Десантники із 80-ї ДШБ знищили із Javelin та "Стугни" два російські танки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Десантники з 80-ї Десантно-штурмової бригади знищили з протитанкових ракетних комплексів "Стугна" та Javelin два російські танки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ.
"На Донеччині воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ "демілітаризували" два російських танки, перетворивши їх на металобрухт", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+31 Павло ШОвте
показати весь коментар11.07.2022 20:57
+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар11.07.2022 20:43
+8 Алекс Ков
показати весь коментар11.07.2022 20:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
войныэскалации? вроде как проще было бы. к тому же война как бы и не прекращалась с 14 го года. а там в какие-то игры играли "заморозим бабло на крайний случай", причем какие-то условные сто лямов, против ядерной поехавшей то страны. учитывая что "лучшие люди" отдельных городов наверное после первых ракетных обстрелов вывезли столько же "нажитого непосильным трудом" маме в америку.
(До того ж,не рекомендується викладати одразу,щоб не викривати позиції протитанкістів .)