"Попали в наше самое главное командование по Херсону, там 12 "двухсотых", - перехоплена ГУР розмова окупантів. АУДIО

У перехопленій ГУР розмові окупант розповідає товаришу як ЗСУ знищили командування рашистів на Херсонському напрямку, в результаті чого там 12 "двухсотих".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Окупант також розповідає про неналежне зберігання боєприпасів, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант в істериці від побаченого на війні: "Вы не представляете, что здесь творится. Лечиться сразу же надо. Здесь п#зда", - перехоплення СБУ. АУДIО