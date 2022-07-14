Дружина розповідає окупанту про вбитого офіцерами російського солдата: "Пид#расы #баные думают война нах#й все спишет", - перехоплення ГУР. АУДIО
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У черговому перехопленні ГУР дружина окупанта розповідає, як в Бурятію привезли вбитого російськими офіцерами солдата.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Дружина російського окупанта простить того знайти будь-які можливості, щоб повернутися з війни додому. Радить звернутися до матері, у якої зв’язки в лікарнях, з метою отримати довідку про непридатність до служби.
Потім розповідає історію про свою знайому у якої сина вбили в Україні:
"Його привезли. Вона хотіла його помити, в іншу труну перекласти. А він був весь забинтований… Пройшов місяць і прийшов його друг з армії, у нього контракт закінчився. Він також "там" був. Прийшов до матері і сказав, що його вбили свої два офіцери. І що він був весь побитий. Каже, у мене контракт закінчився, я піду головним свідком. Вони зараз ексгумацію хочуть робити, незалежну експертизу. Вони його били-били і потім убили, застрілили. Я кажу, пі… йо… (нехороші люди). Думають, війна все спише".
Будь ласка, зачекайте...
що руZZкі офіцери-вбивці забезпечили їй безбідне проживання в своєму кішлаку...
так років на 2-3...
кацапы - синтетический народец, и уж точно ошибка природы.. черновик Творца..
Какие проблемы ?
В карманах полно денег. Не хотел контракт солдатам разрывать - ну, это дело поправимое.
Поменяют style "мумия" на "муха в янтаре".