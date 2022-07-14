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"Столько танков сожгли, а наши долбое#ы даже попасть не могут в них": Рашист панікує від нового озброєння, яке отримали ЗСУ. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти скаржаться на влучні постріли українських захисників з нового озброєння.
Про це свідчить чергове перехоплення розмови військового РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо#б. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши долбое#ы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", - скаржиться окупант дружині.
Щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду: "вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Але "вояк" виправляє її уявлення про сучасну війну: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".
Топ коментарі
+19 FT FT
показати весь коментар14.07.2022 11:32
+18 scanncode scanncode
показати весь коментар14.07.2022 11:31
+13 CrossFirenko
показати весь коментар14.07.2022 11:32
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Будь ласка, зачекайте...
Все так сумно...
На Чорнобаївку їдь!
Там щодня двіж!
И это тот, кто учился до армии в институте ......
П.С. Лично делал опрос !