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"Колись велике і "живе" село стало тепер пусткою": у Міноборони показали звільнену від російських окупантів Павлівку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерство оборони України оприлюднило відеозапис, на якому зафіксовані наслідки окупації російськими загарбниками населеного пункту Павлівка на Курахівському напрямку.

Про це Міноборони України повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнена від рашистів Павлівка. Колись велике і "живе" село стало тепер пусткою. Сюди прийшов "русский мир" і залишив по собі смерть і розруху. Сили оборони України продовжують звільняти від окупантів тимчасово зайняті землі. Чужого не треба, а своє повернемо!" - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+18
Якщо Ви писали з сарказмом, то питань немає, але якщо Ви фанат Зе, то сходіть до бабки, щоб яйцями викачала. Слабшого президента за 30 років у нас не було.
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11.07.2022 21:00
+16
Зеля і Ермак -це вони винуваті в катастрофі війни де тисячі громадян України загинули а міліони втратили майно і житло...це прокляття на їх рід ...
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11.07.2022 20:55
+15
Homer@ItechVK

21 ч

- Там у вас єрмак отклєілся в Омані
- Срачна деокуповуйте південь! Зеленатор наказав!
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11.07.2022 20:55
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Подяка Зе- презеденту!!!!
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11.07.2022 20:48 Відповісти
за село , що стало пусткою???
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11.07.2022 20:49 Відповісти
Якщо Ви писали з сарказмом, то питань немає, але якщо Ви фанат Зе, то сходіть до бабки, щоб яйцями викачала. Слабшого президента за 30 років у нас не було.
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11.07.2022 21:00 Відповісти
А він взагалі - "президент"? З таким же успіхом можна назвать "президентом" радіорепродуктор на ринковій площі Моя бабка покійна радіо називала "брехунцем" і казала: "Радіву все одно - шо брехать, шо правду казать..."
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12.07.2022 05:51 Відповісти
Homer@ItechVK

21 ч

- Там у вас єрмак отклєілся в Омані
- Срачна деокуповуйте південь! Зеленатор наказав!
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11.07.2022 20:55 Відповісти
Зеля і Ермак -це вони винуваті в катастрофі війни де тисячі громадян України загинули а міліони втратили майно і житло...це прокляття на їх рід ...
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11.07.2022 20:55 Відповісти
Так, є підозра, що саме єрмак вклав у вуха зе-ідіота ідею великого будівництва. І вказав напрямки, де треба будувати.
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11.07.2022 21:05 Відповісти
Ідею великого крадівництва Зеля слямзив у мера Чернігова Атрошенка, який робив це ще коли це не було мейнстрімом.
Але Атрошенко хоч гідно показав себе коли місто було в оточенні орків, за це можна і золотий батон йому забути, мабуть...
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11.07.2022 21:37 Відповісти
Це вже давно не "підозра", а пряме ствердження Замість "рокадних" доріг будувалися "радіальні", що вели напряму від російських кордонів (включаючи й з боку Криму) до ключових центрів України Я про це писав ще два роки тому!
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12.07.2022 06:47 Відповісти
Але це і прокляття для мільйонів зебілів,які як діти вибрали казочку,мультик і локшину на вуха замість реального життя...Хіба можливо бути такими наївними і пришелепкуватими щоб вибрати під час війни і загрози розгорання конфлікта,прости господи цього піаніста????
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11.07.2022 22:09 Відповісти
Это страшная прививка им. От безмозглости
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11.07.2022 22:41 Відповісти
музыка с бригады прям в тему...
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11.07.2022 21:43 Відповісти
***@ана Павлівка. Колись приїду і пройдусь по ній. СВОЇМИ ногами.
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12.07.2022 01:19 Відповісти
 
 