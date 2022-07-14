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Ракетний удар РФ по Вінниці: Постраждали близько 90 осіб, приблизно півсотні з них у важкому стані. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілу Вінниці російськими окупантами постраждали близько 90 осіб, загинули - 12 людей, зокрема дитина.
Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.
"Загинуло 12 осіб. Близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них у важкому стані. Встановлено, що знищено також приміщення одного із медичних центрів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Відомо про 12 загиблих, зокрема дитину.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Топ коментарі
+11 Kolja Stambulskij
показати весь коментар14.07.2022 13:43
+11 николай николаенко 598090f8
показати весь коментар14.07.2022 13:58
+7 Yuriy Smith
показати весь коментар14.07.2022 15:45
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Ой! Як хочеться до цього дня дожити!!!
ну и что? ты бы сам то не устал?
я бы напутина послал сразу, ну вот честно.