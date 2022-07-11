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80 окрема десантно-штурмова бригада (111) Javelin (159) Стугна (79)

Десантники із 80-ї ДШБ знищили із Javelin та "Стугни" два російські танки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Десантники з 80-ї Десантно-штурмової бригади знищили з протитанкових ракетних комплексів "Стугна" та Javelin два російські танки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ.

"На Донеччині воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ "демілітаризували" два російських танки, перетворивши їх на металобрухт", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десантники з Javelin знищили два російські танки Т-90 "Владімір". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
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11.07.2022 20:57
+15
ДШВ України-черговий респектище.Давайте ще...
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11.07.2022 20:43
+8
Хлопці красиво,бережи вас Боже!
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11.07.2022 20:50
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ДШВ України-черговий респектище.Давайте ще...
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11.07.2022 20:43 Відповісти
Schön!
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11.07.2022 20:47 Відповісти
Хлопці красиво,бережи вас Боже!
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11.07.2022 20:50 Відповісти
Wunderbar!
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11.07.2022 20:55 Відповісти
Более полное видео https://youtu.be/uHctlWhgv-M
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11.07.2022 20:51 Відповісти
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11.07.2022 20:57 Відповісти
а что мешало Байдену это делать до войны эскалации? вроде как проще было бы. к тому же война как бы и не прекращалась с 14 го года. а там в какие-то игры играли "заморозим бабло на крайний случай", причем какие-то условные сто лямов, против ядерной поехавшей то страны. учитывая что "лучшие люди" отдельных городов наверное после первых ракетных обстрелов вывезли столько же "нажитого непосильным трудом" маме в америку.
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12.07.2022 00:01 Відповісти
Не факт що при зеклоуні з дєрьмаком ті скліди з джавелінами раптом би зникли та згоріли. А русня б мала їх у себе
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12.07.2022 01:17 Відповісти
*** они шо на КВ-2 уже атакуют xD
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11.07.2022 21:00 Відповісти
Знищила 10 ОГШБ.А хлопаки з вісімдесятки на зарплатню нехай куплять трохи совісті.
(До того ж,не рекомендується викладати одразу,щоб не викривати позиції протитанкістів .)
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11.07.2022 21:24 Відповісти
 
 