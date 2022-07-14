"Росія – країна-терорист": СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства росіянами мирних жителів Вінниці. ВIДЕО

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Вінниці (стаття 438 Кримінального кодексу України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі Служби безпеки України.

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"Обстріл Вінниці – черговий прояв звірячої політики РФ, яка свідомо знищує мирних українців. Розруха і смерть – ось що насправді приховує "руській мір" за словами про "спецоперацію" і "денацифікацію". Та скільки б не брехала верхівка РФ, що вони "не стріляють по цивільних об’єктах", – весь світ знає вбивць невинних дітей в обличчя! Не пробачимо жодної загиблої людини! Наша відповідь – на полі бою. Наша головна зброя – віра і жага до Перемоги", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Вінниці (стаття 438 Кримінального кодексу України). На місці злочину працюють слідчі СБУ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила вже близько 5 тис. проваджень за фактами обстрілів мирного населення з боку РФ.

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