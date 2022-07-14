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Бійці Нацгвардії знищили ворожу ДРГ та техніку окупантів. ВIДЕО бою

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Група бійців спецназу Національної гвардії знищила ДРГ окупантів та техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бою бійці опублікували в соцмережах.

Загарбники намагалися зайняти позицію для спостереження та ведення диверсійно-розвідувальних дій. Бійці виявили наміри ворогів та влаштували засаду. Перші за справу взялися снайпери. За кілька хвилин українські воїни добили окупантів з АГС, ПТРК "Корсар" та стрілецькою зброєю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія Нацгвардії знищує танки, БМП, командно-штабну машину окупантів на південному напрямку. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+23
молодці хлопці ,лупіть дику орду
слава ЗСУ!
слава НГУ!
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14.07.2022 10:29
+17
Смерть оркам!!! Слава Україні!
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14.07.2022 10:29
+13
Велком ту Юкрейн, суки!
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14.07.2022 10:36
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лол! респект! уважуха!💯💪😎
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14.07.2022 10:08 Відповісти
Гадицца!!
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14.07.2022 10:13 Відповісти
Смерть оркам!!! Слава Україні!
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14.07.2022 10:29 Відповісти
молодці хлопці ,лупіть дику орду
слава ЗСУ!
слава НГУ!
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14.07.2022 10:29 Відповісти
Фашизм и ********** - синонимы !
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14.07.2022 10:59 Відповісти
Велком ту Юкрейн, суки!
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14.07.2022 10:36 Відповісти
Хороший кацап,это двухсотый 😁
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14.07.2022 10:38 Відповісти
И трехсотый, и пятисотый, и тысячный...
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14.07.2022 12:44 Відповісти
Одна ракета коштує 70 000 грн. Їх на відео змарнували дві. (по піхоті, техніки не було!!!). Мені одному здається, що щось на відео не так? Чи вже можна ракети не рахувати, і виробництво "Стугн" в Україні поновили???
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14.07.2022 11:12 Відповісти
У відео видно звичайнісінький "Фагот". Не сильно надійний (враховуючи солідний термін зберігання їхніх ***********), але для ДРГ (враховуючи її небезпечність) - прийнятно. У тексті помилково вказано - "Корсар". У вашому опусі все це плавно перетворилося на вже "марнування" ракет для "Стугна". Що за відліхтарна цифра 70000 грн? Що "Корсар", що "Стугна" - орієнтовна ціна $20 000.
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15.07.2022 02:56 Відповісти
сидеть в кустах не видеть куда пулять и не знать срикошетит твое тело пулю орковскую...
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14.07.2022 11:41 Відповісти
Что мешает герою поехать туда и показать как надо правильно воевать?
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14.07.2022 11:41 Відповісти
Гарний початок
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14.07.2022 12:59 Відповісти
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14.07.2022 18:55 Відповісти
Борони вас Бог, хлопці. Слава!
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15.07.2022 07:16 Відповісти
 
 