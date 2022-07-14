Момент влучання російської ракети в школу в Миколаєві. ВIДЕО камер спостереження

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований момент влучання російської ракети в школу в Миколаєві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент влучання та вибух зафіксувала камера вуличного спостереження.

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