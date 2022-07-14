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Дружина розповідає окупанту про вбитого офіцерами російського солдата: "Пид#расы #баные думают война нах#й все спишет", - перехоплення ГУР. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У черговому перехопленні ГУР дружина окупанта розповідає, як в Бурятію привезли вбитого російськими офіцерами солдата.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Дружина російського окупанта простить того знайти будь-які можливості, щоб повернутися з війни додому. Радить звернутися до матері, у якої зв’язки в лікарнях, з метою отримати довідку про непридатність до служби.

Потім розповідає історію про свою знайому у якої сина вбили в Україні:

"Його привезли. Вона хотіла його помити, в іншу труну перекласти. А він був весь забинтований… Пройшов місяць і прийшов його друг з армії, у нього контракт закінчився. Він також "там" був. Прийшов до матері і сказав, що його вбили свої два офіцери. І що він був весь побитий. Каже, у мене контракт закінчився, я піду головним свідком. Вони зараз ексгумацію хочуть робити, незалежну експертизу. Вони його били-били і потім убили, застрілили. Я кажу, пі… йо… (нехороші люди). Думають, війна все спише".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Посадят - не посадят, зато живой буду, бл#", - ГУР перехопила розмову рашиста з родичем. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Не убили а денацифицировали.
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14.07.2022 16:32
+8
весь выдуманный мир великой культурной роzzиюшки: балет, пушкин-достоевский, художники-музыканты... (часто вообще неузкие, а оккупированные) хйло и его тупорылое население спустили в унитаз привселюдно..
кацапы - синтетический народец, и уж точно ошибка природы.. черновик Творца..
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14.07.2022 16:49
+7
тупа якась бурятская самка....вона НЕ розуміє,

що руZZкі офіцери-вбивці забезпечили їй безбідне проживання в своєму кішлаку...
так років на 2-3...
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14.07.2022 16:47
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Не убили а денацифицировали.
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14.07.2022 16:32 Відповісти
О новые записи привалили от Юры Великого и той страшной бабы с 95 кварталу
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14.07.2022 16:37 Відповісти
Вот эти ребята. На марафоне их показывают в рыгаловке у кошевого и пикалова.
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14.07.2022 16:39 Відповісти
тупа якась бурятская самка....вона НЕ розуміє,

що руZZкі офіцери-вбивці забезпечили їй безбідне проживання в своєму кішлаку...
так років на 2-3...
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14.07.2022 16:47 Відповісти
.... но это как бухать, а то и на год не хватит.
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15.07.2022 12:32 Відповісти
весь выдуманный мир великой культурной роzzиюшки: балет, пушкин-достоевский, художники-музыканты... (часто вообще неузкие, а оккупированные) хйло и его тупорылое население спустили в унитаз привселюдно..
кацапы - синтетический народец, и уж точно ошибка природы.. черновик Творца..
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14.07.2022 16:49 Відповісти
Слава богу, rusische schweine начали пожирать друг друга.
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14.07.2022 17:47 Відповісти
Тупі рабокацапи досі вірять що у їх є Суд..... на пляшку фсб посадять пряму у залі суду а суддя на камеру зніматиме щоб потім нелюду ***** відео показати, ***** таке любить.
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14.07.2022 17:57 Відповісти
Глаза надо было усохшему йодом закапать.
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14.07.2022 18:16 Відповісти
прикольные у них обычаи, родственники покойника моют.
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14.07.2022 18:56 Відповісти
Х✌ярте своїх щоб наші боялись
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14.07.2022 19:22 Відповісти
Теперь солдаты будут офицеров тихую ху ййарить без свидетелей.
Какие проблемы ?
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14.07.2022 21:31 Відповісти
Втихую. А спросят - хороший был офицер. Не тяжёлый. Не брыкался.
В карманах полно денег. Не хотел контракт солдатам разрывать - ну, это дело поправимое.
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14.07.2022 21:34 Відповісти
Вот придет к этой свиноматке фсбешник и скажет, что "так надо было" и что "дядя Вова в курсе", и эта свиноматка всхрюкнет на последок и подтвердит своим подружкам - "погиб за родину, как и требовалось"
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14.07.2022 22:32 Відповісти
После этого бинтовать не будут - будут эпоксидкой заливать.
Поменяют style "мумия" на "муха в янтаре".
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15.07.2022 12:35 Відповісти
 
 