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Момент влучання російської ракети в школу в Миколаєві. ВIДЕО камер спостереження
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В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований момент влучання російської ракети в школу в Миколаєві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент влучання та вибух зафіксувала камера вуличного спостереження.
Топ коментарі
+46 Сум
показати весь коментар14.07.2022 15:10
+43 Чайка Київ
показати весь коментар14.07.2022 15:16
+15 Radchenko86
показати весь коментар14.07.2022 15:13
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Хоча скільки там тих хороших, мабуть і 1 % не набереться.
Те що посіяли будуть пожинати у себе в Кацапії
А еще человек мог направить камеру в окно и эвакуироваться, периодичеки подключаясь к ней и проверяя ситуацию в городе. А еще это может быть верхний этаж и камера может запечатлеть грабителя и отправить видео в облако.
Но я думаю, что ты не тупой. Ты обычный провокатор, намекающий на то, что удар по школе был инсценирован украинской стороной. Вот когда у вас, кацапов, начнут гибнуть дети, не забывай, что любую смерть на видео можно объявить постановочной.