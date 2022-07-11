Після зливи вулиці Маріуполя тонуть у нечистотах, - Андрющенко. ВIДЕО
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У Маріуполі через сильні опади вулиці затопило водою та нечистотами із забитих зливостоків і каналізації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Гарна новина - вода є. Погана - її забагато.
Очікувано - перша гроза і місто перетворено на Венецію. Гірше - на Венецію з нечистот", - написав Андрющенко.
Радник мера Маріуполя пояснив, що через забиті зливостоки каналізація опинились на вулицях, які перетворились на озера та річки. Посадовець зазначив, що якщо така погода протримається декілька днів, то через затопленість вулиць будинки, які найбільше постраждали від обстрілів, почнуть падати від вимиття фундаментів.
"Що зараз відбувається в будинках і квартирах, де пошкоджено дах (а таких абсолютна більшість) - важко уявити. Маріуполь - місто, де кожний прояв погоди стає катастрофою", - написав Андрющенко.
Він закликав маріупольців вимагати від окупантів термінову водолазну чистку зливостоків і порадив триматись подалі від розтрощених будівель.
Будь ласка, зачекайте...
і до речі,
приспособлєнци вже підлаштувались під нову владу..
- Ето рассія…
Якась неінформативна зйомка.
Народу треба якось виживати, а багато хто діждався асвабадітєлєй...
Маріуполь голосував за комуняк, ригів, зелених...мабуть карма така
Надеюсь на этом тематику голосований в Мариуполе мы закроем навсегда.
а На каком основании Вы указываете форумчанам о чем писать ? Что это за совковые привычки здесь пытаетесь организовать ?
Тульман Шупельпельц
Реєстрація: 27 лютого 2022
Заходив: 10 липня 2022 в 16:00
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11 июля 2022, 11:47
Но руины и сгоревшие дома никуда не делись и люди которые страдают от неразорвавшихся боеприпасов при разборе завалов тоже.
Если интересно, то в телеграмме есть канал мариупольцев, там много фото и видео, разрушений очень много.
11 июля 2022, 16:03
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Глава администрации поселка Великий Бурлук, который находится на территории Харьковской области, Евгений Юнаков погиб из-за подрыва автомобиля. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации области.
«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, - это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», - рассказали в ВГА.
Также сегодня в Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо. На пути следования его автомобиля обнаружили и обезвредили взрывное устройство.
Кроме того, в Запорожской области произошло неудачное покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту.