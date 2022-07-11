Можна не сумніватися, що в найгостріший момент Росія припинить постачання газу до Європи, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері 11 липня звернувся до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковане в його фейсбуці.
"Тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найгостріший момент постачання газу до Європи. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується.
Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску. Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+16 Voc Vox
показати весь коментар11.07.2022 22:50
+16 Вася Невася
показати весь коментар11.07.2022 22:52
+14 Валадімір Щєлєнскій
показати весь коментар11.07.2022 22:56
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Ну, коли можна, коли дозволено чи то пак рекомендовано - то й не сумніватимусь!
Капитан: Эй, на камбузе, вы уже пъиняли пъедовольствие? Из кухни (чавкая и напевая): Эх тоцем, перевертоцем, румба-тумба буду я... - Это хто, хто это? Капитан: Это я, Юхман.
Камбуз: Хто-хто? Хто это? Капитан: Капитан говоит. Вы пъиняли снабжение?
Камбуз: Это хто? Капитан: Капитан. Камбуз: Какой капитан?
Капитан: Ваш ёдной капитан. Вы пъиняли пъедукты?
Камбуз (неразборчиво): Какие продукты? Что он хочет? Кто такой? (Повесили трубку).
Капитан: Эй, на камбузе! Это капитан говоит. Вы уже пъиняли пъедукты или нет?
Камбуз: Это хто, хто это? Капитан: Капитан Юхман говоит. Вы пъиняли пъедовольствие?
Камбуз: Ну? Капитан: Вы пъиняли пъедукты? На камбузе... или я сейчас вспылю так, что содъегнется паяход... Камбуз: Оць таць-оцо-тоць. Какие продукты? Кто это говорит?.. Продукты? Приняли? Ничего не понимаю... возьми ты трубку... кто-то балуется.
Та ты шо? А как же вот это: "посмотреть в глаза и договориться посередине"?
Решил на войне нажиться, клоун?