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Вінниця (433) обстріл (21411) СБУ (10078) тероризм (2780)

"Росія – країна-терорист": СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства росіянами мирних жителів Вінниці. ВIДЕО

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Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Вінниці (стаття 438 Кримінального кодексу України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі Служби безпеки України.

"Обстріл Вінниці – черговий прояв звірячої політики РФ, яка свідомо знищує мирних українців. Розруха і смерть – ось що насправді приховує "руській мір" за словами про "спецоперацію" і "денацифікацію". Та скільки б не брехала верхівка РФ, що вони "не стріляють по цивільних об’єктах", – весь світ знає вбивць невинних дітей в обличчя! Не пробачимо жодної загиблої людини! Наша відповідь – на полі бою. Наша головна зброя – віра і жага до Перемоги", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Вінниці (стаття 438 Кримінального кодексу України). На місці злочину працюють слідчі СБУ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила вже близько 5 тис. проваджень за фактами обстрілів мирного населення з боку РФ.

Читайте також: Росія - країна-терорист, яка чинить геноцид українців, це має визнати весь світ: Реакція українських політиків на обстріл Вінниці військами РФ
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Топ коментарі
+10
Це ясно. Які наступні дії? Визнавати терористичною державою ніхто не хоче, це не Хусейн чи Каддафі.
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14.07.2022 16:00
+6
І коли наша зрада визнає парашу державою-терористом? На кого чекаємо?
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14.07.2022 16:07
+3
Слова вже не допомагають і заведені на них справи теж...
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14.07.2022 15:56
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Слова вже не допомагають і заведені на них справи теж...
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14.07.2022 15:56 Відповісти
Це ясно. Які наступні дії? Визнавати терористичною державою ніхто не хоче, це не Хусейн чи Каддафі.
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14.07.2022 16:00 Відповісти
Дійсно, все дуже дивно. Країни за менші злочини визнавали країнами-терористами! А тут. Хочуть торгувати з рашкою. От і відповідь. У всіх свої, "шкурні" інтереси. Бо якщо визнати - то ніяких відносин бути не може.
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14.07.2022 16:15 Відповісти
І коли наша зрада визнає парашу державою-терористом? На кого чекаємо?
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14.07.2022 16:07 Відповісти
вони чекають вказівки з за перебрику
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14.07.2022 16:13 Відповісти
Ох уж эта бесхребетная украинская полиция и сбу только и могут ,что криминальные производства на бумаге открывать .Мне вот интересно хоть одного ответственного за эти обстрелы артиллериста идентифицировали уже или наказали как полагается по законам военного времени
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14.07.2022 16:12 Відповісти
Справу завели. Навипередки хто більше: СБУ, ДБР, Прокуратура і тд.,і т.п.
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14.07.2022 16:13 Відповісти
рукоблуддя і словоблуддя, завели провадження - папір все стерпить.
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14.07.2022 16:23 Відповісти
І хлопчики, синочки на службі. При дєлє...
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14.07.2022 16:29 Відповісти
А ще вчора в Турції переговори з ними вели, хіба не знали, хто вони такі ? Тапер будемо чекати виконання від них договора ?
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14.07.2022 16:25 Відповісти
СБУ відкрила вже близько 5 тис. проваджень за фактами обстрілів - А сколько автоматчиков "ведут" эти "дела"? А может на фронт?
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14.07.2022 16:27 Відповісти
Вони в українців мирних життя відбирають хижо й підступно, а наші допоки дипломатично, в юридичному світі чемному, стриманному, обледенілому міжнародному, десь далеченько й делікатно натякають на кастро-відривання яєць в окупанта. Аби інші хробаки не плодитися. Звісно, цн є трохи менше, аніж в пустелі ковток вологи, та, мабуть, теж напочаток прозріння Європи по-дипломатичному мудро.
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14.07.2022 16:54 Відповісти
 
 