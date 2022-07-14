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Бійці Нацгвардії знищили ворожу ДРГ та техніку окупантів. ВIДЕО бою
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Група бійців спецназу Національної гвардії знищила ДРГ окупантів та техніку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бою бійці опублікували в соцмережах.
Загарбники намагалися зайняти позицію для спостереження та ведення диверсійно-розвідувальних дій. Бійці виявили наміри ворогів та влаштували засаду. Перші за справу взялися снайпери. За кілька хвилин українські воїни добили окупантів з АГС, ПТРК "Корсар" та стрілецькою зброєю.
Топ коментарі
+23 stavr
показати весь коментар14.07.2022 10:29
+17 Атас Злой
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+13 Владислав Носковский
показати весь коментар14.07.2022 10:36
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