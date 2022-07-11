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Можна не сумніватися, що в найгостріший момент Росія припинить постачання газу до Європи, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері 11 липня звернувся до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковане в його фейсбуці. 

"Тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найгостріший момент постачання газу до Європи. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується.

Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску. Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили", - зазначається у повідомленні. 

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
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11.07.2022 22:50
+16
Лучше розкажи дебил,почему нет главы САП и в ОП крутятся непонятные личности
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11.07.2022 22:52
+14
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11.07.2022 22:56
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Он все порешал дома,за Европу пора взяться,поучить уму их
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11.07.2022 22:48 Відповісти
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11.07.2022 22:50 Відповісти
Можна не сумніватися

Ну, коли можна, коли дозволено чи то пак рекомендовано - то й не сумніватимусь!
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11.07.2022 22:49 Відповісти
і я про що, перти турбіну аж з Канади без сенсу, тільки гроші за доставку дурно витратять.
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11.07.2022 22:49 Відповісти
та кому потрібні твоï пусті слова, займися краще своïм дєрмаком і його заступником татаровим.
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11.07.2022 22:51 Відповісти
Лучше розкажи дебил,почему нет главы САП и в ОП крутятся непонятные личности
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11.07.2022 22:52 Відповісти
Яка прозорливість. Просто геніально.
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11.07.2022 22:54 Відповісти
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11.07.2022 22:56 Відповісти
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11.07.2022 23:00 Відповісти
А взагалі то, не він і не вона, а ВОНІЩЄ.
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11.07.2022 23:36 Відповісти
Бджоли покусали...
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11.07.2022 23:36 Відповісти
Это ж вроде к нам обращение. Европе говори, мне все равно. А нет, выражаю озабоченность.
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11.07.2022 22:55 Відповісти
Кассандра знайшлась мені!
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11.07.2022 22:57 Відповісти
Капитан по Жванецкому был намного умнее:
Капитан: Эй, на камбузе, вы уже пъиняли пъедовольствие? Из кухни (чавкая и напевая): Эх тоцем, перевертоцем, румба-тумба буду я... - Это хто, хто это? Капитан: Это я, Юхман.
Камбуз: Хто-хто? Хто это? Капитан: Капитан говоит. Вы пъиняли снабжение?
Камбуз: Это хто? Капитан: Капитан. Камбуз: Какой капитан?
Капитан: Ваш ёдной капитан. Вы пъиняли пъедукты?
Камбуз (неразборчиво): Какие продукты? Что он хочет? Кто такой? (Повесили трубку).
Капитан: Эй, на камбузе! Это капитан говоит. Вы уже пъиняли пъедукты или нет?
Камбуз: Это хто, хто это? Капитан: Капитан Юхман говоит. Вы пъиняли пъедовольствие?
Камбуз: Ну? Капитан: Вы пъиняли пъедукты? На камбузе... или я сейчас вспылю так, что содъегнется паяход... Камбуз: Оць таць-оцо-тоць. Какие продукты? Кто это говорит?.. Продукты? Приняли? Ничего не понимаю... возьми ты трубку... кто-то балуется.
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11.07.2022 22:57 Відповісти
блін, традиційні звернення величнішого нагадують щоденну Вечірню казку з дідом Панасом...так і чекаю почути "От така х-ня малята, любі хлопчики й дівчата". Пора вже на прикінці звернень починати мульт якійсь пускати..хочаб по одній серії "Небезпечна зона" такий же сюр..
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11.07.2022 23:00 Відповісти
если зелёный не избавится от дерьмака и его кодлы, то у него будут точно те же проблемы с поставками военной помощи союзниками, как и у европы с поставками парашного газа.
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11.07.2022 23:00 Відповісти
Проблема в том, что проблема будет у нас и у наших военных. Зеленскому абсолютно нас...ть на украинцев - доказано со времен ковида. По Ермаку, Боневтик уже давал однозначный сигнал, когда притащил того на встречу с Блинкеном и Нуланд. Молчание в нынешней ситуации говорит о том, что уйти они могут только вдвоем.
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11.07.2022 23:16 Відповісти
давно пора забыть о мокшансских товарах столько горя и страданий от орков что разговоры об газе и нефти вызывают только рвоту и ошноту...
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11.07.2022 23:01 Відповісти
Це все добре, відосік з хромакеєм. Так де Єрмак? Татаров? Коля Тіщенко взагалі у Париж поїхав, буде у Велюрі сідеть
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11.07.2022 23:02 Відповісти
"Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску"

Та ты шо? А как же вот это: "посмотреть в глаза и договориться посередине"?
Решил на войне нажиться, клоун?
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11.07.2022 23:07 Відповісти
значить справжній розвідці союзників вірити не треба, а якомусь виродку який здав країну треба вірити? шо ти, підар, шашликі вже покушало?
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11.07.2022 23:17 Відповісти
В этом видео сказал всё правильно. Но что может оправдать неназначение главы САП уже 2 года?
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11.07.2022 23:20 Відповісти
Єрмак з татаровим підкинили ідейку? ((
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11.07.2022 23:29 Відповісти
Там ще й шмигалька радіе на крові і подорожуе европою на літаку з усіма родичами на 140 людей аж вся цивілна Европа ригоче з зеленоі влади - це даже не сором а ганьба с приспівом.
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11.07.2022 23:40 Відповісти
А Україні коли припинить? Зараз чий газ закачуєм в сховища? Розкажи, капітан очевидність, про це.
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11.07.2022 23:59 Відповісти
 
 