Можна не сумніватися, що в найгостріший момент Росія припинить постачання газу до Європи, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері 11 липня звернувся до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковане в його фейсбуці.

"Тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найгостріший момент постачання газу до Європи. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується.

Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску. Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили", - зазначається у повідомленні.

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