Після зливи вулиці Маріуполя тонуть у нечистотах, - Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі через сильні опади вулиці затопило водою та нечистотами із забитих зливостоків і каналізації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Гарна новина - вода є. Погана - її забагато.

Очікувано - перша гроза і місто перетворено на Венецію. Гірше - на Венецію з нечистот", - написав Андрющенко.

Радник мера Маріуполя пояснив, що через забиті зливостоки каналізація опинились на вулицях, які перетворились на озера та річки. Посадовець зазначив, що якщо така погода протримається декілька днів, то через затопленість вулиць будинки, які найбільше постраждали від обстрілів, почнуть падати від вимиття фундаментів.

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"Що зараз відбувається в будинках і квартирах, де пошкоджено дах (а таких абсолютна більшість) - важко уявити. Маріуполь - місто, де кожний прояв погоди стає катастрофою", - написав Андрющенко.

Він закликав маріупольців вимагати від окупантів термінову водолазну чистку зливостоків і порадив триматись подалі від розтрощених будівель.

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