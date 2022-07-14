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"Столько танков сожгли, а наши долбое#ы даже попасть не могут в них": Рашист панікує від нового озброєння, яке отримали ЗСУ. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти скаржаться на влучні постріли українських захисників з нового озброєння.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови військового РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо#б. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши долбое#ы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", - скаржиться окупант дружині.

Щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду: "вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Але "вояк" виправляє її уявлення про сучасну війну: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

Також дивіться: "Них#я в наступление не можем двинуть, все разъ#бали": Російський окупант скаржиться на неможливість виконати наказ про наступ. АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
У нас тоже были и ракеты и самолеты которыми можно рашистов х***ярить. Спасибо Кравчуку и Чучме которые все просрали и поставили страну раком перед врагом.
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14.07.2022 11:32
+18
у мене останнім часом таке відчутя, що ці заспокійливі "перехоплення" режисують арестович з єрмаком і карасем. навіть голоси ті самі
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14.07.2022 11:31
+13
Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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14.07.2022 11:32
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У них есть ракеты, которые с Каспия по нам стреляют. Тоже ведь сидит где--то орк с большими погонами, вводит с клавиатуры координаты школы во Львовской области (куда, разумеется, нацистов из Азова поселили) и на кнопочку нажимает. А потом идет пить кофе.
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14.07.2022 11:27 Відповісти
У нас тоже были и ракеты и самолеты которыми можно рашистов х***ярить. Спасибо Кравчуку и Чучме которые все просрали и поставили страну раком перед врагом.
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14.07.2022 11:32 Відповісти
Таки да. Наши Ту 160 отдали кацапам за газ и сотни ракет к ним. Теперь все это обратно к нам летит
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14.07.2022 11:37 Відповісти
З однієї сторони ваша правда але. Уявіть таку ситуацію що в нас куча такого ж говна що є зараз в парашестані. Це шлях в нікуди , ми б просто всю лінію зіткнення стерли в порошок , Всю 30кілометрову лінію! Нам би ніхто не почав надавати зброю. Відповідь була одна : Україна має достатньо своєї зброї тож нею нехай і воює.
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14.07.2022 12:51 Відповісти
Ту -160 гавно ?Чи ядерні ракети,які віддали ? Тільки,якщо б зберегли ці два пункти з совкового приданого - ніколи б кацапорилі не напали.Треба реально сприймати речі ,а не фантазувати наслухавшись абдристовича.
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14.07.2022 13:09 Відповісти
Ви забули сказати, що одним з ініціаторів здачі ЯО та знищення стратегічної авіаціїї були США )
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14.07.2022 18:43 Відповісти
Большинство этих ракеты расчитаны на мощность ядерного оружия точность попадания +- от 250 м до 1 км, с обычныеми боеголовками это стрельба в "молоко" ("на кого черт пошлет")!
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14.07.2022 11:50 Відповісти
Так ведь так и стреляют, большей частью по жилім домам и школам. Но иногда, к сожалению, попадают - закон больших чисел неумолим.
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14.07.2022 12:21 Відповісти
таи добре нам би іх виперти
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14.07.2022 11:28 Відповісти
у мене останнім часом таке відчутя, що ці заспокійливі "перехоплення" режисують арестович з єрмаком і карасем. навіть голоси ті самі
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14.07.2022 11:31 Відповісти
Пилят контент для марафона, шоб эфир заполнить. По этим перехватам мы уже должны быть под владивостоком
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14.07.2022 11:37 Відповісти
В некоторых местах, не во всех, это абсолютно точно так, вот так они там воюют, слава Богу, поэтому они пятый месяц топчатся на месте и несут офигенные потери..
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14.07.2022 11:49 Відповісти
ага, а все видео с артой и стугнами и байрактарами это по вашему арестович в перерывах между стримами рендерит
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14.07.2022 12:10 Відповісти
Сумно ботам русні...
Все так сумно...
На Чорнобаївку їдь!
Там щодня двіж!
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14.07.2022 11:40 Відповісти
та да, давно известно, что тексты им жидков пишет, а актёров он привёз из тамбовского ТЮЗа. Именно за это ему и дали украинское гражданство.
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14.07.2022 12:02 Відповісти
Мы можем перехватывать все разговоры. Кацапских звонков много. Выбрать наиболее интересные - решаемый технический вопрос. Не вижу неообходимости фальсифицировать подобные звонки. Они настоящие. Вероятно, есть и с руссо-победными реляциями. Просто их не публикуют.
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14.07.2022 12:10 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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14.07.2022 11:32 Відповісти
Героям на HIMARS'ах и не только - СЛАВА!
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14.07.2022 12:35 Відповісти
Нічого, скоро дєрмак з безумною організують шапіто з тск по озброєнню і все ви будете знати - де, скільки ,коли. А українці так і будуть з відкритим ротом отримувати чергову росу з чергового нічного гундосика від жирного шашличника-недомірка і розказувати про ліпєцькі фабрики з виробництва братів яких можна вбивати перед кожними виборами.
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14.07.2022 11:34 Відповісти
Не подобається,що СБУ переводить час на нікому не потрібні розмови. СБУ почитати би анонси Залужного і його командирів,вони не думають,що ворог нікчемний і тупий.
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14.07.2022 11:43 Відповісти
И кого может удивить тупость кацапов, если из взвода призывников только один знает теорему Пифагора !
И это тот, кто учился до армии в институте ......
П.С. Лично делал опрос !
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14.07.2022 11:59 Відповісти
Мне вот лично может кому-то ещё интересно как тогда они захватили юг, Донбасс, если у них все плохо.
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14.07.2022 12:14 Відповісти
Один знает теорему, а остальные - Пифагора лично!
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14.07.2022 12:36 Відповісти
Как єто ні за что погібают? А що беушна стіралка і сковородка Тефаль по вашому нічого не варта?
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14.07.2022 12:30 Відповісти
просто з поля бою, найкраща, без прикрас, реклама Героям ЗСУ, найбоєздатнішій армії Європи, оснащеній західною зброєю, нехай і в недостатній кількості, сподіваємось, тимчасово, якщо дермак не підведе та піде потихеньку, просто в ліс.. тільки недалеко, щоб знайшли...
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14.07.2022 13:03 Відповісти
Можно слушать бесконечно, даже смирившись с матом.
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14.07.2022 14:10 Відповісти
Я такого не слухаю, це все постанови ,а не справжні перехвати.ІМХо.
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14.07.2022 14:56 Відповісти
Ти слухаєш Соловйова та Скабеєву Там "Свята" правда.
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15.07.2022 09:20 Відповісти
 
 