з "плівко-перехопленням", щоб збити хвилю по критиці дєрмака, потрібно було вчора, але для 73% і сьогодні піде, вже за щаяву члена Конгреса США по дєрмаку забулися.
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11.07.2022 18:16 Відповісти
только 12? Арестович сказал 100
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11.07.2022 18:41 Відповісти
то у него просто с арифметикой туго..
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11.07.2022 18:42 Відповісти
Зато,сюдячi з усього, зi сфiнкером у нього обратной ефект..
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11.07.2022 20:28 Відповісти
Нє, 100 - це в нього бойових виходів за лінію фронту, і це не рахуючи 10 запливів на Зміїний.
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11.07.2022 18:59 Відповісти
12 это те чьи тела нашли а 100 это всего
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11.07.2022 19:01 Відповісти
Ща в Одессе шо-та на удалении мощно всколыхнуло воздух и завыли сирены... Я к чему .Какой науй спрашивать или разрешать. ... Валить по каазлабаду со всего , что стреляет и крапка.
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11.07.2022 19:09 Відповісти
я не експерт но як може бути самоє главноє ************ в окопах?
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11.07.2022 20:55 Відповісти
Енот! Ау-у-у-у!
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11.07.2022 21:03 Відповісти
Доброго вечора! Ми з України. (с)
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11.07.2022 22:59 Відповісти
 
 