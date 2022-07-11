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Маріуполь (2822) погода (755) Андрющенко Петро (638)

Після зливи вулиці Маріуполя тонуть у нечистотах, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Маріуполі через сильні опади вулиці затопило водою та нечистотами із забитих зливостоків і каналізації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Гарна новина - вода є. Погана - її забагато.
Очікувано - перша гроза і місто перетворено на Венецію. Гірше - на Венецію з нечистот", - написав Андрющенко.

Радник мера Маріуполя пояснив, що через забиті зливостоки каналізація опинились на вулицях, які перетворились на озера та річки. Посадовець зазначив, що якщо така погода протримається декілька днів, то через затопленість вулиць будинки, які найбільше постраждали від обстрілів, почнуть падати від вимиття фундаментів.

Читайте також: Окупанти спробували включити воду в Маріуполі, не перекладаючи труби, тому текло не з кранів, а по вулиці, - Андрющенко

"Що зараз відбувається в будинках і квартирах, де пошкоджено дах (а таких абсолютна більшість) - важко уявити. Маріуполь - місто, де кожний прояв погоди стає катастрофою", - написав Андрющенко.

Він закликав маріупольців вимагати від окупантів термінову водолазну чистку зливостоків і порадив триматись подалі від розтрощених будівель.

Читайте також: Маріупольці мають виїжджати з міста чимшвидше, поки діє канал евакуації в Запоріжжя, - Андрющенко
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Топ коментарі
+12
- русскаязичіє імєєт свой спіцифічіскій русскій запах. в простанародьє - вонь.
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11.07.2022 21:03
+11
гімно гімну не заважає...
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11.07.2022 21:00
+10
На відео їздять джипи, гуляють діти, сидять на лавках пенси. Ну трохи води...так в Україні кожне місто пливе після злив...
Якась неінформативна зйомка.
Народу треба якось виживати, а багато хто діждався асвабадітєлєй...
Маріуполь голосував за комуняк, ригів, зелених...мабуть карма така
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11.07.2022 21:13
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гімно гімну не заважає...
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11.07.2022 21:00 Відповісти
похлебають говнеца та подохнуть...
і до речі,
приспособлєнци вже підлаштувались під нову владу..
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11.07.2022 22:34 Відповісти
- русскаязичіє імєєт свой спіцифічіскій русскій запах. в простанародьє - вонь.
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11.07.2022 21:03 Відповісти
- Што так ваняєт?
- Ето рассія…
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11.07.2022 21:07 Відповісти
На відео їздять джипи, гуляють діти, сидять на лавках пенси. Ну трохи води...так в Україні кожне місто пливе після злив...
Якась неінформативна зйомка.
Народу треба якось виживати, а багато хто діждався асвабадітєлєй...
Маріуполь голосував за комуняк, ригів, зелених...мабуть карма така
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11.07.2022 21:13 Відповісти
Ещё один голосователь. У нас не голосовали за коммуняк, никогда. Одно время голосовали за Мороза, потому что он тесно был связан с Бойко. Голосовали за регионы, потому что Азовмаш и Азовсталь были под ними, а потом и Ильича. Как то глупо не голосовать за своего работодателя, не так ли? Не за расею, русский мир, а за своего работодателя. После четырнадцатого года за опзж голосовал небольшой процент людей. Наоборот процент голосующих за Свободу увеличился, к примеру. Опять таки опзж больше было в курсе дел нашего региона, но ближе к началу этой войны совсем сдулись. В целом все зависит кто и что мог предложить избирателям.
Надеюсь на этом тематику голосований в Мариуполе мы закроем навсегда.
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11.07.2022 21:24 Відповісти
голосували за роботодателя? ну то якраз роботодатєлі вам все й організують - на фронт відправлять. Голосують за ідею - або за незалежну Україну, або за рашу. вам кіно пообіцяло мир з росією. ось тепер у вас там мир. як на кладовищі
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11.07.2022 22:15 Відповісти
«Надеюсь на этом тематику голосований в Мариуполе мы закроем навсегда.»
а На каком основании Вы указываете форумчанам о чем писать ? Что это за совковые привычки здесь пытаетесь организовать ?

