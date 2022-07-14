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Ракетний удар РФ по Вінниці: Постраждали близько 90 осіб, приблизно півсотні з них у важкому стані. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу Вінниці російськими окупантами постраждали близько 90 осіб, загинули - 12 людей, зокрема дитина.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинуло 12 осіб. Близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них у важкому стані. Встановлено, що знищено також приміщення одного із медичних центрів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Читайте: Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина. ФОТО дня 21+

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
усіх кацапів під ніж....
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14.07.2022 13:43
+11

Ой! Як хочеться до цього дня дожити!!!
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14.07.2022 13:58
+7
я тожё так говорю что брёд. как и про то что х.з. как бы ты объяснял европейцу за елдака, тартарова, слюсарева, нуамова, бакланова и за годы кривлянья насчет прокурора САП. и вот на месте европейца, я вот - да, устал бы, даже не напрягаясь, просто вникнув бы в этот позорный цирк. Вот приезжал зимой гендир ЦРУ и просил зеленожёпых как то готовиться, ну и? ===== ыыыы, гыгыгы, инвестиции нам распугивает, Обама не завидуй а то Китаю помолимось и т.д.
ну и что? ты бы сам то не устал?
я бы напутина послал сразу, ну вот честно.
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14.07.2022 15:45
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усіх кацапів під ніж....
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14.07.2022 13:43 Відповісти

Ой! Як хочеться до цього дня дожити!!!
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14.07.2022 13:58 Відповісти
Рашисты заявляют что уничтожили военную базу. Тоесть по их мнению дети и женщины с колясками гуляют у нас по военным базам.
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14.07.2022 14:07 Відповісти
Яка різниця, що вони заявляють? А от скільки це все буде продовжуватись? Вже скоро як півроку кацапи дістанційно руйнуть наші міста, а політикам і військовим до сраки. Влада думає, що люди будуть повертатись до зруйнованих міст, де нічого нема?
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14.07.2022 14:39 Відповісти
прибач,ти зараз де воюєш?!!
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14.07.2022 15:19 Відповісти
Пічу хліб, достатньо? А ти з якої будки цікавишься?
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14.07.2022 16:21 Відповісти
Хочется сказать всем женщинам: вывозите детей!!! Это всё бред, что «Европа устала». Просто больно на это всё смотреть! 😭😭😭😭😭😭
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14.07.2022 14:16 Відповісти
я тожё так говорю что брёд. как и про то что х.з. как бы ты объяснял европейцу за елдака, тартарова, слюсарева, нуамова, бакланова и за годы кривлянья насчет прокурора САП. и вот на месте европейца, я вот - да, устал бы, даже не напрягаясь, просто вникнув бы в этот позорный цирк. Вот приезжал зимой гендир ЦРУ и просил зеленожёпых как то готовиться, ну и? ===== ыыыы, гыгыгы, инвестиции нам распугивает, Обама не завидуй а то Китаю помолимось и т.д.
ну и что? ты бы сам то не устал?
я бы напутина послал сразу, ну вот честно.
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14.07.2022 15:45 Відповісти
У меня сосед в Италии - полицейский. Так вот я как-то их спросила: что зимой делать будете со счетами? И они мне ответили: наденем пуховики и теплые носки, потому что это минимум, что мы можем сделать со своей стороны Украинцам, которые отдают свои жизни, а не деньги.
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14.07.2022 17:46 Відповісти
Реальные ****** , к Геям не относятся
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14.07.2022 14:16 Відповісти
Ше хуже
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14.07.2022 17:01 Відповісти
РФ террористическое образование, уже более 100 лет, время от времени, терроризирует весь мир, но а Украину ежедневно. Жизненно необходимо ударить по центру принятии террористических решений.
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14.07.2022 14:18 Відповісти
чем?
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14.07.2022 14:23 Відповісти
А ви впевнені, що нічим? Я ні.
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14.07.2022 14:37 Відповісти
Питання не правильне! Не чім, а чому?
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15.07.2022 00:31 Відповісти
"уже более 100 лет, время от времени" - а 1500 не хочешь? когда там угрофин андруша "Боголюбский" на Русь напал?
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14.07.2022 19:03 Відповісти
каким конченным садистом нужно быть, чтобы каждый день отдавать приказы о стрельбе по мирным жителям.. как он своим детям в глаза смотрит? что на сердце у этих людей?
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14.07.2022 15:33 Відповісти
*********** орда...Згнийте в конвульсіях *********!
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14.07.2022 17:30 Відповісти
За то еврошлюхи Литву нагнули а Канада параше отремонтировала турбины.
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14.07.2022 18:46 Відповісти
 
 