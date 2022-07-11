"Колись велике і "живе" село стало тепер пусткою": у Міноборони показали звільнену від російських окупантів Павлівку. ВIДЕО

Міністерство оборони України оприлюднило відеозапис, на якому зафіксовані наслідки окупації російськими загарбниками населеного пункту Павлівка на Курахівському напрямку.

Про це Міноборони України повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнена від рашистів Павлівка. Колись велике і "живе" село стало тепер пусткою. Сюди прийшов "русский мир" і залишив по собі смерть і розруху. Сили оборони України продовжують звільняти від окупантів тимчасово зайняті землі. Чужого не треба, а своє повернемо!" - йдеться у повідомленні.

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