Тульман Шупельпельц

Реєстрація: 27 лютого 2022

Заходив: 10 липня 2022 в 16:00

Мене читають: 0

Я читаю: 0
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12.07.2022 00:14 Відповісти
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
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11.07.2022 21:14 Відповісти
Глава ДНР: Восстановить Мариуполь до сентября не удастся

11 июля 2022, 11:47
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11.07.2022 21:15 Відповісти
Пенис Душилин - сучнок мавродиевский, ты укажи сентябрь какого года!
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12.07.2022 12:49 Відповісти
НепоняВ, показували ж шо місто зруйноване повністю...
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11.07.2022 21:15 Відповісти
Разрушено неравномерно, разрушали именно дома, дороги целые, работа мариупольских зеленстроевцев ещё до войны сейчас даже без них лает свои плоды. Просто сейчас все зазеленело и не кажется таким разрушенным.
Но руины и сгоревшие дома никуда не делись и люди которые страдают от неразорвавшихся боеприпасов при разборе завалов тоже.
Если интересно, то в телеграмме есть канал мариупольцев, там много фото и видео, разрушений очень много.
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11.07.2022 21:29 Відповісти
не інтересно
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11.07.2022 22:16 Відповісти
ТАСС: Глава поселка погиб из-за подрыва автомобиля в Харьковской области - третье покушение за день

11 июля 2022, 16:03

5964

Глава администрации поселка Великий Бурлук, который находится на территории Харьковской области, Евгений Юнаков погиб из-за подрыва автомобиля. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации области.

«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, - это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», - рассказали в ВГА.

Также сегодня в Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо. На пути следования его автомобиля обнаружили и обезвредили взрывное устройство.

Кроме того, в Запорожской области произошло неудачное покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту.
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11.07.2022 21:16 Відповісти
Виглядає як "даждалісь,жить стала вєсєлєй"(
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11.07.2022 21:22 Відповісти
Выглядит что это ты дождался своего звёздного часа, чтобы оставить этот комментарий, как и подобные тебе, каждый божий раз, одно и тоже, под любой новостью о моем городе.
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11.07.2022 21:30 Відповісти
Ну и что там, мариупольцы уже принимают шоколадные ванны? Принесла им Россия огромные деньжищи, как обещала?
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12.07.2022 10:31 Відповісти
Після того як ви продали захисників Маріуполя всім повинно бути абсолютно ***** що там зараз з жданови
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11.07.2022 21:38 Відповісти
Чому ж гірше за Венецію? У Венеції взагалі каналізації немає, там усі нечистоти прямісінько у канали відправляються, після кожного відливу у каналах знову чистенька водичка. Усі венеційські нечистоти вже у морі.
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11.07.2022 21:38 Відповісти
вопрос откудова в труповой разрухе авто..кстати есть канал так там блогерша прям кончает от мариуполя как они зажили...
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11.07.2022 21:39 Відповісти
кстати ота она и есть полувтаная блогерша ...после деокупации ее на стул посадить электричческий)
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11.07.2022 21:40 Відповісти
не прикол идти а везде трупы скелеты а еще и плавают как с итальянских средневековых склепов а они идут балдеют...мумии на пляжах..труповы а им по кайфу..
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11.07.2022 21:41 Відповісти
Родная говень ...
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11.07.2022 21:43 Відповісти
Так там одна вата осталась- все нормальные уже давно выехали в Украину.
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11.07.2022 21:53 Відповісти
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11.07.2022 22:17 Відповісти
Геть нічого не ясно - то пишуть, о люди голубів ловлять воду з калюж збирають, без електрики, а на відео все не так і погано, крім потопу.
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11.07.2022 22:43 Відповісти
Судя по ролику ездят на нормальных тачках и хорошо отдыхают в парках. То есть люди всем довольны. Никаких протестов. Ждали и дождались освободителей.
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11.07.2022 23:18 Відповісти
Ну, Венеція жи.
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12.07.2022 00:58 Відповісти
Ну зимой когда ударят морозы, надеюсь, дождавшихся российский мир поубавится, т.к. вымрут нафиг.
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12.07.2022 05:08 Відповісти
Русский мир пришел... 🤬
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12.07.2022 00:42 Відповісти
Мариупольская вата сейчас надеется на огромные деньжищи от России, карманы уже приготовили, кошельки растопырили. А на деле будет как и с ОРДЛо - содержит всё это ватное стадо Украина, пенсии им платит, "детские деньги" перечисляет, а Раша только оружие поставляет и всех мужиков в армию загребает против Украины воевать. Зато по кремлин-зомбоящику "феерия и сияние богатства русскага мира."
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12.07.2022 10:29 Відповісти
 
 