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На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку глави держави у фейсбуці.

"Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море. Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний Організації Обʼєднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу.

Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. Українська делегація доповіла мені, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з Генеральним секретарем ООН", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Стамбулі відбувся критичний прогрес щодо експорту зерна з України, - Гутерріш

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+42
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13.07.2022 22:34
+38
Вы что то напутали. Переговоры с росийскими нацистами убившими больше 100тысяч украинцев это ПОЗОР а не прогресс
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13.07.2022 22:38
+35
Перед полномаштабным вторжением рашистов тоже про прогрессы постоянные нам втирали. Что на этот раз сдали?
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13.07.2022 22:35
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скоро рашисты миротворцами будут выглядеть
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14.07.2022 09:03 Відповісти
Для замены одного судна на 50 тыс. тонн зерна требуется отгрузить 2 тысячи фур. Это вызывает сложности, поскольку дороги в Украине и так перегружены
Так решайте вопрос и вывозите через Румынию, или по Дунаю
Нах сказки рассказываете
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14.07.2022 09:12 Відповісти
За цими «домовленнями» Україні буде заборонено вести будь які бойові дії в Чорному морі, та на його узбережжі, включаючи кримській міст, задля «запезпечення сундоплавства». І це все в самий розпал постачання ********* зброї, яка здатна потопити всі російські ********, та міст. Оце так перемогу пан Єрмак нам привіз з Туреччини, оце так прорив. Аж сам Президент вночі записав звернення і заявив, що Україну на «перемовинах» прорвало і тепер буде всім щастя.
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14.07.2022 09:18 Відповісти
З його оточення людину звинуватили у роботі на ворога а воно мовчить.... зерном займається....
Прогрес Вова це коли щоб не головатий країни надіслали свою армію та техніку для знищення й демілітарізації країни терориста - рф.
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14.07.2022 09:28 Відповісти
#щоб не голодувати.
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14.07.2022 09:29 Відповісти
Найбільша загроза для України зараз це бєня і ти...
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14.07.2022 10:46 Відповісти
Він переживає за світову продовольчу кризу,а те,що в Україні наступного року може бути голод,бо аграріям не буде за що сіяти зерно,бо цього року немає ціни,аграрії собі в збиток продають,він не думає.Чому про це ніхто не каже
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14.07.2022 11:01 Відповісти
Ничего нового в человеческой сущности так и не наблюдается. Эволюция сломалась. Ради бабла можно хоть с чертом добазариться. Жаль, что принципы засовываются куда-то в зад в таких случаях и сегодня.
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14.07.2022 11:25 Відповісти
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