Десантники із 80-ї ДШБ знищили із Javelin та "Стугни" два російські танки. ВIДЕО

Десантники з 80-ї Десантно-штурмової бригади знищили з протитанкових ракетних комплексів "Стугна" та Javelin два російські танки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ.

"На Донеччині воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ "демілітаризували" два російських танки, перетворивши їх на металобрухт", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десантники з Javelin знищили два російські танки Т-90 "Владімір". ВIДЕО